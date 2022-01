Conforme a los criterios de Saber más

El presidente de la República, Pedro Castillo, brindó el lunes su primera entrevista a un medio de comunicación internacional luego de seis meses de haber asumido el gobierno. Durante la conversación con la cadena internacional CNN en Español, el periodista Fernando del Rincón preguntó al jefe de Estado por las cuestionadas designaciones que ha avalado en el Ejecutivo y los hechos de presunta corrupción que lo involucran.

Una de las afirmaciones brindadas por el presidente Castillo fue que el “el Perú va a seguir siendo” su escuela y que en su gestión hay un “proceso de aprendizaje” debido a que, arguyó, no ha tenido formación política para ser presidente.

También fue consultado sobre la injerencia de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, en las designaciones de los primeros seis meses de gestión. Según el mandatario, el sentenciado exgobernador regional no ha tenido ninguna participación en estos nombramientos. En lo que va del gobierno, el Ejecutivo ha sido cuestionado por haber encargado sectores a personas que no contaban con experiencia previa para el cargo.

Las reuniones entre el presidente y personas que acudieron a Palacio de Gobierno y a un inmueble en la cuadra 1 del pasaje Sarratea (Breña) también fueron abordadas en la entrevista. Frente a las preguntas, Castillo dijo que fue a este domicilio a tomar “un café” y que empresarios, al saber que se encontraba ahí, fueron a su encuentro. Según el presidente, no recuerda los nombres de estas personas.

En cuanto a los presuntos hechos de corrupción que envuelven al presidente -la participación de la lobbista Karelim López en reuniones, ascensos en Fuerzas Armadas y Policía Nacional; el rol de Bruno Pacheco, amigo cercano del presidente, entre otros- el jefe de Estado no despejó las dudas que permanecen.

El Comercio conversó José Ugaz exprocurador anticorrupción; Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética; y la politóloga Kathy Zegarra sobre las respuestas, vacíos y evasivas de Castillo durante la primera parte de la entrevista que tuvo con CNN.

1. ¿El presidente logró aclarar alguno de los cuestionamientos?

José Ugaz consideró que las respuestas del presidente Castillo han oscilado entre el desconocimiento total de lo que ocurre y lo que es grave” .

Respecto a Karelim López y la organización de la fiesta de cumpleaños para la hija del mandatario en Palacio de Gobierno, tema que fue consultado por Del Rincón, Ugaz enfatizó que la respuesta “no alcanza para explicar estos asuntos planteados”.

“Con justificación Del Rincón le dice que es un problema de seguridad del Estado, no cualquiera puede apersonarse al lugar donde está el presidente. Evidentemente había personal de seguridad del Estado que, supongo, está siendo interrogado [sobre el tema] y debe haber tenido una orden del presidente para que ingresaran [a Palacio]”, agregó Ugaz.

Castillo dijo también que invitaba a que las personas se acerquen a él. Sobre este argumento, el exprocurador comentó que se trata de “una respuesta muy infantil y claramente falsa, tiene que haber una orden o registro los nombres de quiénes estaban autorizados. El presidente tiene al obligación de explicarlo” . Además, que la versión dada sobre las visitas en Sarratea son insostenibles.

“Todo lo demás es penoso, un presidente que no quiere dar respuesta. Hemos visto a un presidente descubierto, sin argumentos para responder a los severos cuestionamientos que hay. Refugiarse en el pueblo y que es un maestro no preparado para gobernar no es suficiente” , dijo Ugaz.

La politóloga Zegarra dijo que el presidente no ha aclarado ninguno de los cuestionamientos que tiene su gestión. “El hecho de que señale que está aprendiendo o que no ha sido capacitado en Estados Unidos, esto no es sin ninguna duda una justificación para las malas decisiones tomadas”, comentó.

Respecto a las visitas en Sarratea y la presencia de Karelim López, la politóloga dijo que no se justifica que se realicen reuniones con altas autoridades o personas sobre las que se puedan señalar conflictos de interés con el gobierno. “Aumenta las dudas sobre la falta de transparencia de su gobierno”, consideró.

“Esta entrevista ha puesto en evidencia que el presidente no solo pareciera que no se encuentra preparado para el cargo, tampoco parece que tuviera una voluntad real y política de buscar los mejores intereses más allá del llamado constante del pueblo”, expresó.

“No ha presentado nada, tampoco ha aclarado los cuestionamientos que tiene y ha quedado como una autoridad que no estuviera ubicada y consciente de que está dirigiendo un país. El Perú no es una escuela. Muchos políticos no tienen experiencia y esto va relacionado a la debilidad de los partidos, pero esto no significa que no haya podido rodearse de personas con credibilidad ”, agregó Zegarra.

En tanto, Samuel Rotta comentó que el presidente ha insistido en algunas de las explicaciones que ya había dado días atrás en medios nacionales.

“[Sobre la concurrencia de Karelim López a Sarratea] En su momento ya eran explicaciones limitadas porque había otros elementos que mantenían las sospechas y aquí no ha contribuido a aclararlos. Más bien ha echado más elementos de confusión. Este asunto de que los empresarios lo busca en Palacio y sino en Breña, contribuye a la poca claridad que hay. Ha alimentado las sospechas” , sentenció.

Pedro Castillo brindó una larga entrevista al periodista Fernando del Rincón en Palacio de Gobierno (Foto: Presidencia)

2. ¿Cuál fue la frase o respuesta más repetida por el presidente?

Katherine Zegarra comentó que la apelación del presidente Castillo al “pueblo” es, más bien, vacía. “Si bien es las más repetida, es la que tiene un mayor vacío argumentativo”.

Asimismo, señaló que la frase que ha dejado el presidente es la que se refiere al Perú como su escuela. “Parece que o no se da cuenta o es su discurso respecto al impacto de sus acciones en ese proceso de aprender. Todas las acciones del presidente impactan al Perú y el hecho de que se le compare con una escuela me parece muy irresponsable”, consideró.

Samuel Rotta agregó que acudir a la falta de preparación ha sido también reiterado por el presidente. Pero, más allá de ello, la preocupación recae, sobre todo, en que el presidente no tiene claro los límites entre lo público y lo privado.

“Lo que me preocupa es que el presidente no parece tener claro cuáles son los límites entre lo público y lo privado. La entrevista en torno a eso deja esa preocupación, que para mí es más de fondo. No está mal tener esas relaciones, el asunto es que todo se mezcla en ese espacio semi-doméstico”, aseveró.

José Ugaz agregó que, desde que Castillo asumió la Presidencia, “cuando no tiene qué decir o escaparse de una pregunta siempre usa el estribillo de ‘yo estoy por el pueblo y quiero hablar con el pueblo’. Ese estribillo no alcanza. Ayer lo vimos arrinconado, sin respuestas” .

Presidente Pedro Castillo admite que han podido llegar empresarios a la casa de Breña

3. ¿Qué tema fue el que más evadió Castillo?

Samuel Rotta dijo que la organización de una fiesta para la hija menor del presidente, por parte de Karelim López, fue el tema más notorio sobre el que Castillo intentó dar evasivas.

“Las repreguntas eran muy de sentido común y el presidente no sabía cómo contestar. Daba la impresión de que o hubo mucha negligencia, porque era una cuestión de seguridad del Estado, o hay una cuestión que trata de esconder” , señaló.

José Ugaz enfatizó que el jefe de Estado no brindó una respuesta respecto a las designaciones en su gobierno.

“En la que peor quedó fue cuando le dijo [el periodista] por qué usted insiste en traer a personas denunciadas, investigadas e incapaces. Ahí el presidente no tenía respuesta, dijo que está aprendiendo. Le volvieron a preguntar, que él toma la decisión, por qué insiste en traer a personas sin capacidad técnica y dijo lo mismo, que está para gobernar al pueblo, etc. Eso ha sido patético”, opinó Ugaz.

Katherine Zegarra coincidió con el exprocurador respecto a que el tema de las designaciones fue lo más evadido por el jefe de Estado.

“La justificación de que están evaluando, que no sabía sobre sus antecedentes, es muy complicado de creer. Es poco creíble que busque que el gobierno sea de ancha base. Hay personas de diferentes ideologías que conocen su sector. Es poco creíble que él no conociera los antecedentes de las personas que coloca”, dijo.

La segunda parte de la entrevista del canal CNN a Pedro Castillo se emitirá esta noche. (Foto: Presidencia)

4. ¿Cuál es el mayor vacío que deja el presidente en la entrevista?

José Ugaz señaló que la entrevista evidenció que el presidente no es transparente y “trata de ocultar la verdad”, al mismo tiempo de rodearse se personas sin capacidad técnica.

“Un presidente sin liderazgo y que ha reconocido públicamente que no tiene las condiciones para gobernar el país, que no quiere rodearse de gente capaz que lo asesore para salir adelante. No todas las personas que llegaron estaban preparadas para gobernar. Hemos tenido gobiernos que, con todos sus defectos, buscaban tecnócratas que conocen el manejo. El presidente no admite esa posibilidad”, cuestionó.

Zegarra anotó uno de los vacíos de Castillo estuvo en poder explicar la relación que tiene con su propia bancada en el Congreso. “Me dio luces sobre cuál es la poca relación que tiene con la bancada de Perú Libre y el hecho de que sus integrantes puedan separarse, el hecho de que Guillermo Bermejo lo haya dejado por otro grupo y que él no le toma la debida importancia”, opinó.

De otro lado, Rotta dijo que uno de los problemas más notorios del gobierno tiene que ver con las designaciones, y en las respuestas del presidente no hubo “un mea culpa ni una explicación de por qué se nombra así”.

Presidente Pedro Castillo: "El Perú va a seguir siendo mi escuela"

5. ¿Cómo califica, de manera general, las respuestas del presidente?

Samuel Rotta comentó que extrañó que el presidente no pueda tomar la iniciativa sobre mencionar, por ejemplo, hitos como el avance de la vacunación y la recuperación de la economía peruana. “Por qué no se anunció eso, incluso las cosas que él mismo ha impulsado. No hubo capacidad de tomar la iniciativa, plantear temas”, concluyó.

Katherine Zegarra dijo que la conclusión de la entrevista, debido a las respuestas del presidente, fue “insatisfactoria, poco creíble. En general, la entrevista ha demostrado que el cargo de presidente le queda grande a Castillo y creo que la inocencia que plantea es realmente cinismo. No es inocencia, sino cinismo”.

José Ugaz puntulizó que la entrevista de Castillo a CNN “deja un profundo sinsabor de ver a un presidente que no reconoce los problemas en los que está y no está dispuesto a enmendar. Eso crea una desazón y que va a persistir en esa actitud que causa un daño al país”.

