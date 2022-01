Conforme a los criterios de Saber más

Tres semanas después de que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le abriera dos investigaciones preliminares, una de ellas por el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas (FF.AA.), el presidente Pedro Castillo podría sumar una nueva pesquisa. Esto a raíz de una denuncia hecha por el ex subcomandante general de la Policía Nacional Javier Bueno, quien alertó que el mandatario tuvo injerencia en las promociones en la PNP.

“Lo que ha pasado en la Policía es más grave aún de lo que ha pasado en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas trataron de interferir en el proceso de ascensos, pero ellos cerraron filas”, manifestó para advertir la existencia de un “contubernio” entre el comandante general de la PNP, Javier Gallardo, y Castillo Terrones.

“En estos ascensos, el comandante general le hace caso al señor Castillo, sus recomendados que han sido ocho, nueve o diez [pasaron de] coroneles a generales, pero él [Gallardo] también puso su lista”, agregó Bueno, general PNP en retiro.

Bueno explicó que Gallardo cambió los parámetros de los ascensos en la Policía, al establecer que la entrevista personal tendría el valor de 50 de los 100 puntos, cuando anteriormente solo tenía 30.

“Lo hizo para manejar el proceso, al darle mayor peso a la entrevista, que tenga 50 de 100 puntos, prácticamente manejas todo lo que quieres, y [eso fue] para complacer al señor Castillo y que todos sus propuestos asciendan a general”, subrayó en una entrevista a PBO Digital.

Bueno, en otro momento, indicó que Bruno Pacheco, quien a inicios de noviembre aún era secretario general de la Presidencia, también ejerció una influencia irregular en el proceso de ascensos. Y, añadió, que actualmente, a pesar de haber dejado el cargo, “sigue dirigiendo desde la oscuridad” a Gallardo.

El 7de enero último, el ex subcomandante general, en una publicación que hizo en su blog, alertó que Pacheco propuso el ascenso de cinco coroneles y que cada uno de ellos le habría pagado entre US$20 mil y US$50 mil a cambio. Incluso, sugirió que los US$20 mil que la fiscalía halló en el baño de su oficina en Palacio habría sido productor de estos presuntos sobornos.

En breve diálogo con El Comercio, Gallardo indicó que Bueno debe probar sus acusaciones y negó tener algún tipo de relación con Pacheco.

“No conozco nada sobre lo que él dice. El señor Bueno debe estar preocupado en ver su caso. Y no sé qué tiene que ver Pacheco conmigo”, manifestó.

La situación legal del presidente

La abogada penalista Romy Chang consideró que la fiscal Ávalos debería iniciar una nueva investigación preliminar a Castillo Terrones y no ampliar la que ya existe sobre la promoción en las Fuerzas Armadas, porque se tratan de hechos diferentes y de otros protagonistas, como el general Gallardo.

En comunicación con El Comercio, Chang indicó que los presuntos delitos por los que debe iniciarse una pesquisa al jefe de Estado son negociación incompatible y tráfico de influencias.

“Para empezar [la investigación], negociación incompatible, porque el presidente Castillo directamente o a través de terceros estaría fomentando que se beneficie a ciertas personas saltándose el mérito. Y todo esto va de la mano con un nivel de inseguridad que no se puede controlar, no se puede poner a personas que no tienen capacidad en las direcciones [de la Policía]”, expresó.

“También habría tráficos de influencias, porque el presidente estaría usando su poder como el más alto funcionario [del país] para beneficiar a un sector de generales”, añadió.

Chang, además, explicó que, dado que la presunta injerencia de Castillo en los ascensos en la Policía no se trata de un hecho aislado, porque también habría buscado “colocar” a sus allegados en otras instituciones del Estado, se podría abordar hablar de presunta organización criminal, integrada por altos funcionarios públicos.

“El problema es que la fiscal de la Nación ya marcó un derrotero que es muy cuestionable, por más que abre una nueva investigación, está [al igual que las otras dos] la va a tener que suspender, aunque esto no se conforme a lo que dice la Constitución. Ella en realidad le está dando una inmunidad absoluta a Castillo, que es incompatible con cualquier Estado moderno en el mundo”, remarcó.

El abogado penalista Carlos Caro dijo que, como Ávalos, ya acumuló en una sola investigación los casos Provías Descentralizado y Petro-Perú, esta vez podría hacer lo mismo al sumar la presunta injerencia de Castillo Terrones en la Policía Nacional en la pesquisa sobre los ascensos en las Fuerzas Armadas.

“Desde mi punto de vista, acá estamos hablando de tráfico de influencias y de corrupción de funcionarios, porque [el general Bueno] habla de pagos. Aunque bajo la teoría de la fiscal de la Nación, esta investigación también quedaría suspendida, y eso es bastante cuestionable. La Constitución n prohíbe investigar un presidente en funciones, sino acusar”, señaló a este Diario.

Caro refirió que el solo testimonio del ex subcomandante general de la Policía Nacional “es suficiente” para que Ávalos amplie o inicie una nueva pesquisa a Castillo y para que la fiscalía anticorrupción haga lo mismo con Pacheco y Gallardo.

“La continuidad de Gallardo en la Policía, si es que le inician investigación, será insostenible, una acusación de corrupción es gravísima”, acotó.

Un primer peldaño

El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado subrayó que la fiscalía anticorrupción debería ampliar la investigación que ya existe contra Pacheco por su intervención en los ascensos en las Fuerzas Armadas, tras la denuncia hecha por Bueno.

“Esto se puede ampliar incorporando estos hechos, donde hay sospecha de un pago de sobornos de coroneles a Pacheco a cambios de ascenso en la Policía. El Ministerio Público no puede soslayar su intervención, no puede parecer neutral, tiene que responder, no le queda otra opción”, declaró a El Comercio.

Maldonado sostuvo indicó que la fiscalía provincial puede constituir “un primer peldaño” en la investigación sobre la presunta injerencia del presidente Castillo en el proceso de promoción en la PNP.

“La fiscalía provincial puede acopiar elementos e ir verificando, y después trasladar la información [sobre el mandatario] a la fiscal de la Nación para fortalecer su intervención. En resumen, el Ministerio Público no puede quedarse en el ámbito de la no intervención, ya sea con la figura de un fiscal provincial ampliando la pesquisa a Pacheco e incorporando a Gallardo”, expresó.

El ex procurador dijo que el otro camino es que tanto la fiscalía provincial como la fiscal Ávalos actúen de manera paralela, en virtud de que las pruebas del posible delito no desaparezcan.

“¿Qué posibles delitos [se habrían cometido]? Si se trata de sobornos, es un caso de cohecho, y si es un caso de favorecimiento de unos en perjuicio de otros, es abuso de autoridad”, complementó.

Maldonado se mostró en contra de la postura adoptada por Ávalos de abrir a inicios de enero dos investigaciones a Castillo, pero inmediatamente suspenderlas hasta que concluya su mandato. Agregó que existen tratados internacionales suscritos por el Perú que determinan que los Estados tienen la obligación de prevenir la corrupción. Y Castillo, como mandatario, habría vulnerado.

“A través de esta interpretación, se podría avanzar hacia completar una investigación a Castillo en fase preliminar, esto evitaría que el Ministerio Público sea objeto de señalamiento”, remarcó.

Cronología

19/11/2021

El Ministerio del Interior, de acuerdo a fuentes de El Comercio, dispuso abrir una investigación interna sobre la denuncia de Bueno, quien ya había advertido irregularidades en el proceso de ascensos en la Policía Nacional.

20/11/2021

A través de una resolución suprema en “El Peruano”, el Mininter oficializó el ascenso de 25 generales de la PNP, de los cuales dos fueron de servicios y el resto de armas.

09/01/2022

El Comercio da a conocer que existen discrepancias entre el ministro del Interior, Avelino Guillén, y Gallardo, sobre la lista de nuevas designaciones a los generales de la PNP.

20/01/2022

Ante el Parlamento, el ministro Guillén dijo que “no es un conserje” del jefe de la PNP. Gallardo indicó que no existen razones para que lo pasen al retiro, como se lo solicitó Guillén a Castillo.

20/01/2022

El presidente Castillo, en entrevista a “Hildebrandt en sus trece”, señaló que le está dando tiempo y espacio a Guillén y Gallardo “para que resuelvan” sus “problemas”.

21/01/2022

Gallardo exigió a los generales de la PNP que le informen sobre todos los operativos. Aprovechó el encuentro, que él convocó, para defender su gestión.

