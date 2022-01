Conforme a los criterios de Saber más

La fiscalía anticorrupción solicitó que se varíe la comparecencia restrictiva y se imponga prisión preventiva al fundador de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, por haber infringido las normas de conducta al haber viajado a Lima el 7 y 8 de diciembre del 2021, sin autorización judicial.

El requerimiento fue presentado por los fiscales Leopoldo Lara y Elard Alcocer que lo investigan por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir y otros. Ello, debido a que durante su gestión como gobernador de la Región Junín habría beneficiado a la presunta organización criminal liderada por Martín Belaúnde.

6 JIP realiza audiencia virtual de requerimiento fiscal de revocatoria de comparecencia con restricciones por prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra Vladimir Cerrón Rojas en la investigación por el delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado. pic.twitter.com/eXOavwDBlK — CORTE SUPERIOR NACIONAL (@csnjpe) January 21, 2022

Según registros fotográficos y audiovisuales difundidos en diversos medios de comunicación, Cerrón Rojas estuvo el 6 de diciembre del 2021 en Palacio de Gobierno en una reunión con el presidente Pedro Castillo.

Al día siguiente, el Congreso debatía la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, que finalmente no tuvo apoyo y fue rechazada.

El juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional John Bernardino Pillaca Valdez, tenía previsto analizar el requerimiento contra Cerrón Rojas durante una audiencia que se desarrolló la mañana de este viernes; sin embargo esta fue suspendida a pedido de la defensa legal del investigado.

La audiencia se realizará el próximo 26 de enero a las 03:00 de la tarde. El magistrado concluyó que la reprogramación se daba para no afectar el derecho de defensa del investigado.

Viajó pese a negativa judicial

La decisión judicial fue tomada por el magistrado pese a la objeción de la fiscalía que alegó continuos actos dilatorios y reiterativos para suspender las diligencias en este proceso.

El fiscal anticorrupción Leopoldo Lara sostuvo que el requerimiento era puntual y estaba vinculado a un incumplimiento de la norma de conducta que se le impuso a Cerrón en el sentido de no ausentarse de su lugar de residencia sin orden judicial.

“Lo puntual y de conocimiento público es que el juzgado no le dio permiso a Vladimir Cerrón para salir de la ciudad el 7 y 8 de diciembre (2021). Le declaró improcedente su pedido, sin embargo el señor estuvo aquí en Lima”, precisó el representante del Ministerio Público.

Según pudo conocer El Comercio, el juzgado rechazó el pedido de Cerrón Rojas para viajar a Lima debido a que este había realizado la solicitud con poca antelación al viaje.

El juzgado ya lo había apercibido por realizar este tipo de pedidos sin el plazo prudente para analizarlos, por lo que se declaró improcedente la autorización para que viaje de Huancayo (Junín) a Lima.

Cerrón busca viajar a Honduras

Mientras que el fiscal anticorrupción Elard Alcocer advirtió que Cerrón Rojas está solicitando permiso para salir del país los días 26,27 y 28 de enero rumbo a Honduras, por lo que solicitó al magistrado Pillaca Valdez que se disponga la presencia del investigado.

En la audiencia, los representantes del Ministerio Público explicaron que ante el pedido de Cerrón para salir del país se ha precisado que el magistrado suspenda su pronunciamiento ante este pedido hasta que se resuelva el pedido de variación de comparecencia por el de prisión preventiva.

Además, indicaron que debido al pedido de la defensa del investigado se está reprogramando la audiencia de variación para el 26 de enero -fecha en la que Cerrón ha solicitado viajar fuera del país- esto podría “incrementa el peligro de riesgo de este señor que podría no regresar teniendo en cuenta lo que se va a debatir y lo que se va a resolver en esta audiencia” sobre el pedido de prisión preventiva.

La abogada Claudette Chatpman Rodríguez, defensa legal de Cerrón Rojas, indicó que el pasado 17 de enero recién se apersonó a este proceso y que no fue notificada adecuadamente con el requerimiento fiscal.

“Necesitamos mas tiempo no solo poder leer los autos y analizarlos para preparar la respectiva defensa y el contradictorio”, dijo.

Se mostró en contra de que se ordene la presencia obligatoria de Cerrón Rojas al sostener que era ella quien iba a sustentar la defensa y que el pedido de salida del país de su patrocinado era un incidente diferente al pedido de variación de comparecencia restrictiva por la de prisión preventiva.

Cerrón Rojas viene siendo procesado bajo reglas de conducta, como no ausentarse de su domicilio sin orden judicial, pasar por el registro biométrico cada 30 días, entre otros.

Se le atribuye haber formado parte de una presunta organización criminal liderada por Martín Belaúnde Lossio y que en su condición de presidente regional de Junín, entre los años 2010 al 2014, se habría encargado de disponer obras que potencialmente podrían interesarle a la organización delictiva.

El juez advirtió que de no presentarse la defensa legal de Cerrón a la próxima audiencia del 26 de enero o alegarse algún acto para que no se realice la diligencia, se llamará a la defensa pública para que la sesión no se frustre.

