El presidente Pedro Castillo enfrenta la segunda moción de vacancia a menos de un año de haber asumido la dirección del Ejecutivo. Congresistas de oposición presentaron este martes el documento con la adhesión unas 50 firmas. En él, se cuestiona al jefe de Estado por una “permanente incapacidad moral” debido a diferentes cuestionamientos.

Politólogos consultados por El Comercio indicaron que esta situación podría derivar en una “pequeña victoria” de la oposición o también en el fortalecimiento de la misma. En caso la moción sea admitida por el pleno del Congreso -se requieren al menos 52 votos a favor-, dependerá también de la performance que tenga el presidente para afrontar las respuestas o cuál es la forma en que su defensa rebate los cuestionamientos.

¿Quiénes pueden salir fortalecidos de este nuevo proceso de vacancia?

Omar Awapara, director de Ciencias Políticas de la UPC, comentó que si el Congreso reúne los 52 votos necesarios para la admisión de la vacancia presidencial, esto sería una “pequeña victoria, por lo menos en perspectiva”, luego de la fallida propuesta iniciada por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País).

“Si logran superar esto, sería una pequeña victoria para la oposición en cuanto a que sería una muestra de progreso, que están por lo menos expandiendo un poco la coalición opositora y abren un espacio incierto”, agregó Awapara.

El politólogo Paolo Sosa, en contraste, dijo que que es difícil pensar en que quienes están promoviendo la vacancia presidencial puedan resultar favorecidos.

“ No creo que haya una ganancia. Quizás ya en la dinámica del presidente, si efectivamente es convocado al Congreso y cuáles son las preguntas que se le hacen. [...] Si algo es importante es eso, que cuando acuden los ministros o el presidente la gente pondera más el comportamiento de determinados congresistas”, explicó.

En tanto, la politóloga Kathy Zegarra coincide en que pese a que pueda prosperar una moción de vacancia contra el jefe de Estado, “esta no necesariamente está acompañada con un apoyo hacia el Parlamento. No hay ganadores claros en ese aspecto . No se estaría fortaleciendo ni la oposición ni el gobierno”.

Finalmente, la politóloga Paula Távara afirma que si esta moción llega a ser admitida, “ los sectores de la oposición más radical salen fortalecidos porque, si se materializa, logran que el presidente o alguien de su defensa tenga que responder”. En ese sentido, “más que lograr el objetivo de la vacancia, sí construye cierto discurso de legitimidad y, además, porque son partidos que piensan en la alcaldía de Lima. Fortalecer el discurso de la oposición del gobierno les es útil”.

¿Quiénes pueden salir debilitados de este nuevo proceso de vacancia?

Zegarra señala que, sin duda, el éxito del trámite de una vacancia presidencial debilita al gobierno , que “de por sí es bastante débil y errático. ¿Esto significaría la salida de Pedro Castillo? No se sabe, en este momento no dan los números”.

Távara coincide al señalar que “queda claro que el partido de gobierno y el presidente” quedarían debilitados. Añade que quienes podrían también verse afectados “tangencialmente” es Acción Popular y en relación a cuál sería su comportamiento frente a esta nueva moción de vacancia.

Por su parte, Awapara que, en caso prospere la admisión de vacancia, esto “ abre un flanco al Ejecutivo, un nuevo dolor de cabeza ”, pues les obligaría a pensar en cómo afrontar la moción. “Lo que sabemos es que, normalmente, el Ejecutivo es algo improvisado para estas situaciones. Es muy fácil que pueda caer en un error importante en un espacio incierto, sería la primera vez en que el presidente o su defensa tenga que ir”.

En cambio, Sosa señala que nos encontramos en un momento en que ambos poderes del Estado están debilitados, desprestigiados y generan incertidumbre en la sociedad. “Es un juego entre dos actores muy débiles. Ninguno de los dos va a terminar siendo ni totalmente fortalecido ni totalmente debilitado , creo que va a ser un juego de dos actores que no se pueden hacer daño salvo que se llegue a los votos necesarios para detonar una vacancia, lo que es poco probable”, agregó.

¿Si no concurre el presidente al Congreso, puede resultar debilitado?

Kathy Zegarra comentó que tanto política y como comunicacionalmente “ no es beneficioso que el presidente se exponga a un escenario al que tenga que responder interrogantes”, pues para ello se requiere “persuasión política”.

Mientras que Távara señala que, una vez sea admitida la moción, “en todos los casos sale debilitado el presidente” .

“El hecho de que se ponga en discusión y en el dialogo cotidiano de la política la vacancia, puede abrir a que la ciudadanía empiece a saber lo que está ocurriendo. Si [Castillo] no se presenta [en el Congreso], se puede construir una narrativa de que no quiere dar explicaciones ”, consideró.

Sosa indicó que, efectivamente, hay un desencanto de la ciudadanía, tanto con el presidente como con el Congreso.

“Hay una suerte de desencantamiento bastante fuerte que hace que la gente tampoco tenga muchos incentivos para salir a protestar y oponerse al Congreso o al presidente”, dijo.

Por ello, más bien indica que lo saludable sería que el Congreso “redireccione sus estrategias de control político, más bien mirando a los ministros involucrados” en las recientes revelaciones de la lobista Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz.

Finalmente, Awapara señaló que dependerá de las fuerzas opositoras o quienes firmaron la moción de vacancia “en usar esa negativa del presidente a su favor, para decir que el presidente no quiere rendir cuentas, que no quiere dar explicaciones. Creo que lo debilita, pero tampoco sería una sentencia en el sentido de que ya muchos de esos rasgos en ese escenario ya los estamos viendo”. Esto debido a que el de Castillo es un gobierno “poco transparente”.

¿Si Castillo concurre, pero no es vacado, se debilita la oposición del Congreso?

De acuerdo con las últimas adhesiones a la moción de vacancia y lo adelantado por la oposición, es poco probable que alcancen los 87 votos para la vacancia de Castillo. “Mantener viva una moción de vacancia sirve ante el posible surgimiento de algún video, audio, prueba contudente”, comentó Awapara.

Sosa agregó que el efecto dependerá de la performance que se vaya a desplegar el día en que el presidente tenga que concurrir al Congreso si, finalmente, se alcanzan las 52 adhesiones.

“Todo va a depender de la performance de ese día. Otro escenario es que el presidente tenga una muy mala defensa y, más bien, caldee los ánimos y genere antipatía por parte de la ciudadanía porque no es algo imposible. [...] Más allá del efecto institucional que pueda tener en el presidente, lo más probable es que haya un golpe de imagen contra uno u otro”, dijo.

Zegarra también coincidió en que el resultado dependerá de la performance del presidente. “Si es excepcional en el que presente y logre persuadir no solo a los congresistas, sino a las ciudadanía, puede haber un cambio. Pero es muy improbable. Incluso si va y genera torpezas comunicacionales, lo que va a suceder es que le va a dar pie a que el Congreso analicen sus palabras, como ha ocurrido con las entrevistas que ha dado”, comentó.

En tanto, Távara comentó que -remitiéndonos a los precedentes- esto “podría incluso afectarlo más si nos ceñimos a su performance pública sobre preguntas incómodas”.

Sobre los argumentos de la vacancia, ¿son contundentes para poner al presidente en aprietos?

Los cuatro politólogos coinciden en que sí existen argumentos suficientes para que el presidente Castillo responda sobre ellos. Sin embargo, esto no sería suficiente para hablar de una incapacidad moral.

Awapara dijo que “hay cuestionamientos e indicios bastante serios”, aunque por ahora basados en testimonios. “Ameritarían una investigación y probablemente una explicación del presidente si es que no quiere seguir perdiendo popularidad. No hay por el momento, creo, una prueba contundente que involucre directamente a Pedro Castillo en actos que califiquen indefectiblemente como para vacarlo por incapacidad moral permanente. Hay sombras, indicios, testimonios, algo de evidencia, pero no hay creo nada contundente y eso explica por qué esta moción con las justas roza 52 votos”, concluyó.

Zegarra agregó que “si bien son temas importantes que el presidente debe hacer el esfuerzo de explicar, no necesariamente significarían la vacancia. Es importante que se investigue respetando el orden constitucional, pero con lo que se tiene en estos momentos no se cumple con lo que se plantea en la Constitución”.

Távara indicó que “no deberíamos llegar a estas situaciones si no hay mayor avance en investigaciones fiscales. Creo que es preocupante lo que hemos escuchado, amerita continuar la investigación”

Finalmente, Sosa considera que el problema radica también en las formas. Es decir, “hay argumentos, cuestionamientos, dudas reales que comparte no solo la oposición, sino la ciudadanía sobre este gobierno”, pero más bien apunta a que se deben ir cumpliendo procesos. Entre ellos, llamar primero a los ministros cuestionados por la declaración de Karelim López.

