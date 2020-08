El saliente primer ministro Pedro Cateriano hizo una autocrítica sobre su breve gestión al frente del Consejo de Ministros y al mismo tiempo dijo que confió “demasiado” en la gente. “Creo que sí he cometido algunos errores, tal vez confiar demasiado en la gente. Seguramente he cometido muchos errores y mis adversarios lo van a referir con mucha claridad”, aseguró.

El jefe del Consejo de Ministro dijo en la víspera que el presidente del Poder Legislativo, Manuel Merino, le advirtió días antes de su presentación en el Parlamento que no obtendría la confianza en el Pleno si mantenía en el cargo al ministro de Educación, Martín Benavides. El Congreso no le otorgó su respaldo, por lo cual Cateriano no seguirá al frente de la PCM.

En conversación con Canal N, Cateriano señaló que, tras una reunión con el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, entendió que contaba con el apoyo de dicha bancada. Sin embargo, los 22 integrantes de APP se abstuvieron de votar en el Pleno.

“Sin que yo le pidiera nada ni pactáramos, [Acuña] me dijo ‘te vamos a apoyar en esta gestión, no solo por cuestiones de interés nacional, sino que también vamos a participar en la ronda’. Yo interpreté eso como un apoyo”, apuntó Cateriano. “Si una persona te afirma sin que lo solicites que va a apoyar tu gestión, yo lo interpreto de esa forma”, añadió.

Subrayó, además, que no mantiene cercanía política con el partido de Acuña, pese a que le pidió postular al Parlamento integrando su lista. “He conversado unas tres o cuatro oportunidades con él, en dos de ellas me pidió colaborar. Inclusive me pidió en las últimas elecciones postular al Congreso integrando su lista, yo decliné”, indicó.

Sobre la abstención de APP y congresistas de Acción Popular (AP), criticó que en el país se permita el voto en ámbar. “El congresista extiende o niega la confianza, no hay otra posibilidad. En el Perú hemos desnaturalizado este mecanismo constitucional originario del sistema parlamentario, en donde se tolera la abstención”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: