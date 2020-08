El saliente jefe de Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, contó, en una entrevista exclusiva a El Comercio, que el presidente del Congreso lo llamó a su despacho días antes de la sesión en la que solicitó el voto de confianza. En esta cita, el acciopopulista Manuel Merino le dijo que no había “consenso” para la investidura por la ratificación de Martín Benavides en el sector Educación.

— Antes de retirarse del hemiciclo del Parlamento, usted afirmó que no aceptaba “amenazas” ni “conminaciones” de nadie. ¿A quiénes se refiere puntualmente?

Puntualmente, al vicepresidente del Congreso, al señor Valdez, de APP. A su intervención en público, obvio.

— ¿Es cierto que el presidente del Congreso se le acercó y le puso como condición para obtener el voto de confianza la salida del ministro de Educación, Martín Benavides?

No, no se me acerca. El presidente del Congreso me llamó por teléfono a la Presidencia del Consejo de Ministros y me dijo que quería hablar urgentemente conmigo. Fui a su despacho, días antes de esto [la presentación ante el pleno] y me dijo, en privado, en la oficina de la Presidencia del Congreso, que no había consenso para extenderme el voto de confianza por la presencia y ratificación del ministro de Educación. Yo, simplemente lo escuché y al despedirme le dije “recuerda lo que fue el primer gobierno del presidente Belaunde, en donde el ejercicio abusivo de los mecanismos de control político ocasionaron la inestabilidad del gobierno y como acabó eso con un golpe de Estado”, no le dije más.

— ¿Sintió que ese diálogo con Merino fue un condicionamiento?

Sin ninguna duda.

— ¿El presidente Vizcarra debe mantener en el Gabinete a los ministros (Martín) Benavides y (María Antonieta) Alva?

Respecto a la situación específica del ministro de Educación, cuando conversé con el presidente Vizcarra arribamos al acuerdo de que era un mensaje político importante ratificar en el cargo a Benavides, porque implicaba un aval a la reforma universitaria. Y sobre la pregunta, esa es una decisión que adoptará el presidente Vizcarra.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, lamentó que el Parlamento no haya otorgado el voto de confianza a Cateriano por “intereses particulares”. Agregó que acepta medida y que conformará nuevo Gabinete en el plazo de ley. (Foto: Alessandro Currarino | GEC)

— ¿Estimó que la continuidad de Benavides en Educación, tras su conversación con Merino, podía provocar esta crisis total?

Ciertamente, como he señalado en mi intervención final [en el hemiciclo], ya estaba advertido de esto, luego de la reunión con el presidente del Congreso informé de este diálogo al propio presidente Vizcarra y quedamos que no nos íbamos a someter a esta clase de “prácticas parlamentarias”.

— El presidente Vizcarra le ha advertido al Congreso que la reforma universitaria “no se negocia”. ¿Cómo cree que será la relación entre ambos poderes en lo que resta del Gobierno?

Espero que las aguas se calmen, como todos los peruanos. No deseo la inestabilidad política del país, naturalmente.

— El presidente Vizcarra ya no puede usar la cuestión de confianza, pero el Congreso sí puede censurar a los ministros que desee. ¿La crisis puede ser aún más profunda?

Lo acontecido hoy día [martes] desnuda y muestra crudamente la acción política de los partidos que han participado en esto.

— El congresista Otto Guibovich justificó la posición de Acción Popular, de abstención y en contra, indicando que no hubo un replanteamiento en la estrategia frente al COVID-19…

Lo que anticipé, y lo publicó El Comercio, es que iba a poner un mayor énfasis en la parte económica, cumplí con lo que dije, porque la parte referida al tema de lucha contra la pandemia se iba a ampliar, como ocurrió, con la intervención de la ministra de Salud. Eso es lo que dije, porque el Congreso lo que pidió fue mayores explicaciones en el tema económico.

— ¿Le sorprendió el voto en abstención de toda la bancada de Alianza para el Progreso?

En política nada me sorprende , yo sostuve un diálogo telefónico con el señor César Acuña y el señor dijo, sin que yo se lo pidiera cuando lo invité a dialogar, que me iban a apoyar sin ninguna condición, eso no ocurrió.

— Daniel Urresti saludó su designación con efusividad, pero votó en contra de darle la confianza. ¿Ve un doble discurso en el exministro del Interior?

El señor Urresti se ha quitado la careta y se ha mostrado tal como es. Tuvo un discurso [en el pleno] que fue absolutamente demagógico.

— ¿Su postura en defensa de la minería formal también influyó en esta negativa?

Sin duda alguna influyó, pero yo me apego a la verdad y las imágenes del satélite Perú SAT prueban la catástrofe de la minería ilegal.

— Desde el Congreso esperaban que haya una atención especial a las regiones, donde el COVID-19 se ha desbordado, pero en su discurso no hubo anuncios en ese corte…

Ese mismo día [el lunes] hemos sacado un decreto de urgencia que permite la contratación de médicos nacionales y extranjeros. ¿Cómo que no hemos tomado medidas? ¿Cómo que no he tomado medidas? Basta recordar que apenas asumí el cargo viajé a Arequipa.

— El congresista Guibovich afirmó que si de 130 votos, usted solo obtuvo 37, debe asumir su responsabilidad. ¿Tiene alguna autocrítica que realizar?

Acá lo que hubo es una decisión política [del Congreso] que desnuda intereses subalternos para presionar y frenar la reforma universitaria, eso es lo concreto . Lo otro son declaraciones de un general del Ejército que ahora es el mandamás de Acción Popular.

— ¿Cómo queda el llamado Pacto Perú, tras esta crisis total del Gabinete Ministerial?

Bueno, en mi intervención [en el Congreso] mencioné que luego del conflicto entre poderes del Estado que llevó a disolver el Parlamento caer nuevamente en eso sería sumamente dañino para la democracia peruana, y que esa fue una de las razones por las que también decidí aceptar la propuesta del presidente Vizcarra. El drama del Perú ha sido este: cuando el presidente no ha tenido mayoría parlamentaria propia en el Congreso, este se ha excedido.

— ¿La inmunidad parlamentaria debe ser eliminada en su totalidad o debe ser regulada?

La inmunidad parlamentaria no debe significar impunidad, como la empleó el fujiaprismo.

