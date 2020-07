Desde el último fin de semana, el presidente Martín Vizcarra ha alistado una renovación de su equipo de cara a su último año de gobierno que inicia el próximo 28 de julio. Esta mañana, el mandatario tomó juramento a Pedro Cateriano como nuevo jefe del gabinete, en lugar de Vicente Zeballos.

Cateriano, de esta manera, retorna a la PCM después de cuatro años. Fue primer ministro en el cierre de la administración de Ollanta Humala (2011-2016).

El abogado, a través de su cuenta de Twitter, informó que ha aceptado la invitación del mandatario para “ocupar la Presidencia del Consejo de Ministros”. “Ofrezco: sudor, honestidad y conducta democrática por un Perú más justo y libre”, añadió.

Según informó la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno, la ceremonia de juramentación de los nuevos ministros se realizará a las 11 a.m. en la Casa de Pizarro.

El también exministro de Defensa respaldó, en octubre del año pasado, la disolución constitucional del Parlamento, que en ese momento tenía mayoría fujimorista.

“Este derecho de disolución ejercitado por el presidente [Vizcarra] difiere totalmente de la manera golpista en que Fujimori disolvió el Congreso, acá lo que ha hecho el presidente es ejercitar una atribución claramente establecida en el artículo 134 [de la Constitución], no hay conflicto de competencia si el presidente puede disolver el Congreso si este le ha negado la confianza a dos Consejos de Ministros”, refirió en Cuarto Poder en aquella oportunidad.

“Acá no hubo rompimiento del orden constitucional, como en el caso Fujimori, no se ha tomado por asalto la Corte Suprema, no se destituido a los magistrados del Tribunal Constitucional, no se ha destituido a la fiscal de la Nación, no han venido las tropas a este canal, acá lo que hubo fue el ejercicio regular de una atribución” , agregó.

Cateriano, además, renunció, recientemente al consejo consultivo de la Comisión de Constitución del Parlamento, luego de que el pleno aprobara modificar cinco artículos de la Carta Magna, retirando la inmunidad de altos funcionarios.

"Sobre este punto [la reforma], como miembro de la comisión consultiva no fui consultado y creo que tampoco los otros miembros del consejo que también renunciaron. Sobre el tema de reforma política, no [fuimos consultados]", indicó en TV Perú.

La despedida de Zeballos

El saliente primer ministro, Vicente Zeballos, le agradeció, a través de su cuenta de Twitter, al presidente Vizcarra por la oportunidad que le dio de servir al país.

“Asumí el reto respondiendo con esmero, compromiso y lealtad con nuestra patria. Hace dos años, juré como Ministro de Justicia y luego lo acompañé en la PCM”, agregó, dirigiéndose al mandatario.

Zeballos también consideró que su Gabinete Ministerial se caracterizó por ser “contestatarios con lo habitual y absurdo”.

“Sin duda, me quedo con frustraciones: me duele en el alma la pobreza y exclusión que aún persisten, la burda e insensible burocracia (con honrosas excepciones), la prepotencia de algunos sectores y los desencuentros de la política”, expresó.

También aseguró que deja la PCM “con lecciones aprendidas, compromisos renovados y como un ciudadano diferente y mejor al de ayer”.