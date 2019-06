Chávarry asegura que su visita a la casa de Hinostroza no prueba irregularidades

El ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, aseguró que una reunión en la vivienda del ex juez supremo César Hinostroza no puede calificarse como un acto irregular, luego que se difundieran imágenes en las que se le ve retirándose de dicho inmueble.

Chávarry aseguró que la difusión de esas imágenes forman "parte de la campaña de desprestigio" de "un sector interesado", ya que -según explicó- se trató de una reunión "de breve término". Él ha negado en ser amigo de Hinostroza, a quien la fiscalía sindica como presunto cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

"Este video es parte de la campaña de desprestigio hacia mi persona de un sector interesado, ya que una reunión de breve término entre magistrados y de carácter social-laboral no puede calificarse como irregular", escribió en su cuenta de Twitter.

Agregó que el hecho de que esta reunión se haya llevado a cabo en la vivienda de César Hinostroza "no la convierte en una reunión amical".

"Tampoco es un acto ilícito y menos para sustentar la figura de una organización criminal como interesadamente se pretende", manifestó.

#EXCLUSIVO Video confirma amistad tantas veces negada. Pedro Chávarry saliendo de una reunión de "hermanitos" en casa de César Hinostroza. Esta noche solo en @PanoramaPTV pic.twitter.com/wERsX90uLl — Panorama (@PanoramaPTV) 2 de junio de 2019

La semana pasada, la Comisión Permanente del Congreso rechazó acusar a Chávarry por los delitos de organización criminal y encubrimiento personal, así como recomendar su destitución e inhabilitación del cargo por 10 años por presuntas infracciones a la Constitución.