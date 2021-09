Conforme a los criterios de Saber más

El proyecto de ley presentado por el congresista Abel Reyes, de Perú Libre, que propone declarar de necesidad pública “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico” de la radio, la televisión y otros medios de comunicación, no tiene respaldo entre las bancadas de oposición en el Parlamento.

La propuesta de Reyes- que lleva las firmas de los parlamentarios oficialistas María Agüero, Álex Paredes, Silvana Robles, Guillermo Bermejo, Jhasmina Paredes y de Waldemar Cerrón- también establece en su artículo 4 que el gobierno “con carácter excepcional y transitorio” podrá asumir la prestación directa de determinar servicios o explotación de redes de telecomunicación.

Al respecto, el portavoz de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, refirió que la iniciativa de Perú Libre busca “controlar todo” y un mecanismo para ello, es “intervenir o chantajear” a los medios de comunicación.

“A ese nivel funciona su ideología, cualquier ideología extremista, de izquierda comunista, lo que busca es controlar todo, de ahí viene el totalitarismo, parte [de ello] es buscar mecanismos para controlar, intervenir o chantajear a los medios, o comprar, se ha soltado la iniciativa de hacer una redistribución de la publicidad, dándole énfasis a los medios de provincia”, remarcó en Canal N.

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva (Acción Popular), aseguró que sin libertad de expresión y de prensa no hay democracia y que desde el Congreso de la República defenderán ambas, además de la propia Constitución.

En breve comunicación con El Comercio, el vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, adelantó que su bancada “por un principio democrático” no respaldará ningún proyecto de ley que pretenda “menoscabar” y “restringir” la labor de la prensa. Agregó que el ejercicio de los medios de comunicación debe ser libres.

“Nos vamos a oponer [a esa iniciativa de Perú Libre]. Es preocupante que se estén dando este tipo de propuestas, aunque no me resulta extraño. Este gobierno tiene serios problemas de comunicación, limita el acceso a la prensa, no permite que ingrese a Palacio de Gobierno y se producen situaciones de agresión a periodistas”, manifestó.

El ex candidato de APP a la Presidencia César Acuña refirió que su agrupación no apoyará la propuesta oficialista.

“En APP somos firmes en nuestras convicciones democráticas y en el respeto irrestricto de los derechos constitucionales. Nuestra bancada no apoyará ningún proyecto de Ley que amenace o limite las libertades de prensa y expresión en nuestro país”, tuiteó el exgobernador regional de La Libertad.

(Foto: El Comercio)





El parlamentario José Cueto (Renovación Popular) rechazó, a través de su cuenta de Twitter, el proyecto presentado por Reyes.

“En un país democrático se requiere de una prensa crítica, no una comprada o fiel al gobierno, que hable o informe de acuerdo al criterio del Ejecutivo”, escribió el también presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso.

Mi opinión respecto a los proyectos de ley que pretenden afectar la libertad de expresión y de prensa:

En un país democrático se requiere de una prensa crítica, no una comprada o fiel al Gobierno, que se hable o informe de acuerdo al criterio del Ejecutivo.#RepresentaciónCeleste — José Cueto (@JoseCuetoAservi) September 20, 2021

El portavoz de Avanza País, José Williams Zapata, dijo que, si bien su bancada aún no ha analizado el proyecto de Reyes, es muy probable que no lo respalden.

“No debe haber ningún tipo de restricciones a la libertad de prensa. Yo creo que el presidente Castillo debe evitar que en su gobierno quede en cuestión el libre accionar de los medios. El gobierno no debe entrar de ninguna manera [a os medios], eso no es conveniente y no le haría bien al Ejecutivo”, complementó en diálogo con este Diario.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), afirmó, al ser consultada por la iniciativa de Reyes, que “sin libertad de expresión y de prensa no hay democracia”.

“Sin libertad de expresión y de prensa no hay democracia. Creo que en el Congreso siempre vamos a defenderla y sobre todo la Constitución, está clarísimo”, manifestó en San Borja.

Durante el primer mes y medio del gobierno de Castillo, se han registrado agresiones verbales y físicas de parte de integrantes del Ejecutivo hacia los periodistas. (Infografía: El Comercio)

Advierten retroceso y control

El director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Jorge Baca-Álvarez, advirtió que el proyecto de Reyes busca en realidad controlar a los medios de comunicación “libres e independientes”.

“El proyecto demuestra una falta de conocimiento total sobre el tema, habla de que la radio y la televisión son un servicio público, cuando no es así. Acá la intención es quedarse con los medios de comunicación y que estos estén el servicio del Estado cuando eso no caracteriza a un gobierno que se dice democrático”, refirió Baca-Álvarez.

También exhortó al presidente Pedro Castillo a realizar un deslinde de “este despropósito” del congresista Reyes y del partido de gobierno.

“Lo que corresponde aquí es que el presidente Castillo haga un deslinde de este despropósito, hay una clara intención de controlar a los medios de comunicación, el deslinde debe ser inmediato, de defensa a la democracia y en contra de estos intentos de repetir una experiencia como la de Venezuela, donde se expropiaron y cerraron medios para esconder información”, remarcó a El Comercio.

Bernardo Roca Rey, expresidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y actual integrante de su Junta Directiva, consideró que el proyecto de Reyes representa un retroceso en lo que significa libertad de expresión a la década de 1970, cuando la dictadura de Juan Velasco Alvarado tuvo el control total de los medios de comunicación.

“En nuestra historia tenemos una pauta de que sucede en este tipo de situaciones, en el gobierno de Velasco se quitó la libertad, todos los medios decían los mismo, y terminaban repitiendo lo que el régimen de turno quería, no funcionó. Tampoco funcionó cuando en la época de Fujimori, Montesinos compró la línea editorial de los canales”, manifestó a este Diario.

Roca Rey también sostuvo que es importante que el presidente Castillo firme las Declaraciones de Chapultepec y de Salta como un acto, a través del cual marque distancia de la referida propuesta legislativa.

El periodista Ricardo Uceda, director ejecutivo del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), afirmó que el proyecto de ley de Reyes responde a una concepción que tiene la mayoría de la izquierda peruana, en el sentido, de que los medios de comunicación, “deben ser objeto de un control de contenidos”.

“Quiere llegar a eso por diversos caminos, uno de ellos estableciendo un control estatal para los que usan el espectro radioeléctrico, porque eso se lo da el Estado bajo ciertas condiciones. Esto es algo que atenta contra la libertad de expresión, no creo que vaya a tener éxito. Imagino que [esta propuesta] va en contra de lo que piensa la mayoría del Congreso”, subrayó.

El Comercio intentó comunicarse con el congresista Reyes, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes, hasta el cierre de esta nota.