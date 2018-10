Tras ordenarse 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori, su asesor Pier Figari afirmó que la resolución contra la lideresa de Fuerza Popular “es un fallo contra los demás [investigados]”.

“Prácticamente, el fallo contra Keiko Fujimori ya es un fallo contra los demás [investigados]. Es evidente que ya es un fallo contra los demás. Es una cuestión de días para muchos de nosotros”, declaró Figari a la prensa.

“Está cantado, es solo cuestión de días”, dijo después sobre la decisión que tomará el juez Richard Concepción Carhuancho respecto al pedido de prisión preventiva realizado por la fiscalía.

Keiko Fujimori y Pier Figari son parte de las 11 personas investigadas por la fiscalía por el delito de lavado de activos por los aportes que Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) recibió para la campaña del 2011. Además de la ex candidata presidencial, el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la indagación, pidió 36 meses de prisión preventiva para los otros implicados, entre ellos Figari.

Respecto a la investigación por lavado de activos, Figari –quien ha sido dirigente de Fuerza Popular– indicó que no hay ninguna conducta suya relacionada con ese delito.

“Hay una acusación de lavado de activos contra mi persona. Que me digan en qué parte del chat [en referencia a La Botica], en qué conducta mía, en qué momento hay una conducta de lavado de activos. Es simplemente, como es el asesor de Keiko, vamos a meterlo preso. Si esa es la lógica, me voy preso, no tengo ningún problema porque hay una instancia que ha fallado en mi contra, pero hay una justicia y una instancia superior y una justicia divina que sé que hará justicia”, señaló.

Luego afirmó: “Es lamentable que se hayan agarrado de un chat para decir que eso es obstrucción de la justicia. [...] Tratar de jalar un chat y convertirlo en una prueba de obstrucción a la justicia cuando se comprueba que no hay ningún tipo de obstrucción […] convertir todo esto en una cúpula criminal, realmente es un abuso”.