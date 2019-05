¿Qué políticos involucraron a sus familiares en casos de corrupción y lavado de activos?

Investigados de diferentes tiendas políticas han involucrado a sus familiares en presuntas operaciones de lavado de activos. La acusación fiscal contra Ollanta Humala y Nadine Heredia incorpora a Ilan Heredia y Antonia Alarcón, hermano y madre de la ex primera dama, en el esquema de presunto blanqueo de aportes provenientes de Venezuela y Brasil en las campañas del 2006 y 2011.

A continuación, un repaso por los últimos casos en los que se incluyó a familiares de investigados en procesos por corrupción.

1. Los Heredia

​La acusación presentada por presunto lavado de activos contra el ex presidente Ollanta Humala incluye a su esposa Nadine Heredia Alarcón, ex presidenta del Partido Nacionalista. Por el manejo de los fondos, a Heredia se le acusa de lavado de dinero y ocultamiento en las dos campañas presidenciales.



A Heredia se le acusa de recibir US$215 mil de Apoyo Total, Centros Capilares y el diario venezolano “The Daily Journal", justificados a través de contratos simulados. Además, el ex superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, afirmó que le entregó US$2 millones en efectivo y coordinó la entrega de US$800 mil al publicista brasileño Valdemir Garreta, en la campaña del 2011. Heredia ha negado haber recibido fondos en efectivo de la contructora brasileña.

La fiscalía también investiga a dos familiares de Heredia: Ilan Heredia y Antonia Alarcón, acusados por lavado de activos, en la modalidad de conversión, por los aportes recibidos en el 2006 y del 2011.

Ilan Heredia hermo de Nadine Heredia fue incluido en la acusación fiscal Miguel Bellido

A Antonia Alarcón se le investiga por la adquisición de propiedades por US$645 mil y los pagos recibidos de la empresa Kaysamak. Por este caso se ordenó la incautación de su vivienda, aunque esta medida fue dejada sin efecto meses después.

En tanto, el fiscal Germán Juárez investiga a Ilan Heredia, ex tesorero del Partido Nacionalista, por el manejo de los fondos de campaña. Entre los hechos que investiga se encuentra el deposito de casi 7 millones de soles en la cuenta del partido.

Ilan Heredia ha negado haber lavado dinero para la campaña, y que no fue tesorero de la campaña. "Lo fui hasta el segundo semestre del 2010. Hasta ahí es el tema mío, yo no administré esos fondos”, señaló el hermano de la primera dama en referencia al manejo de aportes del nacionalismo.

2. Los Toledo-Karp

​La investigación contra el ex presidente Alejandro Toledo por recibir presuntos sobornos de Odebrecht también implica a sus familiares directos. Toledo es acusado de recibir US$27 millones de la constructora a cambio de la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.

Eliane Karp y Alejandro Toledo tienen una orden de detención por el Caso Ecoteva. Además, el ex mandatario es requerido por la justicia por el Caso Odebrecht. (Foto: Alonso Chero/El Comercio)

Una parte del dinero ilícito, recibido a través de las 'offshore' de Josef Maiman, fueron transferidas a cuentas de Ecoteva en el Scotiabank de Costa Rica, desde donde se realizó giros a Perú con los que se adquirió las propiedades de Casuarinas, la oficina en la Torre Omega (Surco), a nombre de su suegra Eva Fernenbug, y se terminó de pagar el inmueble en Punta Sal (Piura). En total, desembolsaron US$5 millones en la adquisición de propiedades en Perú.

La fiscalía abrió investigación por lavado de activos contra Toledo y Fernenbug, pero también realizó diligencias contra Eliane Karp.

En defensa de la familia Toledo, el abogado Roberto Su ha señalado que la ruta del dinero "demuestra que el manejo y el gasto del dinero se ha hecho por en beneficio de él (Josef Maiman), de su mamá, de su hermana, de sus hijos, de sus empresas"

3. Los Fujimori-Villanela

​La investigación por el Caso 'Cócteles' contra Keiko Fujimori también incluye a su esposo Mark Vito Villanela. La fiscalía lo acusa de participar en el lavado de dinero de presuntos fondos ilegales, a través de la adquisición de tres terrenos en Chilca (Cañete) y Cieneguilla por un total de US$323.883.



Vito Villanella indicó que su familia vive "los momentos más difíciles de su vida" tras la resolución de la Sala Penal de Apelaciones que ratifica la prisión preventiva en contra de su esposa. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

De acuerdo al Ministerio Público, Villanela forma parte de la presunta organización criminal que lideraría Keiko Fujimori. Su rol habría sido ocultar parte de los aportes recibidos para las campañas del 2011 y 2016. La resolución judicial que ordenó el impedimento de salida del país de Villanela señala que su empresa no cuenta con los fondos para sustentar estas adquisiciones.

La hipótesis fiscal también señala que el dinero usado en esas transacciones podría tener como origen fondos provenientes de la corrupción durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.

En su defensa, Villanela ha señalado que todos su capital está bancarizado y negó haber recibido aportes de fondos ilícitos. "Mi esposa [Keiko Fujimori] nunca ha sido acusada de recibir dinero ilícito del Gobierno de su padre, qué dinero podría tener yo de ahí. No soy político ni miembro de un partido político. No hay un solo elemento de convicción", afirmó.

4. Los Nava

El equipo especial del Caso Lava Jato ha documentado entregas de dinero de la constructora Odebrecht al ex secretario general de Palacio de Gobierno Luis Nava Guibert, por presuntos sobornos. El dinero entregado suma US$4,5 millones, a través de diferentes modalidades.

Documentos entregados de los servidores My Web Day B y Drousys de Odebrecht a la fiscalía revelan que el hijo de Nava Guibert, José Nava Mendiola, recibió US$471 mil de la constructora Odebrecht. De acuerdo a la confesión de Nava Mendiola, el dinero era para su padre.



“Jorge Barata me llamaba y me pedía que pase por su casa para recogerlo y llevarlo a la casa de mi padre. En otras veces él me pedía que yo llevará unas mochilas, que nunca abrí, pero sé que había dinero y se las entregaba a mi padre”, señaló José Nava.

Por estos hechos, ambos se encuentran procesados por el presunto delito de lavado de activos. Además, al ex hombre de confianza del ex presidente Alan García se le investiga por colusión.

Antes de ser recluído en prisión, Luis Nava negó haber recibido dinero de Odebrecht.

Luis Nava, ex secretario general de la Presidencia de la República, está recluido en el penal Castro Castro. (Foto: GEC)

Nava Guibert se encuentra recluido en el penal Castro Castro, cumpliendo la orden de 36 meses de prisión preventiva. En tanto, se levantó la orden de detención preliminar contra José Nava, quien se acogió a la confesión sincera.

Los hijos de Luis Nava ya se encontraban bajo investigación por los contratos realizados entre Transportes Don Reyna y la constructora Odebrecht, caso que estuvo a cargo del fiscal José Castellanos y que pasó a manos del equipo especial del Caso Lava Jato.

5. Los Atala

​El ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala Herrera constituyó la 'offshore' Ammarin Investment junto a su hijo Samir Atala Nemi. Odebrecht depositó US$1,3 millones, provenientes de la 'Caja 2', en la cuenta de esta 'offshore' en la Banca Privada de Andorra.

Según el testimonio de Atala Herrera, el beneficiario final de estos fondos sería el ex presidente Alan García Pérez. Atala habría prestado su cuenta a pedido de Luis Nava Guibert.

Por estos hechos, la fiscalía investiga a Miguel y Samir Atala por el presunto delito de lavado de activos, bajo detención domiciliaria. El ex vicepresidente de Petroperú se acogió a la confesión sincera.