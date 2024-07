El juicio del llamado Caso Cocteles se inició el lunes y no ha hecho más que confirmar que no solo ha sido y es uno de los procesos judiciales más mediáticos de los que tengamos recuerdo, sino que también podría convertirse en uno de los más largos de la historia. Los optimistas hablan de dos años de duración, otros dicen seis, y los tremendistas apuntan a los 12 años. Y es que no será fácil escuchar y procesar el testimonio de cerca de 2.000 testigos de la fiscalía y de los 48 procesados.

Como era de esperarse, el histrionismo del fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, ha sido lo más saltante de las audiencias, aunque le hace competencia Mark Vito, el exesposo de Keiko Fujimori, quien no desperdicia ninguna oportunidad para declarar a los periodistas. “Existió y existe una voluntad criminal de sus integrantes, porque Fuerza Popular es una organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori, quien es condenado por el delito de corrupción y lesa humanidad por la justicia peruana, que ustedes, señores jueces, representan”, dijo Pérez en el primer día de alegatos. La respuesta de Keiko Fujimori no se hizo esperar. “Lo que hemos visto es que el fiscal José Domingo Pérez ya perdió el juicio, y lo que hemos escuchado son argumentos políticos, no hemos escuchado argumentos jurídicos. Yo lamento y rechazo profundamente que él haga referencia a mi padre, que nada tiene que ver en este juicio. Aquí la persona que lo va a enfrentar soy yo, no Alberto Fujimori”, señaló. La excandidata le recomendó a Pérez que, si quiere hacer política, se inscriba en un partido. Estos dimes y diretes entre el fiscal y la acusada no solo no le hacen bien al proceso, sino que evidencian el factor político predominante en el juicio. Según César Nakazaki, los dichos del fiscal “expresan un antifujimorismo o una postura política que le quita seriedad y peso a la acusación”. Lo concreto es que el fiscal José Domingo Pérez debe demostrar en el juicio el origen ilícito de los fondos que recibió la candidata Fujimori en las campañas del 2011 y el 2016, y la verdad es que él mismo se pone obstáculos al señalar que Dionisio Romero Paoletti “bajó a la bóveda del banco” para recoger el dinero que luego le entregaría a Keiko Fujimori. Si el dinero estaba en una bóveda, ¿cuál es el origen ilícito? Esa es la pregunta. Ante esto, el exprocurador José Ugaz, que acompañó como abogado a Romero Paoletti a dar su declaración preliminar por este caso, aseveró que Pérez no podrá demostrar el origen ilícito de los fondos y que la versión detallada que hace de los hechos no responde a la realidad. Por lo visto hasta ahora, este juicio es un gran teatro en el que la política es la protagonista principal y la verdad pareciera ser un actor de reparto. *El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.