Tras reunirse con el presidente del Congreso, Manuel Merino, el primer ministro, Walter Martos, anunció que se acordó que su presentación ante el pleno para pedir el voto de confianza será el martes 11 a las 8:30 de la mañana. Adelantó además que su discurso estará centrado en las acciones para afrontar la pandemia.

“He venido a pedirle para coordinar la fecha del voto de confianza. Hemos quedado que va a ser el martes a la 8:30 a.m. Le he agradecido por la apertura y la cortesía de recibirme. He planteado que los ministros tienen que trabajar de lleno en sus carteras”, dijo Martos a la salida de la reunión. “El presidente del Congreso es una persona totalmente democrática”, agregó.

Martos, en diálogo con la prensa, señaló que fue una reunión transparente y sincera.

Se trata del primer diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo después de que el Parlamento denegó el voto de confianza al ex primer ministro Pedro Cateriano, generándose la crisis total del gabinete y la renuncia de los integrantes del Consejo de Ministros.

El jueves, el presidente de la República, Martín Vizcarra, tomó juramento de los nuevos integrantes del gabinete, ratificando a la mayoría de ellos y haciendo cambios en la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Defensa.

El primer ministro Martos y el congresista Merino antes de la reunión en el Parlamento. (Foto: Difusión)

Asimismo, el Ejecutivo ratificó al ministro de Educación, Martín Benavides, luego de que las discrepancias entre ambos poderes del Estado haya girado en torno a esta permanencia. Este viernes, el congresista Merino hizo un llamado a la tranquilidad de los legisladores tras el nombramiento del nuevo gabinete encabezado y aseguró que desde este poder del Estado “no hay ninguna motivación” para generar algún tipo de inestabilidad en el Poder Ejecutivo.

“Tenemos que entrar en calma. Las cosas que han decidido son decisiones tomadas por las bancadas. Aquí no hay ningún manipuleo, fue la voluntad correspondiente para sumar los esfuerzos para que los peruanos sepan estar representados en el Parlamento Nacional. Quiero llamar a la tranquilidad a todos los parlamentarios”, señaló al inicio del pleno programado para este viernes.

El miércoles, en una conferencia de prensa que brindó el presidente del Congreso, respondió a las declaraciones del mandatario Martín Vizcarra y de Cateriano, y rechazó cualquier “insinuación de chantaje y negociación” sobre el voto de confianza. Además, remarcó que “la crisis del Gabinete es responsabilidad exclusiva del presidente de la República”.

“Rechazo enfáticamente cualquier insinuación de chantaje o de negociación sobre el voto de confianza [...] Lamento las declaraciones del presidente de la República, que pretenden soslayar el tema fundamental que democráticamente hemos trasladado a su presidente del Consejo de Ministros”, dijo a la prensa.

En comunicación con El Comercio, las nueve bancadas que integran el Parlamento saludaron la designación de Martos y resaltaron la experiencia que ha tenido en el Ejecutivo debido a su trabajo en el Ministerio de Defensa. En la sesión de investidura de Cateriano, este gabinete solo obtuvo 37 votos a favor.

