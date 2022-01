Conforme a los criterios de Saber más

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) seis partidos políticos están en proceso de inscripción y buscan entrar en carrera de las elecciones regionales y municipales 2022.

Se trata de la agrupación Demócrata Verde, Fe en el Perú, Frepap, Nuevo Perú, Perú Unido y el Partido Patriótico del Perú.

Este miércoles 5 de enero vence el plazo para que se presenten las solicitudes de inscripción de las nuevas organizaciones políticas que desean participar en las elecciones de este año. Además, fue la fecha límite para presentar afiliaciones ante el ROP de los candidatos a gobernador, vicegobernador y alcalde. Asimismo, para solicitar la inscripción de alianzas electorales.

Otra de las fechas claves para las organizaciones políticas (partidos y movimientos regionales) será el 14 de junio, plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y lista de candidatos ante los jurados electorales especiales; y día de cierre del registro de organizaciones políticas, el límite para que una organización política quede inscrita para participar.

Hasta la fecha, son 11 los partidos políticos que cuentan con una inscripción vigente. De sumarse este nuevo grupo que sigue en proceso, habría 17 organizaciones políticas de alcance nacional que competiría en las elecciones del 2 de octubre.

De otro lado, la legislación permite a las organizaciones políticas en proceso de inscripción poder realizar elecciones internas.

Calendario electoral y fechas hito durante el proceso. (Imagen: JNE)

Nuevo Perú

Veronika Mendoza, lideresa del Nuevo Perú. (Foto: GEC)

El Nuevo Perú apeló en diciembre la decisión del JNE de retirar su solicitud para ser inscrito como partido político, pues se había alegado que no había cumplido con los requisitos exigidos. La solicitud había sido retirada porque el partido no presentó un mínimo 65 comités provinciales. Este 10 de enero, será la vista de causa de este recurso, con lo cual esperan continuar en carrera.

La congresista Ruth Luque dijo a El Comercio que las observaciones hechas son “absolutamente formales”. Es decir, por “un nombre mal escrito en una ficha, que no haya un punto, una letra ilegible. No tiene temas de fondo. También porque la misma resolución reconoce que en el caso de organizaciones en proceso de inscripción no se han dictado ninguna medida favorable para incentivar la participación política en el marco de la pandemia”, explicó Luque.

Por ello, presentaron la apelación en la que solicitan se pondere su derecho a la participación política por encima de las formalidades y se les otorgar un plazo para ello. “El actual reglamento otorga solo un plazo y le da la autorización al ROP para que puedan definir si retiran o no la solicitud y esto es absurdo. Debería como todo administrado tener derecho a un proceso de revisión, pues es el ROP el que verifica y valida”, agregó la congresista.

Este 10 de enero, sustentarán los argumentos de la apelación y solicitarán se les permita continuar con el proceso de inscripción y se les dé un plazo para subsanar observaciones puntuales. El Nuevo Perú presentó 81 comités provinciales. El mínimo requerido es 65.

“Hay 20 comités observados y estamos pidiendo que se brinde la posibilidad de subsanar. Son observaciones de una o dos fichas. [...] La audiencia es el 10, según el reglamento la Sala tiene hasta 30 días para resolver. Esperamos que luego de la audiencia resuelva rápidamente, para evitar que organizaciones queden fuera. Si el JNE acepta y nos brinda un plazo, ya tenemos la información para absolver porque se trata de documentos concretos”, concluyó Ruth Luque.

Frepap

El Frepap perdió su inscripción en las últimas elecciones 2021. Por ello, buscan ingresar nuevamente en competencia. (Foto: César Campos / GEC)

El Frepap presentó al ROP del JNE el pasado 15 de noviembre del 2021 toda la información requerida en el expediente para su inscripción. Esta agrupación política había perdido su inscripción en las últimas elecciones 2021.

Carmen Cerón, personera legal del Frepap, dijo que el partido está a la espera de que el JNE les brinde una respuesta sobre el estatus de su inscripción. “Hasta el momento no [tenemos observaciones para subsanar]. Estamos a la espera”, agregó.

Ellos presentaron 35 mil afiliaciones y 77 comités provinciales. “Solo esperamos la respuesta del JNE, si posiblemente hay alguna observación estamos a la espera. Sabemos que la ley establece hasta el 14 de junio [el cierre de inscripción], En ese transcurso de tiempo esperamos una respuesta positiva”, añadió.

Dijo también que las elecciones internas se realizarán por delegados.

Partido Magisterial y Popular

El PMP inició esta semana su proceso de inscripción. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

El Partido Magisterial y Popular (PMP), integrado por las bases sindicales de la Fenate Perú -gremio fundado por el presidente Pedro Castillo- busca también su inscripción para competir en las elecciones subnacionales.

Miguel Miranda, personero legal del PMP, dijo a El Comercio que están levantando observaciones hechas por el ROP, “pero vamos a estar como organizaciones políticas en proceso de inscripción. De acuerdo a la norma nos permite realizar las internas mientras se logra concluir el proceso de inscripción” , afirmó.

Agregó que las observaciones hechas son por “cuestiones de digitación” en las fichas de afiliados y comités provinciales. “Algunos problemas con el ubigeo que ya se corrigió. Estamos dentro del plazo. La norma dice que tenemos hasta el 14 de junio para completar el proceso. Estamos en condiciones para participar en las internas de acuerdo a la normatividad. Presentaremos candidatos provinciales, regionales y distritales”, detalló Miranda.

Dijo que no cuentan ninguna observación sobre comités y afiliados. Pero, que continuará el proceso de revisión y fiscalización de comités. El PMP no figura hasta la fecha en la lista del ROP de partidos en proceso de inscripción. Según Miranda, les aseguraron que “después del 5 [de enero]″ figurarán en este listado. El Comercio consultó con el JNE si se ampliará la referida lista, pero no recibimos respuesta.

Asimismo, que la próxima semana ya podrán empezar a revelar nombres de precandidatos] y el sistema de votación en elecciones internas será por militantes.

Partido Patriótico del Perú

El Partido Patriótico busca su inscripción en el ROP. (Foto: PPP/Facebook)

Julio Alberto Lingan, personero legal del Partido Patriótico del Perú, uno de los seis que busca su inscripción, dijo a El Comercio que se encuentran en la etapa final de este proceso. “Estamos subsanando temas puntuales, de forma. Por ejemplo, están fiscalizando los comités provinciales en regiones. Lo que es el padrón de afiliados, de los comités provinciales, han sido validados. Estamos afinando esos detalles para que el JNE se pronuncie”, comentó.

Consideran que cumplirán con los plazos para llegar a participar en las elecciones 2022. El lunes, presentaron las fichas de afiliación de los aspirantes a candidatear en regiones, provincias y distritos. “Después de que se hayan levantado todas las observaciones el abogado a cargo del expediente emite una síntesis, una previa a la resolución, donde detalla que se subsanaron las observaciones. Esto lo publican en la página del JNE, se somete a tacha y si no hay inconvenientes, a las dos semanas procede el JNE a formular la resolución final de inscripción y su emisión. Por eso mapeamos, hicimos una línea de tiempo en base a la proyección y la primera semana de marzo deberíamos tener la resolución”, explicó.

Este partido presentó 45 mil afiliaciones y 75 comités provinciales. Herber Caller Gutiérrez, el presidente fundador del partido sería el precandidato para Lima Metropolitana. Las elecciones internas se definirán por afiliados.

DATOS:

Apra: Mauricio Mulder dijo a El Comercio que el Partido Aprista no participará en estas elecciones 2022. “El JNE y la ONPE han ultra burocratizado el procedimiento. Dicen que hay que presentar 24 mil militantes mínimo. El JNE dice que la afiliación no debe hacerse virtual, en plena pandemia quieren que se haga a papel. [...] Ha sido prácticamente imposible y no vamos a poder cumplir con esos requisitos por más que alegamos que la ley es clara”, comentó.

El JNE dijo que la actualización de nuevos afiliados a los partidos ya inscritos se irá realizando según la carga para la digitalización. Esto debido a que el padrón de afiliados es enviado en físico y se debe ingresar la data al sistema.

