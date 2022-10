A solo cuatro días de las elecciones regionales y municipales, el virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se reunió ayer en con el presidente del Congreso, José Williams Zapata (Avanza País) y otros integrantes de la Mesa Directiva, entre ellos Martha Moyano (Fuerza Popular) y Alejandro Muñante (Renovación Popular).

En la cita, que duró 40 minutos, también estuvieron presentes los congresistas celestes Jorge Montoya y Gladys Echaíz y, además, los virtuales regidores metropolitanos Renzo Reggiardo y Fabiola Morales.

Fuentes de El Comercio señalaron que en la reunión solo se hablaron de temas técnicos, como la formación de una comisión mixta, integrada por representantes de la Municipalidad de Lima y del Parlamento que permitan viabilizar la transferencia de facultades y recursos en salud y educación a la administración de López Aliaga, a partir del 1 de enero próximo.

Las mismas fuentes indicaron que el empresario busca que el Congreso aumente el presupuesto de la comuna capitalina.

También negaron que durante el encuentro con Williams Zapata, el líder de Renovación Popular haya abordado la situación política y legal del presidente Pedro Castillo.

El partido celeste ha sido promotor de una de las dos mociones de vacancia que el Parlamento debatió sin éxito en los últimos 10 meses.

A través de su cuenta de Twitter, el titular del Congreso adelantó que el este poder del Estado respaldará a la administración edilicia de López Aliaga.

“Recibí en la Presidencia del Congreso al virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a quien felicitamos por su elección democrática y le expresamos nuestro apoyo para realizar un trabajo en conjunto en beneficio de la capital”, escribió el general EP en retiro.

Cuestiona a ministros

Y a pesar de que en la víspera, Montoya había referido que el líder de Renovación Popular tendría, al menos, que sentarse a conversar con los ministros Rosendo Serna (Educación) y Jorge López Peña (Salud), si quiere concretar la transferencia de funciones en estos dos sectores, el virtual alcalde de Lima prácticamente lo descartó.

“Para mí, los ministros entre comillas que tiene este señor [Pedro] Castillo realmente deshonran a la patria, no hay peruano honesto, decente que acepte ser ministro de este señor que tiene casos de corrupción”, manifestó en conferencia de prensa.

López Aliaga indicó que “mal haría en darle un aval” al presidente Castillo, al reunirse con él como alcalde de Lima, “que es la segunda autoridad elegida por voto popular en el país”.

“Mal haría yo dialogando con gente que se presta a ser parte de un engranaje cuestionado y lo peor que rota cada semana”, añadió.

(Foto: Jorge Cerdán | GEC)

En diálogo con este Diario, Reggiardo, virtual teniente alcalde de Lima, dijo que para la nueva administración capitalina “no es prioritario” conversar con un “presidente inmerso en actos de corrupción”. No obstante, precisó que eso no significa que no puedan sentarse a dialogar con “técnicos” que forman parte de los ministerios.

Por su parte, el virtual alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, tuvo una cita con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

A su salida, refirió que él no comparte la posición política de López Aliaga en el sentido de que no es necesario que Lima coordine con el gobierno central.

(Foto: Presidencia de la República) / JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

“Hay que coordinar, es una obligación de todas las autoridades, caso contrario no vamos a poder servir a la gente que nos ha elegido para darle bienestar. Hay temas fundamentales como la seguridad ciudadana, ese es el primer reclamo de todos los peruanos, y no se va a poder realizar [acciones contra la delincuencia] sin realizar una coordinación con el Ministerio del Interior”, remarcó.