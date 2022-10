El exministro de Vivienda Geiner Alvarado López admitió, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que acudió al cumpleaños del alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía (Chota, Cajamarca), José Nenil Medina Guerrero. Además, declaró que conoció en ese distrito a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo.

Tanto Paredes como Medina son investigados por integrar una presunta organización criminal y cumplen prisión preventiva por 30 meses.

Alvarado se presentó ante el grupo de trabajo congresal, presidido por Héctor Ventura, que investiga a una presunta organización criminal que encabezaría el presidente Castillo.

“[A Yenifer Paredes] la vi [en una] actividad en Anguía y; si no mal recuerdo, la vi también en Palacio”, dijo. Según Percy Ipanaqué, abogado del exministro, la actividad en referencia se realizó en setiembre del 2021 (cuando Alvarado era ministro de Vivienda) y su defendido fue invitado por el presidente.

En esa misma actividad oficial, dijo Alvarado ante Fiscalización, conoció a Medina Guerrero.

Luego, admitió que posteriormente estuvo en la fiesta de cumpleaños del alcalde de Anguía, tras ser invitado por su entonces jefe de gabinete Salatiel Marrufo. “Mi jefe de gabinete me invita a una reunión, ya era tarde, no tenía ganas de ir [...] llego a la actividad y veo que era un cumpleaños, era el cumpleaños del señor [Medina]. Estuve 15 minutos y me tuve que retirar”, afirmó. Según “Panorama”, esta fiesta se realizó en Los Olivos (Lima).

Sarratea y exministra

Alvarado narró que se reunió una vez con Castillo en la casa del pasaje Sarratea (Breña), cuando este ya era presidente de la República. Afirmó que su amigo Abel Cabrera lo llevó para que fuera entrevistado a fin de ocupar el cargo de ministro de Vivienda, pero alegó no recordar quién lo llamó para confirmarle el puesto.

Negó que haya ordenado a la exviceministra Elizabeth Añaños acudir a una reunión en la que habrían participado José Medina, Abel Cabrera y Alejandro Sánchez (dueño de la casa de Sarratea) en una vivienda de Surquillo.

Alvarado rechazó también que hubiese dispuesto la lista de proyectos que fueron beneficiados con presupuesto, a través del Decreto de Urgencia 102-2021, asegurando que las obras ya habían tenido la aprobación desde el 2020. Asimismo, aseguró que se enteró por los medios de prensa de que su exasesor Marrufo trabajó con Medina en Anguía.

Helipuerto

Ante la comisión congresal también se presentó Walter Agip Rojas, alcalde de Tacabamba (Cajamarca), quien confirmó que el terreno donde, en abril del 2022, se construyó un helipuerto, pertenecía a los padres del mandatario. También reconoció que se reunió con la primera dama Lilia Paredes, en octubre del 2021. “Sé que (el terreno) es propiedad de los papás del presidente Castillo”, afirmó.

Entre otros invitados a la comisión, también acudió Salatiel Marrufo, exasesor de Alvarado, quien guardó silencio en todas las interrogantes que se le formularon.

La exviceministra Elizabeth Añaños, el alcalde de Chachapoyas, Raúl Culqui, y otros citados solicitaron la reprogramación de sus declaraciones.

Rechazan recurso de amparo

El Poder Judicial (PJ) rechazó un recurso de amparo planteado por el exministro Geiner Alvarado, mediante el que buscaba anular la censura en su contra dispuesta por el Congreso de la República.

La decisión la tomó la juez Milagros Grajeda, del Primer Juzgado Constitucional de Lima. La magistrada le llamó la atención al exministro y lo exhortó a actuar con probidad, luego de advertir que Alvarado había presentado la misma demanda ante otro juzgado. Esta última aún está pendiente de resolverse.

“La forma de proceder del demandante está prohibida en tanto instaurar una y otra vez la misma demanda es una conducta antijurídica, conforme al Protocolo Seis de la OCMA-Plan contra el Direccionamiento y Ruleteo de Demandas”, indicó.

Dato

Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, dijo que evaluarán citar a los padres del presidente Pedro Castillo.