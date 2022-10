Una nueva evidencia de la manera opaca en que se realizó el proceso de ascensos a generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el 2021 (ya manchado con denuncias de sobornos de por medio al presidente Pedro Castillo a través de sus escoltas) llegó la semana pasada al Congreso de la República. El Ministerio del Interior (Mininter), en un oficio enviado el 28 de setiembre al congresista Alfredo Azurín (Somos Perú), asegura que no se formuló un cuadro de méritos con los puntajes obtenidos por cada uno de los postulantes en las diferentes evaluaciones que pasaron en noviembre del año pasado. Por tanto, se negaron a entregar la información que solicitó el parlamentario a inicios de agosto.

Según el Mininter, que cita un informe hecho por la Dirección de Recursos Humanos de la PNP del 12 de setiembre, se omitió enviar lo requerido por Azurín debido a que el proceso de ascensos se realizó bajo un mecanismo de “selección” y no por “concurso”. Además, indicaron que fue una junta selectora, presidida por el entonces comandante general PNP Javier Gallardo, la encargada de hacer las evaluaciones correspondientes. Luego adjuntaron la relación de los 178 coroneles PNP que postularon al grado de general sin el puntaje que alcanzaron en sus pruebas .

Para Javier Bueno, ex subcomandante general de la PNP, resulta incongruente que el Mininter diga que no existe un cuadro de méritos por la sencilla razón de que cada uno de los que participaron en el proceso obtuvo un puntaje total del 1 al 100 por las cuatro fases de evaluación que pasaron (desempeño en sus unidades, formación profesional, apreciación de la corporación de los oficiales generales y entrevista personal) y que ello es lo que se considera para otorgar el ascenso a general.

Además, Bueno recalcó que el año pasado Gallardo le dio a la entrevista personal el inédito valor de 50 puntos, consiguiendo con eso el control total de quienes iban a ascender luego con la venia del presidente (un general PNP solo puede ser ascendido con una resolución suprema firmada por el jefe del Estado, a diferencia de oficiales de menor rango).

Los ascensos de la PNP del año pasado representan una de las investigaciones por corrupción que enfrenta el presidente en el Ministerio Público. Según el testimonio de Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio, se pagaron al menos US$20 mil a Castillo a través de sus escoltas por cada ascenso previa coordinación con Gallardo.

Pedro Castillo junto a su entonces jefe de la PNP Javier Gallardo en una acitividad oficial el año pasado.

En noviembre, este Diario informó que al menos cinco de los postulantes (de un total de 25 que ascendieron) visitaron Palacio de Gobierno antes de lograr sus ascensos. Entre las personas que visitaron figuran Pacheco y el exministro de Defensa Walter Ayala.

Selección a dedo

“Esto quiere decir que prácticamente los ascensos se dieron a dedo”, afirmó el congresista Azurín a El Comercio a manera de resumen al ser consultado sobre la negativa del Mininter de entregar los puntajes de cada uno de los postulantes del 2021.

Para el parlamentario (que ha pedido que se cite al ministro del Interior, Willy Huerta, a la Comisión de Defensa, por el proceso de ascensos del año pasado y del que está en curso), ya no van quedando dudas de que se trató de una evaluación amañada y que posiblemente la historia se esté repitiendo este año debido a que ni siquiera se ha hecho pública la relación de los postulantes.

De hecho, el congresista, quien integró en el pasado la PNP, comentó que un coronel PNP (que prefirió no revelar su nombre) le confesó que el año pasado le solicitaron entre US$20 mil y US$30 mil si quería ser ascendido.

“Los coroneles PNP que decidieron no pagar no pueden salir abiertamente a reclamar lo que pasó porque si se quejan no los van a ascender o los van a invitar al retiro”, dijo el parlamentario.

Azurín, además, señaló que es urgente que el actual proceso de ascensos (que termina a fines de mes) se suspenda a fin de generar garantías de transparencia. Añadió que su despacho promoverá una ley de ascensos en la PNP para evitar futuras denuncias de este tipo (las FF.AA. sí cuentan con ley de ascensos).