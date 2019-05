La regulación de los medios en la agenda legislativa

En la agenda legislativa de este período, uno de los temas que más han primado es la regulación de los medios de comunicación. Hasta la fecha, suman 28 los proyectos presentados al Congreso.

Este interés por legislar sobre la actividad periodística no se veía en el Parlamento desde el quinquenio 2001-2006, cuando se presentaron 40 iniciativas. Esto estuvo marcado por el contexto en el que se conoció sobre la compra de la línea editorial de algunos medios de comunicación por parte de Vladimiro Montesinos.

Hace tres días, se presentó el último proyecto sobre medios, según lo que este Diario ha podido constatar. La autora es Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso) –hoy ministra de la Mujer– y abarca un tema que ya es recurrente en este período: la publicidad estatal.

Sobre la publicidad existen 13 iniciativas, el 46% del paquete legislativo sobre medios. Dos de estas fueron acumuladas y se convirtieron en lo que se llamó la ‘ley Mulder’. La propuesta del legislador aprista Mauricio Mulder para prohibir la publicidad estatal en medios privados fue aprobada en febrero del 2018. Pese a las observaciones del Poder Ejecutivo, el pleno la ratificó por insistencia.

Al final, el Tribunal Constitucional la dejó sin efecto al declararla inconstitucional.Tras ese fallo, se han presentado otras 11 iniciativas para regular la publicidad estatal.

-Peligros detenidos-

Hay otros proyectos que iban camino a ser ley, pero fueron paralizados por los riesgos que estos representaban para la actividad periodística. El que más preocupación generó fue el presentado por Alejandra Aramayo y Úrsula Letona, de Fuerza Popular.

Esta iniciativa proponía que los condenados e investigados por delitos de corrupción en agravio del Estado no puedan ser directores periodísticos, editores, productores, miembros del directorio, accionistas, gerentes generales o apoderados de un medio; así como que se crease una “veeduría ciudadana” regulada por el Ministerio de Transportes.

Ante las críticas, las legisladoras retiraron el proyecto. Si bien presentaron uno nuevo en el que retiraron las partes polémicas, la iniciativa se quedó encarpetada.

También retiró su proyecto debido a las diversas críticas el legislador Clayton Galván (Cambio 21). Su iniciativa planteaba que la colegiación y su habilitación vigente debían ser requisitos indispensables para el ejercicio del periodismo.

-Proliferación-

Bernardo Roca Rey, presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), señala como un fenómeno histórico el interés por controlar la información, debido a que los que están en el poder temen que esta vaya a perjudicarlos.

“Dentro de la genética del comportamiento humano está esa parte de dominar el entorno. Una de las formas es dominar la información. Las grandes dictaduras han dominado la información, buscan controlarla para conducirnos con una argolla en la nariz por el camino que ellos quieren que transitemos”, dice Roca Rey.

El periodista Gonzalo Zegarra menciona dos errores que comete el Congreso: el primero, referido a la creencia de que todo se soluciona con la ley, y el segundo orientado a la relación políticos-medios.

“No hay que negar que tienen motivos, no hay que ser miopes porque hay excesos en algunos casos. Pero el remedio adecuado no puede ser dictar leyes con prohibiciones u obligaciones”, dice el también ex titular del Consejo de la Prensa Peruana.

Zegarra sostiene que, más allá de los excesos que pueda cometer cierta prensa, la función principal de los medios es fiscalizar y eso siempre incomodará a los que tienen el poder. Por eso advierte que, al menos en lo que queda de este período, la proliferación de este tipo de proyectos continuará.

Esta proliferación, añade Zegarra, responderá a la confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo, que se traduce en “una guerra cultural entre liberalismo y una especie de neoconservadurismo radical de derecha”.