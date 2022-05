Mediante un comunicado, el presidente Pedro Castillo ha intentado desacreditar la denuncia de plagio en la tesis de maestría que elaboró junto a su esposa Lilia Paredes en la Universidad César Vallejo (UCV). Y en vez de aclarar las graves imputaciones en su contra, según especialistas consultados por El Comercio, lo que el mandatario ha hecho es victimizarse y atacar nuevamente a la prensa que lo fiscaliza.

“La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del IV ciclo de la institución educativa N° 10465 Puña - Tacabamba - Chota” es el título de la tesis de 121 páginas con la que el mandatario y su cónyuge obtuvieron en el 2013 su diploma de magíster en Psicología Educativa en la UCV.

El comunicado del presidente Pedro Castillo no se refiere concretamente a un hecho grave: las irregularidades en los profesionales que validaron los instrumentos de investigación para su tesis de maestría en la UCV. / Presidencia de la República

1. Niega plagio pese a evidencia

En el comunicado, Castillo recalca: “No he copiado ni adjudicado autoría de terceros”. Pero el porcentaje arrojado por Turnitin dice lo contrario. Tras examinar el documento con el software, “Panorama” determinó que el 54% del documento no es original y que incluso todas las 26 páginas de marco teórico fueron copiadas.

“En la mayoría de universidades de calidad no sobrepasa el 15%. Si hay 54% de textos idénticos a otros significa que la tesis carece de originalidad, pues depende en su mayoría de otras ideas y argumentos escritos anteriormente”, sostuvo el profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Marcel Velázquez.

Por su parte, Raúl Castro, antropólogo y decano de Comunicación y Publicidad en la Universidad Científica del Sur (Ucsur), acotó que si bien el uso del programa depende de cada institución, el porcentaje que se arroja en el caso de Castillo y Paredes hace evidente la copia. “No es que un software robóticamente te dice lo que pasa, hay una segunda instancia de análisis humano que lo corrobora y lo demuestra”, sostuvo.

2. Busca desacreditar herramienta antiplagio

Castillo Terrones afirma la información sobre su tesis es malintencionada, pues “basándose en un software sindican que hice una ‘copia’”. Así, intentó desacreditar a la herramienta antiplagio Turnitin.

Al respecto, Marcel Velázquez, resaltó: “Turnitin es uno de los softwares más importantes para identificar las semejanzas textuales en documentos académicos; por ello, se usa en la amplia mayoría de instituciones de educación superior. Hay que interpretar los resultados del Turnitin para poder afirmar que hubo plagio en un caso específico”.

Castro manifestó que el comunicado de Castillo es una evidencia de cuánto desconocen él y sus asesores los estándares de investigación y trabajo científico. “Los programas de verificación de similitud se usan extendidamente en todo el mundo, también intensivamente, porque se utilizan con procedimientos muy rigurosos. Lo utilizan todas las universidades. Turnitin es el software de mayor uso y ha demostrado tener más grado de certeza que otros”, añadió.

3. Mantiene silencio sobre validadores

En otro punto de su comunicado, Pedro Castillo niega cualquier acto irregular. Pero no se pronuncia concretamente sobre otro hecho grave revelado por “Panorama” el último domingo: los nombres de dos profesionales que supuestamente validaron los instrumentos de investigación de Castillo y Paredes no aparecen en el Reniec y los DNI consignados corresponden a otras personas.

De comprobarse ello, Velázquez sostuvo que “habría un fraude académico, pues se ha falsificado nombres y DNI, y no se ha realizado cabalmente la validación de los instrumentos”. “Es decir, se ha simulado una validación que no ha existido. El silencio del presidente sobre este grave punto de la denuncia es elocuente”, subrayó.

Castro refirió que Pedro Castillo ha cometido una omisión muy grave al no referirse a los validadores de su instrumento de investigación. Asimismo, recalcó que se estaría vulnerando el Código Nacional de Integridad Científica no solo por el presunto plagio, sino también por la supuesta falsificación de los nombres de los validadores, lo que implica faltas graves y muy graves. “Eso puede dar lugar a que el Ministerio Público actúe de oficio”, refirió.

Este Diario ha informado que la fiscalía analiza el caso, mientras que penalistas advirtieron presuntos delitos de plagio y falsedad genérica.

4. UCV lo desmiente tras cuestionar documento

El jefe de Estado también asevera en su comunicado que el documento expuesto por el programa periodístico “carece de legitimidad, porque no cuenta con ningún registro o sello que confirme que es oficial”. Sin embargo, fuentes de la UCV confirmaron el lunes a El Comercio que el texto mostrado es una copia que ellos le entregaron, después de que esta fuera solicitada de manera formal. La institución educativa lo reiteró este miércoles, desmintiendo al mandatario: “La UCV aclara que la tesis entregada al programa Panorama es una copia fidedigna de la original que obra en el Centro de Información de la universidad”.

Vicky Zamora, periodista que realizó el reportaje, explicó a este Diario el trámite que realizó para obtener el documento. Comentó que, el 11 de marzo, solicitó a la UCV acceder a la tesis del presidente, pero luego la universidad respondió de forma negativa alegando que no tenía el consentimiento del autor para entregar el documento.

“Con la respuesta de la universidad, acudo al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y les pido evaluar mi caso. Después de casi dos meses, el lunes pasado (25 de abril), me llega la resolución del tribunal que resuelve a mi favor […] La universidad entra en un plazo de 7 días para entregarme el documento y me lo entrega finalmente el jueves. Es la misma universidad la que me da el documento. El trámite ha durado meses”, relató Zamora.

Breve pronunciamiento de la Universidad César Callejo, propiedad del excandidato presidencial y líder de APP, César Acuña. / UCV

La resolución del tribunal ordena a la UCV “la entrega de la información pública requerida […] bajo apercibimiento de que la Secretaría Técnica de esta instancia, conforme a sus competencias, remita copia de los actuados al Ministerio Público en caso se reporte su incumplimiento”.

A juicio de Castro, “el presidente falta a la verdad cuando dice que no es un documento oficial. Hay todo un proceso de exigencia de transparencia de la información pública”.

“Que no tenga sellos es una excusa formalista y ridícula. El presidente busca victimizarse y mediante este pronunciamiento no ha aclarado nada ni desestimado las graves acusaciones que pesan sobre su tesis de maestría. Probablemente confía en que la UCV termine avalando su grado, práctica frecuente entre las instituciones, pues así evitan asumir la responsabilidad que también les corresponde por permitir que trabajos de muy bajo nivel y con alto porcentaje de plagios se presenten como tesis. Hay un problema estructural más allá de las responsabilidades individuales”, consideró Velázquez, catedrático de la UNMSM.

Resolución del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a favor de periodista Vicky Zamora. / Panorama

5. Critican ataque a la prensa en vez aclarar denuncia

En lo que sí se explayó el presidente Pedro Castillo fue en decir que la denuncia periodística es de “tinte político” o “parte de un plan desestabilizador”. Asimismo, en extensos tres puntos de su comunicado, volvió a responsabilizar a la prensa de hechos que lo involucran a él mismo.

Así, el mandatario sostuvo que la prensa se presta a “intereses particulares y antidemocráticos, construyendo narrativas periodísticas con el objetivo de generar inestabilidad política a este Gobierno y, por consecuencia, a la gobernabilidad del país”. Acusó también que se busque manchar su honra en “contubernio con ciertos grupos de poder y sectores golpistas”.

“Estas prácticas periodísticas fuera de la objetividad, la verdad y la ética, solo nos hacen recordar la etapa oscura del periodismo de los años 90 cuando se negociaban las líneas editoriales de los medios de comunicación, portadas periodísticas digitadas y psicosociales”, insistió.

Raúl Castro concluyó que el comunicado de Castillo responde a una “respuesta torpe e inexacta, porque no responde a los cuestionamientos principales y afirma cosas falsas”. “Es parte de su modus operandi habitual, él tiene las mismas prácticas que otros gobernantes como Donald Trump: identificar un enemigo común en sujetos, en este caso la prensa. Ya es una figura retórica populista vacía”, opinó.

En tanto, la politóloga Katty Zegarra aseveró que el comunicado del presidente no brinda descargos correspondientes, por lo que consideró importante que el mandatario muestre información que brinde más claridad y transparencia.

“El acto de defensa ha sido más un ataque hacia los medios de comunicación, trayendo además a colación un período muy negativo para los medios, que fue en los años 90. Esta acusación es muy seria. Se pone en una posición de victimización; sin embargo, lo que no hace es buscar defenderse, presentar pruebas. Debería hacer que su tesis se presente de manera pública y accesible para demostrar que no habría plagio, pero la evidencia diría que sí lo habría”, concluyó.

Comunicado del Consejo de la Prensa Peruana. / CPP