Fue a fines de febrero cuando El Comercio reveló que la empresaria Karelim López había dado una primera declaración ante la fiscalía de lavado de activos respecto de la existencia de una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que dirige licitaciones, y que estaría integrada por el presidente Pedro Castillo y, entre otros personajes, actuales legisladores de Acción Popular denominados ‘Los Niños’.

Casi dos meses y medio después de ese testimonio, la situación de ‘Los Niños’ aún no ha sido abordada en el Congreso de la República de forma concreta. Es por ello que legisladores de distintas bancadas señalaron a El Comercio que, por lo menos, la Comisión de Ética Parlamentaria –que encabeza la acciopopulista Karol Paredes– debería tomar de una vez cartas en el asunto a fin despejar sospechas de blindaje.

De acuerdo a López, fue el propio Castillo y el exsecretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, quienes apodaron a los legisladores de la lampa como ‘Los Niños’, porque “porque obedecen todo lo que dice” el mandatario, pese a ser de oposición. En otra declaración del 10 de marzo, la empresaria –que ya había mencionado anteriormente nombres– identificó a qué otros legisladores se refería, según pudo conocer este Diario. En total, son seis: Raúl Doroteo (Ica), Juan Carlos Mori (Loreto), Jorge Flores (Puno), Darwin Espinoza (Áncash), Ilich López (Junín) y Elvis Vergara (Ucayali).

Para Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, es primero el partido Acción Popular el que tendría que haber tomado medidas. “No ha actuado, no he visto una actuación clara y transparente del partido”, refirió. Luego, sostuvo que las comisiones de Ética y Fiscalización son las llamadas a evaluar el caso de ‘Los Niños’.

“El primero que debe actuar es Acción Popular, debería de haber hecho un deslinde del tema y una separación personal hasta que termine la investigación […] Sería fatal para ese partido si es que hay un blindaje. ¿Quién se lo estaría dando, la presidenta del Congreso que es parte del partido? Sería fatal para ella, no creo que esté sucediendo. Hay una pasividad tremenda en las acciones”, sostuvo.

Karelim López Arredondo afirma que seis congresistas de Acción Popular pertenecen al grupo denominado 'Los Niños': Darwin Espinoza, Ilich López, Juan Carlos Mori (arriba), Jorge Flores, Elvis Vergara y Raúl Doroteo (abajo).

José Williams, portavoz de Avanza País, también consideró que la Comisión de Ética debió incluso ya haber tomado cartas en el asunto. “Ya es el momento que tome acción, porque eso está perjudicando al Congreso”, dijo.

“Lo que se puede deducir con respecto a que no lo haga puede llegar a pensarse que los están blindando. Para evitar mayores daños, debería comenzar a hacer eso la comisión, de lo contrario parecería que se les está blindando. Si se demora en tomar acción, es obvio que se puede pensar en eso”, advirtió.

Wilmar Elera, vocero de Somos Perú, refirió que para que el caso sea visto en la Comisión de Fiscalización primero tendrían que hacerse públicos los nombres de ‘Los Niños’ en el seno del grupo. Asimismo, indicó que, una vez que se transparenten las identidades, la Comisión de Ética tendría que ver también el tema.

“La idea del Congreso es no blindar a nadie y que la verdad esté por encima de cualquier interés particular o partidario. Cuando ya se den los nombres oficialmente, vamos a tener que someterlos a Ética y posteriormente suspenderlos, y si es que corresponde hasta separarlos del cargo”, apuntó.

Por su parte, el vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, comentó que, en la reunión de su bancada, propondrá que se asuma una posición sobre el asunto. “La Comisión de Ética tiene que hacer algo al respecto, estamos dando una imagen bastante bochornosa frente a la opinión pública”, aseveró.

Este Diario intentó contactar a Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética y legisladora de Acción Popular, pero no obtuvo respuesta al cierre de este informe.

Karol Paredes, legisladora de Acción Popular, lidera la Comisión de Ética. (Foto: Achivo Andina)

¿Y la Comisión de Fiscalización?

Pese a que los nombres de los legisladores de Acción Popular involucrados se hicieron públicos a través de publicaciones de este Diario, en la Comisión de Fiscalización tampoco se ha abordado específicamente el caso de ‘Los Niños’.

Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular que preside dicha comisión, explicó que Karelim López no ha entregado oficialmente los nombres de los involucrados al grupo, pues mencionó que primero tendría que tener autorización del Ministerio Público.

Pero incluso en caso se conozcan esos nombres, Ventura adelantó que la comisión no abriría una nueva línea de investigación por la premura del tiempo, puesto que se prevé entregar en la segunda semana de mayo el informe final de la investigación por la que ha declarado López ante el grupo, la cual se refiere a las reuniones no transparentadas del presidente Pedro Castillo en una casa de Breña.

“La Comisión de Ética, de oficio, frente a esta vulneración de comportamiento ético, debería de iniciar la investigación. Distinta es una situación de lineamientos penales, donde la Comisión de Fiscalización debe tener elementos de juicio para que se inicie una investigación. Lo correcto sería que Ética inicie acciones de investigación para la suspensión de estos congresistas por 120 días y paralelamente se vaya realizando la investigación en la subcomisión”, manifestó.

En tanto, Ventura consideró que Elvis Vergara, vocero de Acción Popular sindicado como parte de ‘Los Niños’, debería renunciar a la Comisión de Fiscalización o ser reemplazado por otro miembro de su bancada.

“Respecto a los congresistas, durante todas estas sesiones desde enero, no ha habido obstrucción. Pero el miércoles pasado, cuando acudió Karelim, han pretendido obstaculizar, desestimar las respuestas de Karelim López insinuando que no hay pruebas. La señora tiene muchas pruebas”, agregó Ventura, quien aseveró que la comisión no protegerá a nadie.