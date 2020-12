Conforme a los criterios de Saber más

Las elecciones generales de abril próximo marcarán un nuevo récord de candidaturas a la Presidencia de la República: de las 20 en 2006, el número máximo registrado hasta el momento, se pasaría a 23, un número considerado alto si se compara a los ocho postulantes en Chile en el 2017 o a los siete en Colombia en el 2018.

Pero cuál es la razón de que las candidaturas presidenciales en el Perú, prácticamente, se hayan duplicado en los últimos cinco años. En el 2016, solo se tuvo a 10 postulantes.

Para el politólogo de la PUCP Fernando Tuesta, las normas han sido “muy permisivas” con los partidos políticos al permitirles sobrevivir a un sinfín de procesos electorales desde el 2006, cuando entró en vigencia la valla electoral, con alianzas, retiros de la contienda e interpretaciones incorrectas, como la que hizo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en las complementarias al Parlamento de enero pasado.

“Lo peor fue la interpretación [que hizo el JNE] de la norma para no aplicar la valla, ha sido una interpretación indebida, en enero debieron desaparecer la mayoría de partidos, con excepción de los nueve [que obtuvieron representación en el Congreso]”, manifestó Tuesta Soldevilla en comunicación con El Comercio.

El expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política también dijo que el alto número de candidatos presidenciales tiene relación con la suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Agregó que este mecanismo era una cortapisa, porque establecía que los partidos debían convocar al 1,5% de total de afiliados para pasar a la elección general.

“Las primarias eran un primer umbral, pocos partidos las hubieran superado, tendríamos una oferta más reducida y no tendrías 23, que verás será un mercado persa”, subrayó.

Tuesta considera que, desde la elección de Alberto Fujimori como presidente de la República en 1990, existe el mensaje de que “cualquier puede ser presidente” y no en un sentido despectivo, sino en referencia a que no necesitas contar con una trayectoria política o partidaria.

“En algunos países tener una trayectoria es un punto a favor, acá es un punto en contra. Si eres nuevo, si no has estado metido en política es casi un valor, lo único que tienen que mostrar sin aspectos personales. Pero no ves a muchos candidatos decir he militado tantos años en este partido, he pasado por diferentes cargos, tengo experiencia, eso no se dice”, acotó.

(Infografía: El Comercio)

“Un sinceramiento del sistema”

La politóloga Gabriela Vega Franco sostuvo que la obligación de participar en elecciones generales y de llegar a una valla de 5% (o a obtener cinco parlamentarios en dos regiones) será “un gran paso” para “por fin sincerar” no solo la relación de los partidos con la ciudadanía, sino también el sistema político en el Perú.

“Es posible que en esta elección varios [partidos] pierdan su inscripción, pero esto no necesariamente significa su desaparición. La pérdida de inscripción es importante para sincerar nuestro sistema, pero no suficiente”, expresó en diálogo con este Diario.

Vega Franco afirmó que los partidos políticos requieren de una “reestructuración profunda, tanto para desligarse y blindarse de intereses particulares -y hasta delincuenciales- como para reorganizarse y encontrar mecanismos para revincularse con la ciudadanía (y sus militantes y simpatizantes)”.

Añadió que, si los partidos permanecen o vuelven “sin esos cambios, no habremos ganado tanto como necesitamos”.

Partido Candidato presidencial Acción Popular Yonhy Lescano Alianza para el Progreso César Acuña Avanza País Hernando de Soto Democracia Directa Andrés Alcantara Frente Amplio Marco Arana Frente Esperanza Fernando Olivera Fuerza Popular Keiko Fujimori Juntos por el Perú Verónika Mendoza Partido Aprista Peruano Nidia Vílchez Partido Contigo Pedro Angulo Partido Morado Julio Guzmán Partido Nacionalista Peruano Ollanta Humala Partido Popular Cristiano Alberto Beingolea Partido Somos Perú Daniel Salaverry Perú Libre Pedro Castillo Perú Nación Francisco Diez Canseco Perú Patria Segura Rafael Santos Podemos Perú Daniel Urresti Renancimiento Unido Ciro Gálvez Restauración Nacional (Victoria Nacional) George Forsyth Solidaridad Nacional (Renovación Popular) Rafael López Aliaga Todos por el Perú Fernando Cillóniz Unión por el Perú José Vega





El jefe de la Misión de Idea Internacional en el Perú, Percy Medina, indicó que el “exceso de candidaturas” es una muestra de la crisis del sistema de partidos, sobre todo, “si consideramos que al menos dos tercios de esas postulaciones corresponde a partidos de muy escasa consolidación, que en muchos casos son cascarones, meras inscripciones, que no tienen nada detrás”.

Medina, en comunicación con El Comercio, indicó que lo más probable es que solo seis o siete partidos superen la valla y el resto pierda su inscripción.

“Eso va a ser bueno para depurar el registro partidario, por lado van a salir por lo menos dos tercios, y seguramente se registrarán nuevamente, pero las reglas de juego han cambiado, ya no se necesita recolectar un número alto de firmas, pero sí tener afiliados, comités y demostrar vida partidaria”, manifestó.

Las 23 candidaturas presidenciales en el 2021 no solo marcan un récord en el Perú, sino también en la Comunidad Andina de Naciones [ver infografía].

(Infografía: El Comercio)

Al respecto, Medina señaló que la multiplicación de postulaciones suele darse en algunos países post crisis o que tienen democracias jóvenes.

Más información

La elección de 1950 solo tuvo un candidato: Manuel Odría. En ese tiempo, el Partido Aprista, principal opositor al régimen, estaba proscrito.

El expresidente Alejandro Toledo, quien afronta un proceso de extradición en EE.UU. por el Caso Lava Jato, es quien registra mayor número de postulaciones a la Presidencia con cinco.

Los más experimentados en las actuales elecciones son el expresidente Ollanta Humala, la excongresista Keiko Fujimori y el exministro Fernando Olivera. Todos con tres postulaciones.

En Argentina, el récord de candidaturas presidenciales se dio en el 2003 cuando se presentaron 20 postulantes. Mientras que, en Francia, fue en el 2002, cuando hubo 16 candidatos.