El Congreso, elegido en enero último, cierra su primer año, su segunda legislatura con el debate del nuevo régimen agrario. Y, luego, por casi un mes y medio, la Comisión Permanente- conformada por los actuales miembros de la Mesa Directiva y otros 25 parlamentarios- tendrá la tarea de legislar durante el receso. Pero qué es lo que puede hacer y cuáles son sus límites.

El artículo 101 de la Constitución establece las atribuciones que tiene la Comisión Permanente. Puede, por ejemplo, aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del Presupuesto durante el receso parlamentario.

Y también ejercitar la delegación de facultades legislativas que el pleno del Congreso le otorgue, aunque con ciertas cortapisas. No pueden aprobar reformas constitucionales, tampoco aprobar tratados internacionales, ni leyes orgánicas, ni la Ley de Presupuesto y la Ley de cuenta general de la República.

Alejandro Rospigliosi, abogado experto en derecho parlamentario, explicó a El Comercio que la Comisión Permanente tampoco puede aprobar los informes de las comisiones investigadoras del Parlamento. En ese sentido, dijo que el documento que propone la inhabilitación por 10 años al expresidente Martín Vizcarra “tendrá que esperar”.

“La Comisión Permanente no aprueba informes. El informe de la Comisión de Fiscalización que denuncia a Vizcarra y a varios de sus exministros [por la contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura] tendrá que esperar a que termine el receso”, manifestó.

También indicó que así el informe llegue a ser aprobado en el pleno de mañana, el trámite de la denuncia constitucional a Vizcarra Cornejo puede demorar y recordó que hasta el momento la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no ha remitido un solo informe final a la Comisión Permanente.

Rospigliosi advirtió que la Comisión Permanente sí puede aprobar modificaciones a leyes ordinarias, como la Ley Universitaria, que creó a la Sunedu.

El ex oficial mayor del Congreso José Cevasco indicó a este Diario que la Comisión Permanente también puede llamar a un ministro de Estado para que brinde información.

Por ejemplo, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, podría ser llamada, si algunos integrantes del refiero grupo lo proponen, a fin de que explique la situación de los pre acuerdos con los laboratorios sobre las vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, precisó que esto no puede ser una interpelación, porque esta facultad solo es del pleno y se rige bajo un procedimiento.

“Es un tiempo de reflexión”

Rospigliosi consideró que el receso parlamentario es “un tiempo de reflexión” y la mayoría de Congresos en el mundo lo tiene, con el objetivo de “evitar la legislación constante”.

El abogado constitucionalista también señaló que es positivo que este coincida con la primera etapa de la campaña electoral y señaló que se debe evitar que el actual Parlamento se convierta en una “caja de resonancia” de los partidos y candidatos presidenciales, en el sentido, de emitir normas con el objetivo de ganar votos.

¿Cuál es la agenda de las bancadas?

El congresista César Combina, portavoz de la bancada de Alianza para el Progresos (APP), dijo que lo ideal es que pleno defina de manera “cuidadosa” la agenda a delegar a la Comisión Permanente, porque a su agrupación no le gustaría que este grupo tenga un rol polémico durante la primera etapa de la campaña electoral.

“En enero comienza el proceso electoral y la Comisión debe tener una agenda elaborada cuidadosamente por el pleno, en donde las fuerzas políticas puedan aprobar algunas situaciones legislativas para dar continuidad a las políticas económicas, y que no sean un caballito de batalla, de pelea, de algún grupo político”, remarcó en diálogo con este Diario.

El parlamentario Guillermo Aliaga, vocero de Somos Perú, opinó que la Comisión Permanente debe avanzar, durante el receso, con sus obligaciones propias: revisar los informes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Agregó que solo debe legislar sobre aquellos proyectos que sea requeridos con urgencia por el Ejecutivo.

“Cualquier iniciativa que no sea urgente debe esperar el común desarrollo, que es a través del pleno. La Comisión Permanente y esto lo digo, a título personal, debe abocarse a temas de estricta prioridad y que no puedan trascender en el tiempo. Y también hay que considerar que este receso no es muy largo, es un poco más de un mes”, manifestó a El Comercio.

Aliaga también señaló que no se deben tocar “temas propios de la campaña”. “El Congreso no debe ser visto como una plataforma de carácter electoral”, acotó.

El portavoz de Fuerza Popular, Diethell Columbus, dijo que el pleno debe analizar cuáles de los temas que quedarán pendientes “se priorizarán” en la Comisión Permanente”.

El congresista Mariano Yupanqui, vocero de Descentralización Democrática, señaló que la Comisión Permanente solo debe abordar “temas que no sean complejos ni cuestionados”.

El legislador Gino Costa (Partido Morado) aseguró que durante el receso parlamentario solamente se deben legislar “los temas más urgentes”, que generalmente son los que tienen que ver con solicitudes del Ejecutivo.

“Normalmente eso es lo que corresponde a la Comisión Permanente por parte nuestra. Sería bueno que el Congreso descanse un poco y que reflexione sobre lo que ha sido su gestión legislativa y no insista en llevarnos al abismo”, subrayó.

El vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, indicó que más allá de las iniciativas que envíe el Ejecutivo, la Comisión Permanente debería ver los proyectos sobre “las tasas de interés de los bancos y la suspensión de pago del IGV para micros y pequeñas empresas por tres o cuatro meses para apoyar el tema de reactivación”.

Congresistas que forman parte de la Comisión Permanente* Bancada Mirtha Vásquez, presidenta del Congreso Frente Amplio Luis Roel Alva, segundo vicepresidente del Congreso Acción Popular Matilde Fernández, tercera vicepresidente del Congreso Somos Perú Otto Guibovich Acción Popular Ricardo Burga Acción Popular Andrés Pérez Ochoa Acción Popular Franco Salinas Acción Popular Jorge Vásquez Becerra Acción Popular Omar Chehade APP Humberto Acuña (licencia) APP Tania Rodas APP Fernando Meléndez APP Richard Rubio Frepap María Cristina Retamozo Frepap María Teresa Céspedes Frepap Diethell Columbus Murata Fuerza Popular Carlos Mesía Fuerza Popular José Vega Antonio UPP Javier Mendoza Marquina UPP María Gallardo Becerra Podemos Perú Carlos Almerí Podemos Perú Mariano Yupanqui Miñano Descentralización Democrática Felicita Tocto Descentralización Democrática Zenaida Solís Partido Morado Gino Costa Partido Morado José Ancalle Frente Amplio Carlos Fernández Chacón Frente Amplio Martha Chávez No agrupada

*Tras la formación de las bancadas de Nueva Constitución y Descentralización Democrática, se debe reestructurar la Comisión Permanente.

La parlamentaria María Bartolo, portavoz de Nueva Constitución, afirmó que su bancada evaluará en las siguientes horas cuáles son los proyectos que solicitará que se den prioridad durante el receso.

Bartolo, de otro lado, adelantó que su agrupación buscará que se incluya en la agenda del pleno de este sábado el proyecto de ley que autoriza un referéndum en las elecciones de abril para consultar si la ciudadanía quiere o no una nueva Constitución.

“Vamos a solicitar una hoja virtual para que se exonere de la Comisión de Constitución el proyecto de ley de la autorización de un referéndum en estas elecciones. Es lo que nos hemos propuesto, y esperemos que tenga la cobertura de la presidenta [del Congreso] para que nos otorgue esa hoja virtual”, expresó.

Yupanqui dijo que espera que se incluya dos dictámenes de la Comisión de Energía y Minas sobre la situación de los “pequeños mineros”.

Por su lado, Combina, Columbus y Aliaga se mostraron en contra de que amplíe la agenda del sábado, que contempla tres puntos:

“No se puede impulsar [la ampliación de la agenda], porque hay un tema de carácter formal que se debe respetar, la legislatura culmina hoy, lo que se está haciendo es ampliarla de manera extraordinaria, lo que es una facultad de la presidenta del Congreso [Mirtha Vásquez], pero es para temas muy puntuales. No sería correcto ampliar la agenda”, remarcó Aliaga.

Burga, al ser consultado por este Diario sobre si se debe ampliar o no la agenda del pleno de este sábado, respondió que no cree que haya tiempo para ello. “Por el sistema de votación que tenemos es casi imposible que se vean más de tres o cuatros proyectos. Es imposible. Lo que voy a pedir es que se extienda la legislatura para poder tocar otros temas”, añadió.

Más información

Según el artículo 93 de la Constitución, la Comisión Permanente también tiene la facultad de levantar la inmunidad de arresto, pero solamente ante una situación de flagrante delito.

Este informe fue elaborado con la colaboración de Isabel Ayma.