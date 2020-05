Esta tarde, el congresista Edgar Alarcón remitió al presidente del Congreso, Manuel Merino, un oficio en el que le solicita suspender el requerimiento que hizo, junto a otros cuatro congresistas, para conformar una nueva bancada del Frente Patriótico Etnocacerista en el Parlamento.

El congresista José Vega, vocero de Unión por el Perú (UPP), había adelantado esta mañana a El Comercio que en una conversación que tuvo el miércoles con Antauro Humala, condenado por el ‘Andahuaylazo’ y líder del etnocacerismo, este le manifestó que la unidad se mantenía dentro de la bancada de UPP.

El oficio que envió este jueves el congresista Alarcón al presidente del Congreso.

"El documento obedece a dar una oportunidad de 15 días, dos semanas, el tiempo para retomar algunos estrategias de trabajo con UPP de manera que si no prospera tomará su rumbo”, dijo esta tarde el congresista Rubén Ramos a El Comercio.

“Es una pausa mientras resolvemos algunos temas internos en la bancada de UPP. Nacimos como UPP, pero estamos conformados como UPP y el Frente Patriótico Etnocacerista”, dijo el congresista Edgar Alarcón a El Comercio. “Antauro nos dijo que hagamos una pausa, no tenemos problema a definir y de ahí retomar”, agregó.

La comunicación entre Vega –como representante de UPP– y Humala –ambos mantienen un acuerdo político en este Congreso–, fue sobre la ruptura que manifestaron a través de un oficio cinco congresistas con la bancada: Edgar Alarcón (Arequipa), Javier Mendoza (Ayacucho), Jim Ali Mamani (Ayacucho), Rubén Ramos (Puno), y María Isabel Bartolo (Áncash). Esta decisión había sido informada a través de un oficio –de fecha 7 de mayo– a la Oficialía del Congreso.

“Ayer me llamó [Antauro Humala] temprano y me manifestó que se mantenía la unidad, se mantenía el proyecto al 2021 y dejaban sin efecto esa decisión de haber querido retirarse, y quedaba todo normal. Que iban a retomar sus tareas dentro de la bancada como parlamentarios”, dijo Vega este miércoles.

Según el congresista, Humala desconocía la presentación del oficio porque “la idea de ellos era, según Antauro y las instrucciones que había dado, que dentro de la bancada ellos tenían una posición representando al Frente Patriótico, el etnocacerismo. Pero, no se había acordado salir o dividir la bancada”.

El oficio firmado por cinco congresistas en el que manifiestan la intención de conformar una nueva bancada como Frente Patriótico Etnocacerista.

El vocero de UPP dijo que luego de que Humala conversara con los cinco congresistas apartados, se decidió mantener la unidad de la bancada. “La conversación que tuvieron hizo que se supere la situación", manifestó.

Además, Vega deslizó que el distanciamiento de los cinco parlamentarios en cuestión no tendría efecto porque requería otro “proceso”.

“No se habían apartado todavía porque habían presentado un documento y no se ha materializado. Eso requiere un proceso de protocolos. Ellos se mantienen en la bancada y han decidido mantenerse. Saludo que sea así”, dijo Vega.

Sin embargo, el vocero de UPP aún no ha conversado con el congresista Edgar Alarcón –señalado como el vocero del Frente Patriótico– respecto a la separación que se conoció esta semana.

“Conversaré [con Alarcón]. Me llamó para otro tema, pero no hemos tocado esto porque eso debían resolverlo ellos con Antauro, que es quien los lidera. Nos comunicamos porque hoy tenemos pleno y ellos van a participar, pero no hemos tocado ese tema y consideramos que ya fue superado”, mencionó Vega.

Por su parte, el congresista Rubén Ramos comentó que lo del oficio remitido a la Oficialía Mayor del Congreso ingresó a mesa de partes como primer paso de un proceso administrativo, pero esto no concluye que “se puede decir que existe una bancada”. “No hay ninguna ruptura, sino que siempre ha sido una bancada [UPP] integrada por dos grupos”, señaló.

Este jueves, en el segundo pleno virtual que se lleva a cabo, Ramos aclaró que participarán como parte del bloque de UPP. “Somos bancada UPP, lo otro es una iniciativa que de alguna manera son ‘chismes’ que se resaltan”, añadió. Finalmente, informó que terminado el pleno tendrán una reunión entre los congresistas que firmaron el oficio.

Este jueves, durante el pleno virtual, el congresista Vega contestó a la relatora que los “13 integrantes” de la bancada votaban a favor del texto sustitutorio de los proyectos de ley 5023, 5028 y otros. En vocero Vega nombró los apellidos de los congresistas “Lozano, Maquera, Chaiña, Vega, Mendoza, Mamani, Bartolo, Chagua, Chavarría, Pantoja, Ramos y Apaza”, pero no mencionó el apellido de Alarcón. Lo mismo ocurrió cuando se votó la exoneración de segunda votación, cuando respondió que “los 13 miembros de la bancada” votaban a favor.

El origen del desacuerdo

La presidencia de las comisiones de Fiscalización, y Energía y Minas, serían las dos razones de los resquemores a la interna de UPP. Debido a que el Frente Patriótico tenía como representante al congresista Edgar Alarcón en la presidencia de la Comisión de Fiscalización, cumplían con esa designación el cupo que les correspondía, según Vega. Sin embargo, esto generó descontentos por parte de la congresista María Isabel Bartolo, quien aspiraba a la presidencia de Energía y Minas, dijo el vocero de UPP.

“Es verdad que inicialmente se generó un descontento de la congresista Bartolo porque ella aspiraba presidir la Comisión de Energía y Minas. Si hablamos dentro de la bancada, el Frente Patriótico y el etnocacerismo tienen a Alarcón en la Comisión de Fiscalización y no pueden tener dos comisiones. Hablé con Antauro, le dije que en la vida política cuentan los gestos, hay acuerdos...no pueden pretender los del Frente Patriótico querer las dos comisiones. Esa comisión le pertenece a UPP. Entonces, Antauro aceptó, pero ellos no aceptaron y sintieron que se les quitaba algo”, dijo Vega.

Luego de someterse la presidencia a una votación, la congresista Yessica Apaza obtuvo ocho votos y la congresista Bartolo cinco. “No hay otra regla democrática que los votos. Por un gesto con ellos, se sometió a una votación”, respondió Vega.

Intentamos comunicarnos con la congresista Bartolo para recoger su posición respecto a esta declaración, pero no obtuvimos respuesta.

Sin embargo, el congresista Rubén Ramos señaló que “han pasado dos meses y no hay ese trabajo coordinado, a eso se debe [el descontento]. Yo pertenezco al etnocacerismo y reconozco los 10 puntos de planteamiento para el país. Antauro como líder tiene un papel importante, sin embargo nosotros como congresistas tenemos nuestras propias decisiones”. Además, consideró que el congresista Alarcón está cumpliendo en la comisión designada. “Está haciendo bien el trabajo en la comisión por la experiencia, el trabajo de control”, comentó luego de que su colega Posemoscrowte Chagua, quien se mantiene en UPP, dijo ayer a El Comercio que él y el congresista Roberto Chavarría cuestionaron la permanencia de Alarcón en dicha comisión.

Acusan a Vega de complot

En una carta enviada por la congresista María Isabel Bartolo al presidente del Congreso, Manuel Merino, ella acusa al congresista José Vega de haber gestado un complot para retirarla de la Comisión de Energía y Minas y, en su lugar, designar a la congresista Yessica Apaza.

Además, señala a los congresistas Héctor Maquera, Chagua y Chavarría como cómplices de esto.

Carta enviada por la congresista María Isabel Bartolo al presidente del Congreso.

“Nosotros no tenemos que complotar contra ningún colega congresista. La votación no es complot, es un tema de madurez política. Al perder la votación imagino que tuvo esa reacción. Algunos grabaron esta reunión virtual, que fue abierta, y la editaron y sacaron una conversación que tuve con Maquera que no tiene nada que ver con complot”, respondió Vega sobre estas acusaciones.

Dijo también que cuenta con intereses particulares. “Ellos debieron entender que esa comisión le correspondía a UPP porque ya tenían la comisión con Alarcón. Como no hubo gestos por parte de ellos, se sometió a votación y cuando persistieron...Antauro me preguntó qué había pasado, le dije que la comisión le correspondía a UPP y Antauro lo entendió, pero ellos creo que no entendieron esa parte”, finalizó.