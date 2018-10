La congresista y vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, justificó la decisión de los miembros de su bancada de votar en contra del informe que acusa al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La portavoz fujimorista afirmó que “la suerte” de los investigados depende “exclusivamente” de los informes. Consideró que el expediente presentado por el congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) no estaba bien sustentado.

“Las deficiencias de los informes de Sheput y Pacori [sobre César Hinostroza] no pueden ser imputados al Congreso. Las deficiencias tienen que corregirse, no porque yo lo diga. Hay una sentencia de la Corte IDH, que tanto le gusta a la izquierda, que señala claramente que los imputados tienen que conocer los medios probatorios que sustentan las imputaciones”, declaró a la prensa.

La parlamentaria afirmó que en la Constitución se señala que existe una “gradualidad” en la aplicación de las sanciones. Manifestó que el congresista Juan Sheput debería considerar hablar con un abogado para que en la Comisión Permanente puedan tener mayores argumentos y resolver de acuerdo a ellos.

“En el caso del señor Chavarry no lo he dicho yo, lo han dicho los juristas, abogados, expertos, es que el informe de Sheput no observa criterios constitucionales como la proporcionalidad en las imputaciones y las consecuencias”, sostuvo.

Letona también le pidió a "los congresista ponentes que se calmen un poquito y que en lugar de salir a criticar", que corrijan las "falencias" de sus informes.

"Entiendo que el congresista Sheput es ingeniero y que de repente no entienda. Son cuestiones fundamentales y que garantizan que las personas que estamos investigando no obren con impunidad. No podemos pensar que con informes defectuosos lleguemos al pleno", acotó.



En tanto, la congresista Milagros Salazar negó que exista una “negociación” entre Fuerza Popular y Chávarry para blindarlo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Cada vez que supuestamente no se salen con su gusto dicen que es blindaje. Ya sabemos cómo actúa Nuevo Perú, Frente Amplio”, afirmó.

Asimismo, rechazó que busquen sacar del cargo al fiscal José Domingo Pérez, quien pidió la detención preliminar de su lideresa Keiko Fujimori, a cambio de proteger a Chávarry.

“No sé de dónde sale esa afirmación. No tiene ni pies ni cabeza. Hace rato lo hubieran sacado. Aunque no nos guste respetamos las decisiones del Poder Judicial y la fiscalía. ¿Cuál ha sido el sustento político y jurídico del señor Juan Sheput? ¿Él no ha sido ministro de Toledo? Por favor, que no venga a decir que son abanderados contra la corrupción cuando ellos han sido parte de un gobierno corrupto”, agregó.