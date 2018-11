Villanueva sobre Patricia Balbuena: Valoro su decisión ética de retirarse

—¿Usted invitó a renunciar a la ministra de Cultura, Patricia Balbuena?

No. Es un tema que obviamente hemos conversado. La renuncia es a través del presidente.

—Sabemos que la invitó a dar un paso al costado.

Hemos conversado, pero es su decisión personal.

—¿No consideraron que debió asumir la interpelación en el Congreso?

Sin duda, pero tomó la decisión de renunciar antes. Le causó desilusión haber tenido un viceministro que abusó de su confianza. Valoro mucho su decisión ética de retirarse. Era una buena ministra, sin ningún tipo de vinculación con lo que ha pasado. Nosotros obviamente lamentamos su renuncia.

—¿Qué responsabilidad tuvo en la buena pro que ganó su viceministro?

No tiene ningún tipo de vinculación con sus funcionarios. Ella tomó inmediatamente las medidas que corresponden, pero prefirió poner su cargo a disposición.

Nosotros tenemos una lucha frontal contra la corrupción, sin vacilación alguna. Absolutamente todos los ministros están alineados en esa dirección. Aun cuando la ministra no tiene nada que ver directamente con esos hechos, ha preferido tomar esa decisión. Obviamente nosotros la aceptamos.

—¿Ya manejan opciones para reemplazarla?

No. Temporalmente el cargo será asumido por la viceministra [Elena Burga Cabrera]. El presidente está en CADE, estará viajando a Piura y luego a México. Yo estoy totalmente concentrado en el Congreso, defendiendo el presupuesto del 2019. Eso nos tiene ocupados por lo menos hasta hoy a la medianoche. No tenemos cabeza para pensar sobre eso. [Pero] el Ministerio de Cultura no se queda sin timón. Ella [Burga] es una muy buena funcionaria.

—Congresistas oficialistas han criticado la renuncia porque aseguran que muestra debilidad ante la oposición.

No. Yo respeto las opiniones, pero esta es una decisión de la ministra, no del Ejecutivo. Ella se siente incómoda ante la situación que le pasó. Nosotros nos vamos a mantener: nuestra lucha es frontal contra la corrupción, venga de donde venga. Eso está en la cabeza de todos los ministros. Nosotros respetamos la decisión de Patricia Balbuena y valoramos su calidad moral.