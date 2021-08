Conforme a los criterios de Saber más

Durante la madrugada de este miércoles, Vladimiro Montesinos Torres- quien fuera asesor del expresidente Alberto Fujimori durante su administración entre 1990 y el 2000- fue trasladado del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao al penal Ancón II (de mínima seguridad), donde será clasificado, a fin de ser enviado a una cárcel de máxima seguridad, donde termine de cumplir su pena de 25 años de prisión.

La noticia fue dada a conocer por el presidente de la República, Pedro Castillo, quien, a través de su cuenta de Twitter, refirió que el ‘Doc’ cumpliría los casi cinco años que le restan de condena en el penal de Ancón II. “En el #GobiernoDelBicentenario, ninguna persona privada de libertad tendrá un trato privilegiado ni se le permitirá burlar la seguridad de los penales para seguir delinquiendo”, refirió.

Hemos trasladado a Vladimiro Montesinos al Penal Ancón II hasta el fin de su condena. En el #GobiernoDelBicentenario, ninguna persona privada de libertad tendrá un trato privilegiado ni se le permitirá burlar la seguridad de los penales para seguir delinquiendo. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 25, 2021





Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE)- conducido por la abogada Susana Silva Hasembank- tuvo que precisar que Montesinos solo está de paso en Ancón II.

Informamos que el interno Vladimiro Montesinos Torres, se encuentra actualmente en el Establecimiento Transitorio de Lima, ubicado en el penal Ancón II, donde será clasificado y trasladado a un establecimiento penitenciario, conforme a los procedimientos establecidos por el INPE. pic.twitter.com/AG4JMS6e1b — INPE (@INPEgob) August 25, 2021

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, adelantó que es probable que el ex asesor presidencial termine en el penal de Ancón I, de máxima seguridad, en las próximas horas.

“No se le ha podido enviar [al penal de] Challapalca [a 4.800 metros de altura en Tacna], porque tiene enfermedades crónicas y, además, es una persona que tiene 76 años de edad. A Challapalca no pueden ir los mayores de 65 años”, refirió en radio Exitosa, para luego detallar que el ‘Doc’ podría salir de prisión el 24 de junio de 2026.

Montesinos Torres es investigado por haber llamado desde la Base Naval al oficial retirado del Ejército Pedro Rejas, a quien el recomendó sobornar a magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que fallen a favor de Fuerza Popular en el proceso de revisión de solicitudes de nulidad de actas electorales. Por este hecho se relevó al jefe del Servicio de Policía Naval y a tres guardias.

¿Cuál será el régimen del ‘Doc’?

El exasesor de Fujimori dejó la Base Naval, tras poco más de 20 años, después de la emisión del Decreto Supremo N°015-2021-JUS, firmado por Castillo Terrones y Torres Vásquez. Este dispositivo crea un nuevo régimen penitenciario “similar” al que funciona en el CEREC, pero que podrá ser aplicado en cárceles administradas en su totalidad por el INPE.

El DS N°015-2021-JUS también refiere que este nuevo régimen (etapa A “extrema seguridad”) debe posibilitar “el traslado progresivo” de los internos recluidos en el CEREC y “otros de similar perfil criminógeno a pabellones especialmente acondicionados en donde impere un control reforzado y disciplina estricta para los internos”.

Es decir, estaría pensado para un eventual traslado de Abimael Guzmán, máximo cabecilla del sanguinario grupo terrorista Sendero Luminoso, y de otros miembros de su cúpula, como Florindo Flores Hala ‘Artemio’ y Óscar Ramírez Durand.

Resolución suprema fue publicada el martes

El documento detalla que el régimen “A extrema seguridad” corresponde a jefes o cabecillas principales de organizaciones criminales o delictivas que se encuentren procesados o sentenciados por los delitos “de terrorismo, traición a la patria contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas o delitos contra la humanidad”.

Y establece una serie de reglas de conducta para Montesinos Torres y los otros reos que eventualmente sean trasladados desde el CEREC, entre ellas el acceso a dos horas de patio al día y que ocupen una celda unipersonal. Y, agrega, que los ambientes estarán “bajo vigilancia externa reforzada”.

También indica que las visitas familiares se realizan dos veces por semana y que en cada fecha solo pueden acudir como máximo tres familiares “hasta el tercer grado de consanguinidad y primer grado de afinidad por cada interno, previo cumplimiento de los requisitos de solicitud y de aprobación que señale la dirección del Establecimiento Penitenciario”. “La duración de la visita se realiza por un máximo de dos horas y se realiza a través de locutorio”, complementa.

Respecto a las comunicaciones, el DS N°015-2021-JUS señala que los reos pueden enviar cartas, pero su contenido será sometido a “control por los organismos correspondientes”, a fin de evitar que se afecte la seguridad nacional.

El abogado Leonardo Caparros, exjefe del INPE, explicó que el único penal que tiene la infraestructura suficiente para albergar a Montesinos y eventualmente a los cabecillas terroristas que están en el CEREC es Ancón I.

“No tenemos otro penal en el sistema, se podría realizar adaptaciones en otras cárceles, como ocurrió en Castro Castro en los noventa, cuando toda una sección fue aislada y se le dio mayor seguridad”, manifestó a El Comercio.

Caparros mencionó que, en el CEREC de la Base Naval, Montesinos no tenía acceso a la celda de Guzmán, y este tampoco a la de Víctor Polay Campos, cabecilla del grupo terrorista MRTA.

Advirtió que repetir ese nivel de aislamiento entre estos internos será “muy difícil” de repetir en Ancón I, a pesar de ser de máxima seguridad. ¿La razón? No se puede cerrar un pabellón destinado a 100 reos para unos cuantos.

El ex jefe del INPE indicó que, en el papel, el nuevo régimen es “más duro” al que actualmente existe en el CEREC, donde tenía más tiempo de uso de los patios individuales. Agregó que esto puede provocar que algunos reos puedan presentar reclamos, porque en el sistema penitenciaron cuando te pasan a un régimen más cerrado debe justificarse en la incurrencia de algún tipo de falta.

Caparros señaló que la mayoría de celdas en el penal Ancón I son de entre cuatro y seis metros cuadrados, y solo alguna tienen servicios higiénicos dentro.

El eventual cierre del CEREC

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, dijo inicialmente, al ser consultado al respecto, que en el CEREC hay terroristas que están siendo “calificados” y que “también tendrán que pasar al INPE”.

“Todos los presos en cárceles especiales deben pasar al INPE, todavía están los terroristas, por ejemplo, se está calificando y también tienen que pasar al INPE […] Todo está en evaluación y tiene que pasar a la dirección del INPE” , agregó en radio Exitosa de manera escueta.

Fuentes cercanas al Ministerio de Defensa señalaron a El Comercio que desde la administración de Francisco Sagasti (2020-2021) se estaba evaluando el traslado de los reos del CEREC. ¿La razón? Dentro de la Base Naval se están realizado obras y la Marina no puede avanzar a la velocidad que quieren por la presencia del centro de reclusión en sus instalaciones.

Añadieron que diferentes comandantes generales de la Marina, durante los últimos años, ha solicitado que el CEREC deje de existir.

Precisamente, estas versiones coinciden con unas declaraciones que formuló en julio último, la entonces ministra de Defensa, Nuria Esparch. “La Marina ha pedido una y otra vez que se lleven al CEREC porque no es el giro de su negocio. Se entiende en el 2000, pero ¿ahora? No tiene ningún sentido. Es más, la Base Naval tiene que salir de ahí porque va a ser reconstruida y el CEREC en particular es una piedra en el zapato”, subrayó.

Esparch también dijo que el acuerdo entre la Marina y el sector Justicia para el funcionamiento del CEREC termina en diciembre próximo y que la institución castrense no está dispuesta a renovarlo.

“Hace dos años y unos meses que se firmó la renovación del acuerdo para que sigan cuidando a estos presos. La Marina puso muy claro que se acaba este convenio en diciembre de este año y que no lo iba a prorrogar más. Yo se lo he recordado al ministro de Justicia en diciembre del año pasado y se lo he puesto por escrito”, expresó en IDL-Reporteros.

El almirante en retiro José Cueto, presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, dijo a El Comercio que es verdad que en diferentes oportunidades la Marina ha solicitado que los reos del CEREC “sean retirados”. Añadió, a título personal, que él está de acuerdo con el traslado de Montesinos y también de los terroristas, porque “la marina no tiene que fungir de carcelero de nadie”.

Cueto, parlamentario de Renovación Popular, remarcó que Guzmán, Polay y otros cabecillas terroristas deben ir a “cárceles de alta seguridad” que el INPE debe construir o adecuar. “No se trata de poner a Abimael Guzmán en medio de todo un grupo de delincuencia para que, a la larga, a través de una labor de adoctrinamiento, pueda captar a más gente para su movimiento”, acotó.

El exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe se pronunció en contra del traslado de los cabecillas terroristas fuera del CEREC.

“Primero porque estamos en un gobierno donde el primer ministro [Guido Bellido] está investigado y acusado de terrorismo y de apología al terrorismo, sería lo más inoportuno mover a internos de este tipo”, manifestó.

Pérez Guadalupe, quien también fue jefe del INPE, refirió que él dejó un proyecto para que se construya un pabellón de máxima seguridad dentro del penal de Ancón I, destinado para 24 personas. “Si se hubiera construido, no habría problemas, veo difícil que se pueda poner a Abimael Guzmán [y otros cabecillas terroristas] en un penal como Ancón I”, cuestionó en RPP Noticias.

Fuentes cercanas a La Marina precisaron a El Comercio que dentro de la zona de la Base Naval se vienen realizaron obras orientadas al desarrollo portuario. Añadieron que las oficinas de la zona norte deben ser trasladas a la zona sur de las instalaciones, donde está el CEREC. Y también se contempla la construcción de una nueva Base Naval con muelles. “Toda la zona tiene que ser evacuada para comenzar con el trabajo de movimiento de tierras”.

La Comisión de Justicia del Parlamento, que dirige la exfiscal de la Nación Gladys Echaíz (APP), ha citado al ministro de Justicia, Aníbal Torres, a una sesión este mismo miércoles en el Congreso, a fin de que explique el Decreto Supremo N° 015- 2021-JUS.

La Junta de Portavoces, en un pronunciamiento, rechazó “cualquier acto que responda a las inaceptables exigencias de terroristas” ante un posible traslado de Abimael Guzmán fuera del CEREC de la Base Naval, donde cumple cadena perpetua desde su captura en 1992.

“El Decreto Supremo en mención, implicaría el eventual cierre del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao y el traslado a otros centros de reclusión tanto de Abimael Guzmán como de otros cabecillas terroristas, tal como lo exigen desde el arlo 2000 los remanentes de Sendero Luminoso y posteriormente el MOVADEF, brazo político del senderismo”, se lee en el documento.

