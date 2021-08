Conforme a los criterios de Saber más

La madrugada de este miércoles 25 de agosto, luego de purgar ahí 20 años de prisión, Vladimiro Montesinos fue traslado de la Base Naval del Callao hacia un nuevo penal. Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el ‘Doc’ se encuentra en el penal Ancón II a la espera de ser clasificado para otro centro de reclusión.

Informamos que el interno Vladimiro Montesinos Torres, se encuentra actualmente en el Establecimiento Transitorio de Lima, ubicado en el penal Ancón II, donde será clasificado y trasladado a un establecimiento penitenciario, conforme a los procedimientos establecidos por el INPE. pic.twitter.com/AG4JMS6e1b — INPE (@INPEgob) August 25, 2021





Protagonista de los principales escándalos de corrupción y crímenes contra los derechos humanos de la década de los ‘90, Montesinos acumula un centenar de juicios y procesos que ha venido enfrentando desde el 2001 desde usurpación de funciones, lavado de activos, corrupción de funcionarios, tráfico de armas y conspiración, hasta desaparición forzada y homicidio calificado.

Montesinos cuantifica más de 30 sentencias. La primera le fue impuesta en el 2002, un año después de ser capturado en Venezuela, hasta donde llegó luego de fugar del Perú, por haber asumido responsabilidades como jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante casi diez años sin haber sido designado por el Estado para dicho cargo. El Poder Judicial ordenó nueve años y cuatro meses de cárcel por el delito de usurpación de funciones.

Montesinos grabó todo encuentro en la salita del SIN. Entregaba fajos de dólares a muchos de sus visitantes. (GEC)

A dicha pena le sucedieron varias más, como por ejemplo la del Caso Diarios Chicha (2005), por la que se le dictó ocho años de cárcel por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado; la de enriquecimiento ilícito (2006), a diez años de prisión; la de la venta ilegal de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a veinte años de prisión; y la del caso de firmas falsas (2012), a seis años de cárcel.

Estos procesos, así como otros por los que se le juzgó, convirtieron a Montesinos Torres en uno de los mayores deudores de reparaciones civiles por delitos de corrupción en el país.

En 2010 fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos, El Santa y el asesinato del periodista Pedro Yauri.

Además, en 2016, la Cuarta Sala Penal Liquidadora dictó 22 años de prisión en su contra por la desaparición e incineración de un profesor y dos estudiantes en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Esta condena fue elevada por la Corte Suprema de Justicia a 25 años de cárcel en el 2018.

Según la resolución, Martín Roca y Kenneth Anzualdo, estudiantes de la Universidad Técnica del Callao, y Justiniano Najarro Rúa, catedrático de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, fueron detenidos y conducidos a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) ubicados en los sótanos del Cuartel General del Ejército, conocido como ‘Pentagonito’, donde luego fueron torturados y cremados en los hornos que existían en los citados sótanos.

Aquí el detalle de algunas de sus sentencias:

Usurpación de funciones

Vladimiro Montesinos Torres fue condenado a 9 años y cuatro meses de cárcel por el delito de usurpación de funciones el 1 de Julio del 2002. El Poder Judicial comprobó que el ex asesor de Alberto Fujimori asumió responsabilidades como jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), sin haber sido designado por el Estado para dicho cargo, durante casi diez años.

El “Doc” había aceptado el delito durante el desarrollo del proceso esperando una condena menor, pues deseaba que se le aplique el Código Penal vigente en 1991, año en el que empezó a trabajar en el SIN. No obstante, el PJ argumentó que se mantuvo en el cargo desde 1991 hasta el 2000, por lo que las modificaciones del Código Penal le fueron aplicadas. Además, la sentencia consideró que “actuó a sabiendas de los delitos que cometía, al ser un abogado de profesión”.

Diarios chicha

A poco de finalizar su segundo mandato, Alberto Fujimori necesitaba posicionar su imagen y petardear a sus enemigos políticos, sobre todo a aquellos que representaran un peligro para su segunda reelección. En el marco de ello, surgieron diarios y panfletos como “El Mañanero”, “La Chuchi”, “El Tío”, “El Chato”, y “La Yuca”, entre otros, con una línea editorial acorde al régimen. Se les denominó “diarios chicha”.

Tras un juicio oral en el que se procesó a 29 personas, el 26 de enero del 2005 Vladimiro Montesinos fue condenado a ocho años de cárcel por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado por el mencionado caso. Vale anotar que en julio del 2001, el ex asesor dijo que Fujimori le ordenó realizar un estudio para definir con qué medios “debía trabajarse”. “Se consultaba a Fujimori, quien daba sus sugerencias y ordenaba el tipo de titulares que debían salir”, dijo en la Base Naval del Callao. No obstante, en 2014, Montesinos se negó a declarar en contra de Fujimori en audiencias realizadas contra el ex jefe del Estado por este mismo caso.

(Foto: Agencia AFP)

Enriquecimiento ilícito

El exjefe del SIN fue hallado responsable del delito de enriquecimiento ilícito el 13 de mayo del 2006. La condena fue de diez años de cárcel, y se le exigió una reparación civil de S/50 millones.

El Poder Judicial logró determinar que Vladimiro Montesinos utilizó a sus familiares y testaferros para acumular una fortuna de $50 millones proveniente del cobro de comisiones por compras de armamento militar y otros ilícitos. Gracias a ese ilegal patrimonio, el “Doc” y su familia gozaban de una vida de lujos. Cabe señalar que, posteriormente, decenas de sus joyas han sido subastadas por la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi).

Tráfico de armas a las FARC

En 1999, Vladimiro Montesinos, en coordinación con militares y otros implicados, envió armas a las FARC. Los subversivos colombianos recibieron 10.000 fusiles AK-47, calibre 7,62 milímetros, procedentes de Jordania, los mismos que fueron arrojados desde un avión que sobrevoló las zonas de los departamentos de Vichada, Guainía y Vaupés. Por ello, el ex asesor presidencial fue condenado a 20 años de cárcel el 21 de setiembre del 2006. Otros 35 implicados también fueron incluidos en el proceso. El expediente judicial constó de casi 40.000 folios y fue elaborado de forma paralela por las judicaturas de Perú y Colombia.

Firmas falsas

El ex asesor presidencial de Alberto Fujimori fue condenado la mañana del 26 de abril del 2012 a seis años de cárcel y al pago de S/8 millones por su participación en el caso de falsificación de firmas para Vamos Vecino. La sentencia argumentó que el “Doc” usó fondos del presupuesto estatal para financiar la falsificación de rúbricas en favor de la citada organización. Vladimiro Montesinos se acogió a la figura jurídica de conclusión o sentencia anticipada, admitiendo su responsabilidad. Vale anotar que en el 2000, Vamos Vecino formó parte de la Alianza Perú 2000, que también integraron Cambio 90 y Nueva Mayoría. La coalición acogió la candidatura presidencial de Alberto Fujimori.

Aclaración: Esta información fue publicada por El Comercio en dos notas: Vladimiro Montesinos: el extenso historial de procesos judiciales del exasesor, de setiembre del 2019 y Las principales condenas a Vladimiro Montesinos, de setiembre del 2016