Por Thalía Cadenas

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria programó para este viernes 20 de marzo, desde las 11:30 am, la lectura de sentencia contra el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres por el Caso ‘Sombres bomba’.

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