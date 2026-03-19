La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria programó para este viernes 20 de marzo, desde las 11:30 am, la lectura de sentencia contra el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres por el Caso ‘Sombres bomba’.

El otrora hombre fuerte del Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) es acusado por el Ministerio Público de ser el autor mediato del homicidio de la periodista Melissa Alfaro Méndez y el ciudadano Víctor Hugo Ruiz León. La fiscalía pide que sea condenado a 35 años de prisión.

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Este caso alcanza también al coronel en retiro Víctor Penas Sandoval, quien es sindicado por el Ministerio Público como presunto autor directo del crimen.

El Caso ‘Sobres bomba’ está relacionado con violaciones a los derechos humanos durante la década del 90.

Alfaro Méndez y Ruiz León fueron asesinados como consecuencia de la explosión de ‘sobres bomba’, el 10 de octubre de 1991, y el 21 de junio del mismo año, respectivamente.

Además de la imputación por estos crímenes, a Montesinos y Penas también se les atribuye el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio del defensor de derechos humanos Augusto Zúñiga Paz (ahora fallecido), el entonces parlamentario Ricardo Letts Colmenares y el periodista Carlos Arroyo Reyes.

Zuñiga Paz también fue víctima del explosivo mortal camuflado en un sobre manila, el 15 de marzo de 1991, tras lo cual quedó herido en uno de sus brazos; y Letts Colmenares recibió el letal encargo el 16 de octubre del referido año en su oficina en el Parlamento.