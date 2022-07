El empresario Zamir Villaverde saldrá en libertad, luego que el Poder Judicial decidió variar su orden de prisión preventiva por una de comparecencia con restricciones con impedimento de salida del país, confirmaron fuentes cercanas a la defensa legal del investigado.

El magistrado Manuel Chuyo Zavaleta, juez de investigación preparatoria, llevó a cabo la audiencia reservada para evaluar el pedido del Ministerio Público este viernes 8 de julio y determinó que el investigado abandone el penal Ancón I, donde permanece cumpliendo prisión preventiva.

Zamir Villaverde cumple esta restricción como parte de la investigación por presuntos actos de corrupción relacionados al Caso Puente Tarata y tras las declaraciones que brindó Karelim López que lo implicaron en supuestos actos delictivos.

Ahora, el empresario afrontará en total 36 meses de comparecencia con restricciones y un plazo de impedimento de salida del país por 12 meses.

Asimismo, deberá pagar una caución de 100 mil soles. De cumplir con estos requisitos, el investigado saldría en libertad en los próximos días o en una semana, estimaron las fuentes ligadas a su defensa.

Horas antes, el abogado de Zamir Villaverde, Julio Rodríguez, había informado que el jueves 30 de junio la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro había remitido al Poder Judicial su pedido para que se le otorguen beneficios a su defendido como parte del proceso de colaboración eficaz.

“Hay información a la que el señor Villaverde no puede acceder estando preso. Necesita estar libre para acceder a información ofrecida. Más audios, hay audios que no pueden ser obtenidos si él no está presente y es importante para asegurar estos medios que esté en libertad”, manifestó el abogado a RPP.