Unidad de Investigación

En el diálogo del 4 de noviembre del 2021 entre Zamir Villaverde y Juan Silva, difundido recién hace unas semanas, se menciona el presunto soborno de S/100.000 que el empresario había entregado al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones de Pedro Castillo.

Hay un aspecto de esa conversación a la que no se ha prestado atención y está relacionado con el uso que Villaverde habría hecho de sus empresas para mover montos en efectivo. Esta podría ser una pista sobre la ruta del dinero en la investigación de la presunta mafia que habría operado en el MTC para la dirección irregular de obras.

En la comunicación, Villaverde insinúa a Silva que a través de sus compañías podría justificar su patrimonio, en caso hubiera cuestionamientos.

“Lo mío es inevitable, ¿sabe por qué le digo, don Juan? Porque lo bueno [es que] yo soy privado, tengo un estudio jurídico, empresa de transportes, de seguridad, una fundación e inmobiliario. […] Si a mí me dicen: ‘Usted, señor, conversó con fulano o mengano’, por ejemplo, con los empresarios, pues diré: ‘Sí, he conversado, porque me han estado haciendo una asesoría jurídica y he conversado con ellos y como yo tengo un estudio secreto de la información. […] Diré que hemos conversado temas de trabajo de privado a privado”, señala.

Sobre el uso que hizo Villaverde de sus empresas, El Comercio accedió a un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SBS, que detalla los numerosos movimientos de dinero que se efectuaron desde sus cuentas en el sistema bancario durante los primeros meses del gobierno de Castillo.

Solo entre Vigarza S.A.C., una compañía del rubro de seguridad, y el Estudio Villaverde S.A.C., una firma enfocada en asuntos legales, hubo movimientos por más de S/5,2 millones, todos a través de depósitos en efectivo.

—Ingresos de Vigarza—

En la nota de inteligencia financiera espontánea 00051-2022-DAO-UIF-SBS, del 17 de marzo del 2022, que la UIF remitió al Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que investiga el Caso Puente Tarata, se detalla la información financiera de Villaverde y las empresas Villaverde Company S.A.C., Mazavig S.A.C., Vigarza S.A.C. y Estudio Villaverde S.A.C. Las compañías mencionadas, así como el Grupo Vigarza S.A.C., pertenecen a la Corporación Grupo Villaverde, de Zamir Villaverde.

Según información que la UIF recibió hasta el 6 de diciembre del 2021, entre el 9 de agosto y el 19 de octubre de ese año se hicieron 27 depósitos en efectivo a la cuenta de Vigarza en Interbank por un total de S/5′243.101. Principalmente, las transacciones fueron ordenadas por Villaverde, representante legal de Vigarza, y Diana Natalie Alvarado Villegas, de 33 años y natural de Chiclayo, que registraba deudas en el sistema bancario por S/2.500 hasta diciembre del año pasado.

Ante el Registro de Operaciones en Efectivo de Mayor Cuantía (Roemc) –declaraciones obligatorias que se solicitan cuando al sistema financiero se ingresan montos mayores a US$10.000 o su equivalente en soles–, Alvarado y Villaverde señalaron que el origen de los fondos era la “venta de mascarillas, alcohol y guantes”, así como por “ahorros de clientes/servicios de seguridad”. Casi todos los depósitos fueron ordenados y ejecutados por Alvarado y varios superaron los S/300.000.

La UIF resalta que entre agosto y octubre del 2021 las operaciones “presentaron un volumen mayor [incremento significativo], con un promedio mensual de S/1′750.000, aproximadamente, respecto a los realizados en el primer semestre del mismo año, período en que los depósitos en efectivo fueron específicos y con un promedio mensual de S/170.000, aproximadamente”, es decir, crecieron 10 veces más durante los primeros meses del gobierno de Castillo, en comparación con la primera mitad del año.

—Para el estudio—

El dinero ingresado a la cuenta de Vigarza se destinó al pago de planillas y proveedores, de acuerdo con la UIF, pero también se hicieron transferencias interbancarias, como las que se realizaron al Estudio Villaverde, el brazo legal del empresario. Este aparato, constituido en junio del 2020, fue usado por él para remitir cartas notariales a los medios de comunicación que publicaron información sobre su relación con presuntos actos ilícitos con el gobierno de Castillo.

La información del sector bancario que la UIF recibió hasta el 17 de enero de este año indica que entre el 4 y 26 de noviembre del 2021, se realizaron nueve transferencias a la cuenta del Estudio Villaverde en Interbank por S/1′326.684. Estas fueron ordenadas por Vigarza y Grupo Vigarza S.A.C. Una vez que el dinero estuvo en la cuenta bancaria del estudio, “los fondos fueron utilizados a través de retiros en efectivo y transferencias por BPI [Banca por Internet]”.

Debido a los depósitos mencionados y a lo que Villaverde dijo en su conversación de los “100 grandes” con el exministro Silva, el Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos incluyó al Estudio Villaverde como persona jurídica investigada en la pesquisa del Caso Puente Tarata, tal como se detalla en una resolución del 17 de junio.

Además, según la resolución judicial, el colaborador eficaz CE-02-5D-FPCEDCF-2022, del Caso Puente Tarata, entregó a la fiscalía el voucher que demuestra que los S/100 mil entregados por Villaverde a Silva provinieron de la cuenta del Estudio Villaverde.

—Sospechas—

Otra nota de inteligencia financiera de la UIF, del pasado 14 de junio, indica que hasta el día 8 del mismo mes, en las cuentas bancarias de Villaverde, Vigarza, Mazavig y Villaverde Company solo habían depositados S/76.814 y US$2.225. Esos montos fueron los que la UIF congeló de las cuentas de Villaverde y sus empresas.

El registro de la UIF sobre los depósitos a la cuenta bancaria de Vigarza termina el 19 de octubre del 2021, tres días antes de que Provías Descentralizado entregó la buena pro de la obra Puente Tarata al consorcio integrado por Termirex, Tapusa y HB Estructuras Metálicas, por S/232,5 millones, un proceso que la fiscalía investiga.

Respecto a los montos recibidos en la cuenta del Estudio Vigarza, estos acabaron el 26 de noviembre, días después de que El Comercio informó sobre la relación de Villaverde con el gobierno de Castillo. Además, este Diario publicó el 28 de ese mes el informe que reveló las irregularidades en la licitación del puente Tarata y las visitas de Karelim López a Palacio de Gobierno.

En la ampliación de su testimonio a la fiscalía, el 10 de marzo del 2022, como parte de su proceso de colaboración eficaz, Karelim López señaló respecto al Caso Puente Tarata que “el primer desembolso” (coimas) por las obras “fue el día de la censura al ministro de Transportes y Comunicaciones, aproximadamente en el mes de noviembre del 2021″.

López se refería a la interpelación realizada el 25 de noviembre pasado. En la misma declaración, la colaboradora eficaz indicó que Villaverde “era el encargado de repartir el dinero a los congresistas [’Los Niños’] a través de su empresa de seguridad”, es decir, Vigarza.

—Réplica y defensa—

El abogado de Zamir Villaverde, Julio Rodríguez, negó que existan ingresos irregulares en las cuentas de su patrocinado. “Todos los ingresos son de fuente privada y todos los movimientos son bancarizados, producto de contratos”, dijo a El Comercio.

Agregó que estos montos se dan por “contratos que se les ha brindado a empresas privadas de seguridad y por renovación de contratos”, de acuerdo con la versión que Villaverde dio a su abogado.

Sospechosos movimientos del empresario investigado La UIF identificó movimientos bancarios inusuales en las cuentas de Zamir Villaverde 1 9/8/21 - 19/10/21 Informe de la UIF Vigarza S.A.C. recibió 27 depósitos en efectivo por un total de S/5’243.101 en su cuenta en moneda nacional del banco Interbank. 2 18/10/21 Audio Zamir Villaverde le pide a Juan Silva una reunión “para avisarle tres cositas que tengo ahí que ya son ganadores”, haciendo alusión a licitaciones. 3 22/10/21 Provías Descentralizado Se adjudica la obra puente Tarata al consorcio integrado por Termirex S.A.C., Tapusa y HB Estructuras Metálicas por S/232,5 millones. 4 4/11/21 Audio Villaverde le informa a Silva sobre la entrega de los “cien grandes” por el puente Tarata e insinúa que a través de sus empresas podría justificar su patrimonio: “Lo bueno [es que] yo soy privado, tengo un estudio jurídico, empresa de transportes, de seguridad”. El colaborador eficaz N° 2 entregó a la fiscalía el estado de cuenta del Estudio Villaverde S.A.C., en el que se consigna el retiro de S/100 mil en esta fecha. 5 4/11/21 - 26/11/21 Informe de la UIF El estudio jurídico Villaverde fue beneficiario de nueve transferencias ordenadas por Vigarza, por un total de S/1’326.684. 6 9/11/21 Provías Nacional China Railway Tunnel Group gana la buena pro de un servicio de conservación vial por S/51’960.769. 7 10/11/21 Provías Nacional Consorcio Santo Tomás (Corporación Imaginación S.A.C. y China Gezhouba Group Company) gana la buena pro por S/53’464.653. 8 15/11/21 - 25/11/21 Versión de Karelim López Bruno Pacheco dialoga con Villaverde sobre su situación legal por el caso Sunat. El último le responde que no tiene dinero, pero Pacheco le increpa: “Si tú tienes todo lo de los chinos”. Villaverde responde que “todo se ha gastado con lo de Silva en el MTC, con los pagos a los congresistas para que no lo censuren”, de acuerdo con el testimonio que brindó Karelim López a la fiscal Luz Taquire el 10 de marzo de este año. 9 19/11/21 Reporte periodístico El Comercio publica el informe “Apoderado de empresa para la que trabajó Bruno Pacheco ingresó cuatro veces a Palacio de Gobierno”, en el que por primera vez se revelan los vínculos de Zamir Villaverde con el gobierno de Pedro Castillo. 10 24/11/21 Respuesta El Comercio recibe una carta notarial de Zamir Villaverde por la nota publicada el 19 de noviembre. El empresario buscaba que se retire el informe de la página web. 11 25/11/21 Ampliación de colaboración eficaz de Karelim López López también reconoció a Villaverde como el encargado de “repartir el dinero a los congresistas [‘Los Niños’] a través de su empresa de seguridad”. 12 28/11/21 Reporte periodístico El Comercio publica la nota “Consorcio ganó millonaria obra tras visitas de asesora a Palacio”, en la que por primera vez se exponen las irregularidades en la licitación ganada por el Consorcio Puente Tarata III. 13 29/11/21 Provías Nacional Se adjudica un servicio de conservación vial a China Railway Tunnel Group por S/180’582.158. 14 22/12/21 Informe de la UIF Mazavig S.A.C. adquiere una camioneta Toyota, de placa BWO-587, por US$57.500, la cual sería usada por Fray Vásquez, sobrino del presidente. 15 28/3/22 Detención Zamir Villaverde es detenido en su casa en La Molina por la investigación que se le sigue por el Caso Puente Tarata III. 16 13/4/22 Prisión preventiva El Poder Judicial dicta detención preventiva por 36 meses para Fray Vásquez, Gian Marco Castillo, Bruno Pacheco, Zamir Villaverde y otras personas. 17 11/5/22 Ratifican fallo judicial El Poder Judicial ratifica prisión preventiva para Zamir Villaverde, Bruno Pacheco, Fray Vásquez y otros. Esta vez, por 24 meses.

Compra de camioneta y depósitos a sobrinos

La nota de la UIF también describe cómo Mazavig S.A.C., otra empresa de Zamir Villaverde, compró la camioneta Toyota que condujo el sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez, investigado por la fiscalía y prófugo de la justicia.

Según el reporte, Mazavig pagó US$57.500 al Grupo Pana S.A. en dos partes: el 19 de agosto del 2021 hizo un depósito en efectivo por US$10.000, y el 25 de ese mes transfirió US$47.500 a la misma empresa desde su cuenta en dólares de Interbank.

En diciembre, Villaverde dijo que Mazavig le alquilaba la camioneta a Vásquez. “Los montos son de S/200 por cada alquiler y no están bancarizados”, afirmó.

En el documento de la UIF se incluye información financiera de Rudbel Oblitas Paredes, otro sobrino del jefe del Estado. Del 17 de marzo del 2021 al 26 de febrero de este año, Oblitas registró ingresos por US$44.152 en sus cuentas bancarias del BCP, dinero proveniente de depósitos en efectivo y transferencias de terceros.

Rudbel Oblitas Paredes

Solo entre el 27 de marzo y el 27 de julio del 2021, entre la primera vuelta de la campaña electoral y la asunción de Castillo como mandatario, su cuenta en soles del BCP registró depósitos por S/86.500.

Un ingreso que llamó la atención de la UIF fue el que recibió el 17 de marzo del 2021, por S/50.016. Cuando se consultó a Oblitas el origen del dinero, ante el Registro de Operaciones en Efectivo de Mayor Cuantía (ROEMC) indicó que los fondos provenían de sus ahorros por dos años de trabajo en la empresa Inversiones y Servicios Múltiples Cemafel S.A.C. y que el dinero lo destinaría a la compra de un inmueble. Agregó que tuvo un ingreso mensual de S/6.000, pero no acreditó su vínculo laboral.

Oblitas visitó dependencias del Estado, como el MTC. Al igual que Fray Vásquez, registró varias visitas a Palacio de Gobierno.