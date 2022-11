Más conocida por sus ‘points’ cevicheros, avenida La Mar de Miraflores sostiene entre su zona urbana y comercial sabrosas propuestas que no siempre están ligadas al rubro marino. Con Provecho decidimos ir en búsqueda de 3 espacios gastronómicas de esta avenida, originales y de buena reputación.

Así llegamos de Don Nico Steakhouse, Pizzarte y Cantuá de María Panela, tres propuestas diferentes entre sí con una mágica coincidencia: su sabor excepcional. Conócelos en esta nota:

Don Nico Steakhouse

De Punta Hermosa a La Mar en Miraflores, las carnes americanas de Don Nico llegaron hace unos años a esta avenida para llevar a los limeños una excelente parrilla con el método argentino al carbón. “Trabajamos con todos los cortes clásicos de carne que se sirven en todos los steakhouses como el bife ancho, bife angosto, la entraña, el lomo, el vacío y costillas. Básicamente no nos asusta meterle lo que sea a la parrilla siempre y cuando sea un buen producto”, comenta Sebastián González, fundador y gerente general del grupo Don Nico. Entre sus platos fuertes están la entraña y el bife ancho. “Ahora estamos innovando con productos marinos como conchas, pescados, mariscos, pero siempre el fuerte del restaurante es la carne”.

Bife ancho con hueso de aproximadamente unos 800 gramos al carbón, término medio. Don Nico Steakhouse se llevó el Premio Luces al Mejor Nuevo Restaurante 2019 (Foto: Alejandro Infantes / GEC)

No nos pudimos resistir a esas conchas al limón sobre la parrilla, se trata de un plato exquisito con conchas de abanico de gran tamaño y traídas de Pisco preparadas con una mantequilla de la casa derretida, irresistibles y crocantes chips de ajo y limón. Como plato de fondo, probamos el bife ancho con hueso de aproximadamente unos 800 gramos, término medio. Jugoso, sabroso y con pocos condimentos que puede ir acompañado de una guarnición como papas fritas, camotes fritos, arroz con choclo, entre otras. “Son carnes frescas, nunca antes congeladas. Tratamos de pasar todos nuestros productos por nuestra parrilla al carbón. Si bien algunos de nuestros platos no son muy elaborados sí lo son en la forma en que los cocinamos. No recocíamos las cosas, hacemos que el producto resalte por sí solo y su calidad”, afirma González.

Conchas de abanico de gran tamaño y traídas de Pisco preparadas con una mantequilla de la casa derretida, irresistibles y crocantes chips de ajo y limón. (Foto: Alejandro Infantes / GEC) / Alejandro Infantes

Y no podíamos dejar de probar su celebrada ensalada Don Nico con bocconcini (pequeñas bolas de queso mozzarella), palta, tomate, pesto y reducción vinagre balsámico. Además, Don Nico prepara sus propias salsas como el chimichurri y ajíes con tanto éxito que se están preparando para posicionarlas en centros comerciales, comenta el gerente general. El bartender Omar López, creador de su carta de cócteles, nos cuenta que la carta está en proceso de cambios porque serán los propios artesanos de sus nuevos cocteles. Otra noticia es que en las primeras semanas de diciembre la terraza de Don Nico será inaugurada. Buenas nuevas para este espacio carnívoro y elegante de La Mar.

Ensalada Don Nico con bocconcini (pequeñas bolas de queso mozzarella), palta, tomate, pesto y reducción vinagre balsámico. (Foto: Alejandro Infantes / GEC). / Alejandro Infantes

Datos:

Dirección: Av. La Mar 901, Miraflores

Reservas: 999929159

Carta: http://www.donnicosteakhouse.com/carta/

Instagram: donnicosteakhouse

Pizzarte

Javier Tarazona, gerente general y creador de Pizzarte, nació en Chanchamayo y viajó a Buenos Aires para estudiar turismo. Fue en esta ciudad argentina donde conoció el arte de crear una pizza y la dinámica del negocio de las pastas. Pizzarte comenzó a funcionar en Lima en 2019, antes de la pandemia, como dark kitchen y distribución por delivery. De esta manera, su modelo se pudo adaptar fácilmente a las nuevas dinámicas actuales que otros restaurantes peruanos tuvieron que adoptar a la fuerza. “Hicimos algunos cambios como la web, e-commerce e implementar otros canales de venta por la pandemia”, afirma Tarazona quien encuentra en las plataformas online sus mejores aliadas. Sin embargo, el secreto de su éxito como pizzería está realmente en sus propios productos que llevan su marca registrada.

Javier Tarazona, creador de la dark kitchen Pizzarte, sostiene su negocio vía e-commerce. Sostiene una de las pizzas más vendidas y originales de la casa, la Pizzarte, elaborada con masa de harina artesanal, salsa de tomate artesanal, mozzarella de Cajamarca, jamón pizzero, tomate confitado, prosciutto, cebolla blanca, albahaca y orégano. (Foto: Alejandro Infantes / GEC) / Alejandro Infantes

“Somos una pizzería artesanal con pizzas elaboradas con productos hechos en casa. Hacemos nuestra propia masa, salsa y toppings, producimos parte de nuestra mozzarella en Cajamarca, aunque también trabajamos con proveedores”, dice el fundador de Pizzarte. Además, obtener una masa suave y crocante es también gracias a que son cocinadas en horno de piedra refractaria a 450 grados. Es con este calor, experimentación y curiosidad del equipo de Pizzarte que nacieron las 16 pizzas originales de la casa que no se encontrarán en otras pizzerías, sumadas a las 10 clásicas que ocupan su carta.

Son 26 pizzas artesanales elaboradas en horno de piedra. La Parrillera (imagen) tiene trozos de carne salteados, tocino ahumado, chorizo ahumado parrillero, chorizo de pollo, salsa parrillera de la casa y orégano. (Pizzarte)

Basta con ver, oler y probar sus pizzas más exitosas como la Pizzarte, La Parrillera y Prosciutto Arúgula para confirmar que lo bueno llega en lo más sencillo... y se come con la mano. En menos de 15 minutos el arte se hace comida y su combinación de colores y sabores hacen celebrar a todos los sentidos. Tarazona nos anuncia que se alista para abrir al público el próximo año, por el momento su fuerte es la estrategia e-commerce, delivery y recojo en tienda. No olvide preguntar por las empanadas que tienen una pinta increíble y, desde la siguiente semana, las nuevas pizzas veganas.

Otra de las más pedidas es la sabrosa Prosciutto arúgula. Pizzarte tiene tres presentaciones en tamaños diferentes. (Pizzarte)

Datos:

Cobertura Delivery: Miraflores, San Isidro, Barranco, Magdalena, Jesús María, Lince, Surco, Surquillo, San Borja, La Molina, Chorrillos, Ate, Breña, La Perla y Callao.

Delivery: 946208885 y https://pizzarte.pe/

Dirección: Av. La Mar 1172, Miraflores

Instagram: pizzarteperu

Cantuá de Maria Panela

Es imposible no encontrar la alegría en este rincón del Brasil que une su música y comida tradicional con sabor peruano en la avenida La Mar. Bossa nova y la gastronomía del nordeste brasilero, así como las delicias bahianas, cariocas, paulistas y de muchas otras ciudades de Brasil se funden en esta casona de dos pisos ambientadas con imágenes de flora y fauna, y de la cantuá (o cantuta), flor que decora y da origen a este concepto internacional.

Una feijoada de Cantuá de Maria Panela. Bruno Soria, administrador, comenta que al menos un 60% de comensales son peruanos, muchos llegan invitados por una amistad brasileña y después regresan con sus familias. (Foto: Alejandro Infantes / GEC) / Alejandro Infantes

Su administrador, Bruno Soria, nos explica la carta: “Tenemos platos netamente brasileños como la feijoada, moqueca, los piqueos netamente brasileros como las coxinhas, bolinhos de feijoada, dadinhos de tapioca, croquetas de cola de res, y muchísimo más”. Si es su primera vez, una feijoada con frejoles negros y embutidos, además de la farofa, no debe faltar en su lista de pedidos, sea durante el almuerzo o para una cena temprana. Para conservar la esencia brasileña, Soria nos explica que muchos de los insumos y condimentos vienen de Brasil, de esta manera se garantiza mantener el sabor típico y por ello una gran parte de sus clientes son de ese país.

El arroz de bobó se elabora con insumos traídos de Brasil. Se prepara con fondo de pescado, leche de coco, caviar elaborado con sagú (bolitas de tapioca), mariscos salteados, y un hermoso coral bañado en tinta de calamar. (Foto: Alejandro Infantes / GEC) / Alejandro Infantes

Otro plato bastante extravagante, cremoso y de sabor marino es el arroz de bobó que se prepara con fondo de pescado, leche de coco, caviar elaborado con sagú (bolitas de tapioca), mariscos salteados, y un hermoso coral bañado en tinta de calamar también hecho de sagú. Recuerda al arroz con mariscos peruanos, arrisotado, pero con un dulzor especial, imperdible. Además, los postres como el de asaí, brigadeiros y el quindim, o sus bebidas son también parte de este viaje por el país hermano. Con un agua de coco helada y una caipirinha de frutos rojos o maracuyá, pasar un momento en Cantuá se convertirá en un instante mágico que deberá repetir.

Los postres del Brasil son parte esencial de la carta de Cantuá de Maria Panela. (Cantuá)

Los comensales encontrarán la música tradicional del Brasil en vivo de jueves a domingo: los jueves presentan bossa nova, viernes y domingos música brasilera, y los sábados por la noche es más pop, con tragos y piqueos. Al mismo tiempo se invita a los vecinos y nuevos visitantes peruanos que acudan para degustar una carta diferente y salir de la rutina a la hora del almuerzo durante la semana, pues así como cada plato de la gastronomía peruana tiene una historia detrás, la comida brasileña es una fuente de cultura y tradición infinita que bien vale la pena conocer.

Este trío de piqueos lleva coxinha, bolinho de feijoada y dadinho de tapioca. (Foto: Alejandro Infantes / GEC) / Alejandro Infantes

Datos:

Dirección: Av. Mariscal La Mar 1035, Miraflores

Delivery: (01) 6954483 / 987293896 y https://www.cantuarestaurante.com/pedir

Instagram: cantuarestaurante

