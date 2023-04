¿Estás con antojo de dulces? ¿Sabes que puedes preparar postres de manera sencilla y rápida en tu microondas? Se ha puesto de moda preparar desde mug cakes a pasteles y hasta galletas en el microondas, ya que es ideal para calentar pequeñas porciones de alimentos de forma con rapidez. Para todo, hay trucos. En esta nota compartimos unos tips básicos para que prepares postres esponjositos para ti.

TIPS PARA HORNEAR POSTRES EN MICROONDAS:

Fíjate en las dimensiones de tu microondas

Esto te dará una pauta para que calcules el tipo de molde o recipientes que puedes introducir sin que se dañen o no quepan en el electrodoméstico.

Ten en cuenta los materiales de los moldes

Para los moldes de postres que son aptos para microondas se sugiere que sean de pyrex, porcelana o de cerámica, su material resiste muy bien la temperatura, tanto el frío como el calor. Si piensas usar moldes de plástico o de silicona asegúrate de que sean aptos para microondas. Por ningún motivo debes introducir recipientes de acero inoxidable o las vajillas decoradas con pinturas metálicas, ni papel aluminio.

Cuida los tiempos

Si bien nos llaman la atención las recetas rápidas, Camila Iturry, dueña de Petite Desserts, advierte que entre 1 y 2 minutos no es mucho tiempo de cocción. La parte de abajo de tu taza o recipiente podría quedarse cruda. Busca darle un poco más de tiempo y verifica que esté listo con un cuchillo.

Tips para los mug cakes o bizcochos en taza

Este es uno de los postres más populares, rápidos y sencillos. No necesitas muchos ingredientes, pero sí controlar las cantidades para que la masa no se desborde. Iturry aconseja que prestes atención a la cantidad de huevo y de líquido en la masa de los mug cakes para que no se derrame. Otra idea es dejar dos o tres centímetros de distancia entre la mezcla y el borde de la taza.

Ideas de postres

La dueña de Petite Desserts comenta que se puede preparar en microondas: torta de chocolate, de zanahoria y una variedad de queques. Para los veganos, pueden preparar algunos de estos postres solo usando aceite y sin huevos.