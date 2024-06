Ante El Salvador, el último amistoso, La Bicolor mostró carencia al momento de elaborar juego y el hincha se cuestionó la dependencia que tenemos con Christian Cueva, un futbolista que no tiene actividad desde el año pasado por aquejar una lesión que viene tratándose con rehabilitación por decisión del reconocido médico de Haaland, Ramon Cugat y que el pasado sábado fue incluido por Jorge Fossati en la lista final de la Copa América.

Ante ese panorama, El Comercio realizó una encuesta a destacados periodistas deportivos sobre quien debería ser el 10 de la selección peruana de cara a la Copa América y Eliminatorias.

Piero Quispe, Sergio Peña o Christian Cueva: ¿quién debe ser el 10 de la selección?





Daniel Kanashiro - Liga 1 Max

1. Para mí, Piero Quispe. Un jugador que respaldado por su entrenador puede llegar a explotar las condiciones que lo hizo salir campeón con Universitario y llevado al fútbol de México.

Pamela Fernández - Ovación

1. Para la Copa América 2024, considero que Piero Quispe sería la opción de llevar la 10. Es titular en Pumas de México y fue uno de los mejores jugadores del torneo peruano el año pasado. Por edad y proyección sería excelente darle más rodaje de cara a esta y a las próximas Eliminatorias Sudamericanas. También vale decir que tiene que mejorar su físico y ganar más intensidad.

Horacio Zimmerman - Movistar Deportes

1. Ninguno. Edison Flores por jerarquía.

Michel Dancourt - Ovación

1. Yo creo que Piero Quispe mejor acompañado y que tenga la soltura que tenía en la U, no solamente por izquierda, ya que aparecía por derecha o detrás del punta. Lo de Sergio Peña francamente ya tuvo muchas oportunidades y no responde. Por más que le pongas el dorsal 10, es un 8, hasta los propios futbolistas lo dicen en los podcasts. Peña es 8 y que tenga la dorsal 10 es algo circunstancial. Yo me quedo con Quispe porque hay darle la confianza y no hay mucha alternativa.





Jampool Cuadros - América TV

1. Creo que hoy, con la ausencia de Christian Cueva, es un puesto que no tiene dueño y que se irá viendo con el transcurrir de la Copa América. Quispe es un jugador con mucha proyección, tiene mucho que explotar y tiene que ganar al mismo tiempo más fuerza, potencia, masa muscular, que le permita estar a la altura de selecciones de Sudamérica. En el caso, de Peña, es un jugador de experiencia, ya todos saben de su potencial, a algunos le gustará más que otros, pero yo no diría que uno y otro tiene que ser el 10 de la selección en este momento, sino más bien es una carrera que inician a partir del viernes y que Fossati deberá determinar al final de la Copa América.

