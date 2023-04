Un buen café se defiende solo, pero nunca está demás un acompañante dulce o salado. Ya sea con un sánguche contundente, un piqueo para compartir o un postre suculento. Así lo comprenden también en Comadre Café, un espacio que reúne café de especialidad y una carta repleta de bocados deliciosos en Pueblo Libre.

La historia de esta propuesta se cuenta de manera un poco distinta, ya que surgieron como una vitrina para dar a conocer Café Compadre, una marca creada por los mismos socios que busca ofrecer café tostado de buena calidad, de distintos perfiles y dar un trato justo a los pequeños productores cafetaleros.

/ Comadre Café

“La marca se creo a finales de 2015 y quisimos promover una cadena de consumo justo en donde todas las partes salgan ganando. Vimos que el siguiente punto en el camino de la marca era hacer que el consumador aprenda y valore la cultura de café para poder pagar un precio justo y nos dedicamos a eso”, explica José Antonio Uechi, gerente y co-fundador.

Lo siguiente era una cafetería, pero en un primer momento no estuvieron del todo emocionados con la idea. “Por ahí que yo no estaba del todo seguro en un primer momento, porque por experiencias cercanas sabía lo demandante que era. Durante la pandemia las cosas cambiaron y gracias a un mentor decidimos abrir Comadre Café”, agrega el co fundador.

Diana, Pepe y Caro Uechi son los hermanos detrás de Comadre Café. / Comadre Café

La experiencia completa

Si algo tenían claros los creadores de esta cafetería es que no bastaba con celebrar el café y los diversos métodos, se debía ofrecer una carta interesante que complemente la oferta de bebidas. “Cuando decidimos abrir, nos propusimos investigar sobre sitios y casi siempre me encontraba con la situación de que si tenían una carta realmente interesante de bebidas, la carta de comida no estaba tan bien ideada y viceversa. Ahí fue que decidí llamar a Caro”, recuerda Pepe.

Carolina Uechi, hermana de Pepe, es la reconocida chef y dueña de Kilo, uno de los restaurantes de parrillas más conocidos y celebrados de Lima. Así, decidieron unir fuerzas y crear Comadre Café, una de las propuestas más completas en cuanto a una carta variada, interesante y bien ejecutada si hablamos de cafeterías de especialidad. Ambos, junto a su hermana Diana, son los encargados de ofrecernos una experiencia especial en este espacio que abrió sus puertas el año pasado.

/ Comadre Café

Lograron una carta con opciones para todos los gustos y niveles de apetito, teniendo en cuenta ingredientes de primera calidad, sabores interesantes y técnicas excelentes.

Así, encontramos opciones para el brunch como huevos benedictinos, lomito al jugo y tostadas francesas. Además, cuentan con sánguches deliciosos como el de chanchito oriental, el de chicharrón o el clásico capresse con un toque diferente. También puede encontrar bowls de avena o mango, empanadas, una vitrina con dulces variados como crema volteada o cheesecake de fresa y opciones para el almuerzo como poke bowls o lasagna.

En cuanto a la carta de bebidas podemos encontrar cafés desde los más clásicos hasta métodos de especialidad. Desde un americano hasta un V-60, desde un cappuccino hasta un AeroPress. Si es de los que prefiere bebidas más dulces, la carta incluye tres opciones de frappes y jugos deliciosos.

Cheesecake de fresa. / Comadre Café

Nosotros probamos la shakshuka, una sartén en la que se sirven huevos cocidos en salsa de tomate, cecina, queso manchego y perejil. Los sabores se complementaban a la perfección y se sirven en tostones crocantitos y perfectos.

También disfrutamos del sánguche de pollo apaltado (uno de los más contundentes que probamos), que consiste en pollo deshilachado mezclado con mayonesa de la casa y servido con una porción considerable de palta cremosa y en su punto. El pan ciabatta en el que se sirve es delicioso.

Triple Compadre. / Comadre Café

Pero, si tuviéramos que quedarnos con un bocado dulce debe ser el triple Compadre. En un delicioso pan de molde artesanal se sirven capas de huevo pasado, cecina crocante, un guacamole realmente fresco y tomates confitados. Como un homenaje al triple más clásico pero toquecitos de sabor inesperados y que caen perfectos juntos.

Entre nuestras bebidas favoritas está el cappuccino y el orange cold brew (que combina café y jugo de naranja). Si se trata de métodos, recomendamos el Chemex. En su carta también explican que en Comadre Café se encuentran tres tipos de café: el Atrevido, la Insólita y la Erudita, los tres de Tingo María.

/ Comadre Café