El Perú vuelve a destacarse a nivel internacional gracias a su cocina. En Río de Janeiro, este martes 28 de noviembre se anunció la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina y Maido quedó en el primer lugar, siendo -además- el restaurante peruano mejor ubicado en el reconocido ránking, que premia a lo mejor de la región.

Durante la ceremonia se destacó a la propuesta gastronómica del chef Mitsuharu “Micha” Tsumura, quien “ha elevado la cocina nikkei a nuevos niveles desde debajo de la llamativa instalación de cuerdas que domina el moderno comedor de Maido”. Según se dijo durante el anuncio, este espacio ubicado en el distrito de Miraflores, “es sumamente artístico y con mucha investigación, pero también increíblemente acogedor”.

Maido, el restaurante de Micha Tsumura, se coronó como el mejor de la región este martes 28, en la ceremonia de Latin America's 50 Best Restaurants, realizada en Río de Janeiro (Brasil). / Latin America's 50 Best Restaurants

Al anunciar su posición en el ránking, Mitsuharu Tsumura, chef de Maido, señaló que “sí es cierto que hay un antes y un después de 50 Best en Latinoamérica. Desde que Gastón Acurio, en 2013, organizó para que esta lista se diera aquí, creo que empezó esta unión y es lo que más celebramos todos los años. (Celebramos) esta maravilla que hemos creado de poder trabajar juntos, de ver cada vez más países en la lista, haciendo cocinas locales, poniendo a Latinoamérica en el mapa mundial”.

“Este, claramente, ha sido el mejor año de América Latina”, afirmó “Mitcha”, quien también es creador de Tori, un conocido restaurante de pollos a la brasa en la capital. El chef también agradeció a su equipo de trabajo por los 14 años de servicio que vienen ofreciendo.

Kjolle, de Pía León, fue el segundo restaurante peruano mejor posicionado, obteniendo el número 7. “La experiencia de la chef explora todos los rincones del país peruano favoreciendo platos brillantes y atrevidos en un comedor lleno de talento y creatividad”, fue lo que se resaltó de este espacio, ubicado en Barranco.

En el puesto 7 de los ‘50 Bes Latam’, Kjolle recibe el nombre de un árbol que crece en alturas extremas y así es la cocina de Pía León, en donde priman los colores de los ingredientes con origen definidos por Mater Iniciativa. Además, se caracteriza por la fusión de productos, por ejemplo los de mar se encuentran con otros de valles, lagos de altura, montañas y bosques amazónicos. Los precios van desde los 46 soles hasta los 92 soles. / MARICE CASTANEDA

Otro restaurante peruano que se destacó en las mejores ubicaciones fue Mayta. Su propuesta fue celebrada, indicando que “comer en el restaurante del chef Jaime Pesaque es una experiencia relajada, sofisticada y serena, con platos que son una maravilla visual y están llenos de sabor”.

Mérito, la propuesta peruano-venezolana del chef Juan Luis Martínez se posicionó en el número 13. La maestría de Renzo Garibaldi en parrillas se vio premiada con el puesto 33 para el restaurante Osso.

Como se sabe, Central obtuvo el galardón mayor este año, al posicionarse como el mejor restaurante del mundo en The World’s 50 Best Restaurants. Por eso, pasan a formar parte de una especie de salón de la fama de restaurantes que ya no pueden obtener premios del conocido ránking. Pese a esto, Virgilio Martínez y Pía León fueron premiados por el trabajo realizado en Mil, otra de sus propuestas en Cusco, con el puesto 39.

Juan Luis Martínez decidió seguir su instinto y llegó a Perú para seguir su camino como chef. / ELIAS ALFAGEME

El reconocido chef Gastón Acurio acudió a la premiación, en la que celebró el puesto 42 que obtuvo La Mar, su restaurante de cocina marina. La propuesta de Rafael Osterling en su restaurante Rafael, obtuvo el puesto 46. Finalmente, ingresando al ránking por primera vez, Cosme de James Berckemeyer se posicionó en el puesto 50.

Maido también brilló gracias a que su sommelier, Florencia Rey, obtuvo el Beronia Latin America’s Best Sommelier Award 2023.

Triunfos anteriores

En el 2022, Perú tuvo 4 restaurantes en el Top 10 de los mejores de Latinoamérica: Mayta (Puesto 9), Kjolle (Puesto 8), Maido (Puesto ) y Central, que ocupo el primer lugar en la región y, posteriormente, fue elegido el Mejor restaurante del mundo.

En total fueron 8 los restaurantes peruanos considerados entre los mejores de América Latina en 2022. Completaron el ránking: Osso (Puesto 38), Rafael (Puesto 32), Astrid & Gastón (Puesto 30), Mérito (Puesto 11).

Este año, la lista varió: Astrid & Gastón descendió hasta el puesto 75 en la lista de restaurantes que quedaron en los puestos 100 y 51, donde también se encontró a Isolina en el puesto 73.

RESTAURANTE ISOLINA EN BARANCO / YAEL ROJAS

Además, en la lista 2023 del top 50, el Perú logró ubicar 6 restaurantes en el ránking general y 3, en el Top 10.

Los países latinoamericanos con mejor desempeño en ese listado global fueron Perú y México. En la edición 2023 de este ránking que considera a restaurantes de todos los continentes, Perú tuvo 4 restaurantes en la lista: Central, Maido, Kjolle, Mayta. Mientras, México tuvo tres Quintonil, Pujol, Rosetta.

A nivel global, el país con más restaurantes en el ránking internacional es España (6 restaurantes), seguido por Italia (con 5 restaurantes) y Francia, que empata con el Perú con 4 restaurantes. La gastronomía, sin duda, es la mejor carta de presentación del país.

Restaurantes peruanos en Latin America’s 50 Best Restaurants 2023

Puesto 50 - Cosme

- Cosme Puesto 46 - Rafael

- Rafael Puesto 42 - La Mar

- La Mar Puesto 39 - MIL

- MIL Puesto 33 - Osso

- Osso Puesto 13 - Mérito

- Mérito Puesto 10 - Mayta

- Mayta Puesto 7 - Kjolle

- Kjolle 1er puesto - Maido

Beronia Latin America’s Best Sommelier Award 2023: Florencia Rey, sommelier de Maido

Además… Bebida de bandera En esta edición de los 50 Best Latam, el Perú fue uno de los auspiciadores del evento con el stand “Pisco Spirit of Perú”. El bartender nacional Alonso Palomino, de LadyBee Bar, preparó cócteles a base de pisco para compartir con los invitados a la gala en Brasil.