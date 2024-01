No hay duda, la cocina peruana se encuentra entre las mejores del mundo. Lo dicen los medios extranjeros (como “National Geographic”); pero también premiaciones que destacan el país dentro de los mejores destinos gastronómicos (World Culinary Awards 2023). Además del éxito de los restaurantes peruanos en los ránkings de The World’s 50 Best Restaurants y Latin America’s 50 Best Restaurants, que ha atraído a miles de comensales extranjeros a sus mesas. Si estás planeando un viaje para comer en algún restaurante peruano, te contamos cuáles son los 10 mejores:

1. Central

Dirección: Av. Pedro de Osma 301, Barranco.

Reservas: https://central.mesa247.pe/reservas/central

El trabajo realizado por Virgilio Martínez y Pía León, durante 15 años, obtuvo su mayor reconocimiento en el 2023 cuando Central fue nombrado el mejor restaurante del mundo por The World’s 50 Best Restaurants. Los Premios Somos también reconoció a Martínez como el Mejor cocinero del año. La experiencia del restaurante se centra en los ingredientes y las técnicas culinarias peruanas los cuales toman forma en un menú que lleva al comensal en un recorrido por los 14 ecosistemas y distintas altitudes del Perú. Estas son las experiencias que ofrece:

EXPERIENCIA MUNDO MATER - S/. 1480 por persona: Explora 14 ecosistemas del mundo Mater.

EXPERIENCIA MUNDO EN DESNIVEL - S/. 1480 por persona: Un nuevo viaje, el viaje del día. 14 alturas.

EXPERIENCIA ALTURAS MATER - S/. 1260 por persona: Un trayecto a través de 12 ecosistemas de nuestro territorio.

EXPERIENCIA CREATIVIDAD DEL DÍA - S/. 1260 por persona: Un nuevo viaje, el viaje del día. 12 alturas.

2. Maido

Dirección: Calle San Martín 399, Miraflores.

Reservas: https://maido.mesa247.pe/reservas/maido

El 2023 fue un gran año para Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, el embajador de la cocina nikkei. Maido fue elegido como el mejor restaurante de Latinoamérica según la lista Latin America’s 50 Best Restaurants; quedó en el puesto 6 por The World’s 50 Best Restaurants y ganó el galardón a Mejor restaurante de cocina de autor por los Premios Somos. La fusión que ha logrado entre las técnicas e ingredientes japoneses con elementos peruanos lo han posicionado como uno de los mejores. El restaurante invita a sus comensales a vivir tres tipos de experiencia:

EXPERIENCIA MAIDO a S/. 899 por persona.

EXPERIENCIA MAIDO CON MARIDAJE a S/. 1498 por persona

EXPERIENCIA MAIDO CON MARIDAJE SIN ALCOHOL a S/. 1249 por persona.

3. Kjolle

Dirección: Av. Pedro de Osma 301, Barranco.

Reservas: https://kjolle.mesa247.pe/reservas/kjolle#/kjolle

Pía León tomó vuelo en solitario para expresar su visión culinaria (independientemente de Central) con un restaurante que realza la variedad de ingredientes que ofrece la gran despensa peruana. En el 2023, Kjolle obtuvo el puesto 7 según la lista Latin America’s 50 Best Restaurants y el puesto 28 por The World’s 50 Best Restaurants. Además, León se llevó el galardón a Mejor cocinera del año por los Premios Somos.

EXPERIENCIA KJOLLE: S/. 988 por persona.

MARIDAJE NÉCTARES Y EXTRACTOS: S/. 256

MARIDAJE KJOLLE LÍQUIDO: S/. 456

4. Mayta

Dirección: Av. La Mar 1285, Miraflores.

Reservas: 937 220 734.

El restaurante de Jaime Pesaque ofrece una expresión personal y contemporánea de la gastronomía y territorio peruano. Además, tiene una de las barras pisqueras más reconocidas de la capital. En el 2023, obtuvo el puesto 10 según la lista Latin America’s 50 Best Restaurants y el puesto 47 por The World’s 50 Best Restaurants. Ofrece una carta en la que destacan el paiche a la brasa y la sartén de pato, pero también puedes probar su menú degustación:

EXPERIENCIA MAYTA: S/. 899 por persona, menú degustación de 11 pasos.

Se puede complementar con:

MARIDAJE AÑADAS ESPECIALES: S/. 650.

MARIDAJE REGIONAL: S/. 495.

MARIDAJE SIN ALCOHOL: S/. 220

5. Mérito

Dirección: Av. 28 de Julio 206, Barranco.

Reservas: 277 1628.

El chef Juan Luis Martínez fusionó sus raíces venezolanas con la sazón peruana para crear Mérito; una propuesta que también abarca la identidad latina. Rápidamente, el restaurante se está convirtiendo en uno de los favoritos por los foodies. Obtuvo el puesto 13 según la lista Latin America’s 50 Best Restaurants y el puesto 59 por The World’s 50 Best Restaurants. La carta ofrece 19 platos (de entradas a postres) como el choclo a la brasa (S/. 29); el pez, tomate verde, huacatay y queso madurado (S/. 57); y el cordero y mashua (S/. 105).

6. Osso

Dirección: Calle Tahiti 175, La Molina.

Reservas: 352 9915.

Carnicería y restaurante, Renzo Garibaldi rinde culto a las carnes y los cortes con este establecimiento. Encuentras carnes de res y cerdo (pregunta por los cortes del día), pero también pollo y pescado. Es conocido por preparar charcutería en casa y por sus carnes curadas. Se posiciona en el puesto 33 en los Latin America’s 50 Best Restaurants. Los precios van desde S/. 28 a S/. S/. 450.

7. Mil

¿Cómo llegar? Moray, Maras, Cusco a 3,568 msnm, 53 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco. A 500 metros de distancia del Complejo Arqueológico de Moray.

Reservas: 970 645 908.

Otra experiencia de Virgilio Martínez ubicada a 3,600 m.s.n.m. en Moray, en el Valle Sagrado del Cusco. En este caso, todo lo que encuentras en Mil (legumbres, maíz, cacao, etc.) proviene del ecosistema que rodea al mismo restaurante. Se posiciona en el puesto 39 en los Latin America’s 50 Best Restaurants. Puedes disfrutar de dos menús degustación:

MUNDO MIL: US$ 360 por persona, un trayecto a través de 8 ecosistemas de altura de nuestro entorno.

MUNDO VEGETAL: US$ 360, un recorrido por 8 ecosistemas de alturas vegetales.

8. La Mar

Dirección: Av. La Mar 770, Miraflores.

Reservas: 421 3365.

De la mano de Gastón Acurio, el restaurante rinde culto a los insumos del océano Pacífico y la variedad de platos marinos como cebiches, tiraditos, sashimis, sopas, pescados enteros y más. Se posiciona en el puesto 42 en los Latin America’s 50 Best Restaurants y elegido mejor restaurante de comida marina de los Premios Somos. Los precios van desde S/. 24 a S/. S/. 189.

9. Rafael

Dirección: Calle San Martín 300, Miraflores.

Reservas: 966 409 797.

Este es el primer restaurante de Rafael Osterling y que se posiciona en el puesto 46 en los Latin America’s 50 Best Restaurants. Con más de 20 años de éxito, entre el público local y extranjero, la propuesta se enfoca en la cocina marina con toques de sabores peruanos, italianos y japoneses. Los precios rondan entre los S/. 100 y S/. 400 (para una comida).

10. Cosme

Dirección: Av. Tudela y Varela 162, San Isidro.

Reservas: 421 5228.

Al mando de James Berckemeyer, el restaurante ofrece una cocina de alta calidad con el toque y el sabor del hogar (basados en el concepto ‘comfort food’). El nombre es en honor al cerro San Cosme, uno de los primeros barrios populares que se formó en Lima. Se posiciona en el puesto 50 en los Latin America’s 50 Best Restaurants. La carta ofrece platos marinos, orientales, arroces y más. Además, es conocido por sus postres. El costo promedio de una comida ronda los S/. 140.