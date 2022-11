No hay artista que visite el Perú y no se quede encantado por nuestra gastronomía. La variedad de ingredientes, las técnicas impresionantes y, por supuesto, los sabores de nuestra cocina son capaces de conquistar a cualquiera. Bad Bunny no fue la excepción. Tras dos exitosas fechas en el Estadio Nacional, el cantante puertorriqueño quiso probar la cocina nikkei y el equipo de Maido, restaurante del conocido chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, preparó una experiencia especial para él y su ‘team’.

Pese a su corta estadía en nuestro país, el día martes 15, Bad Bunny y su equipo pudieron degustar la experiencia de cocina nikkei y peruana de la mano de Maido, el galardonado restaurante. Silvio Vera, capitán de servicio del establecimiento, contó a Provecho que en un primer momento la intención del cantante era visitar el local, pero debido a gran cantidad de personas en su equipo optaron por llevar la experiencia a su hotel para una cena.

“Ellos habían escuchado de Maido y querían venir, pero al final coordinamos para llevarles la experiencia. Era un grupo de 20 personas y no querían irse sin probar nuestra propuesta”, comenta Vera.

El cantante llegó a la capital para ofrecer dos conciertos en el Estadio Nacional. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

Para esto, el equipo de Maido se preparó creando un menú que incluía lo mejor de su carta y algunas opciones clásicas de la gastronomía peruana como el arroz con pato y el chupe de camarones. Además, como es costumbre de este restaurante, se fijaron en cada detalle para hacer de la cena una experiencia inolvidable. “El equipo de cocina ya estaba coordinado con Micha y habían visitado las instalaciones para conocer el espacio. Fuimos 12 personas entre cocineros, personal de servicio, bartender y sommelier”, agrega.

La dinámica fue la siguiente: en un primer momento presentaron una serie de entradas en estilo coctel, para que el cantante y su equipo puedan caminar por las distintas estaciones y elijan qué les provocaba comer. “Se les explicó que habíamos preparado para ellos tiraditos, ceviches, sushi y la idea era que ellos pasen, pregunten sobre los platos y se sirvan. Estaban emocionados cuando les contábamos de qué se trataban”, recuerda con gusto el capitán de servicio.

El nitsuke, un asado de tira que tiene una cocción de 50 horas, fue uno de los favoritos de Bad Bunny. / Maido

Después, se les propuso sentarse en dos mesas y disfrutar platos acompañados con un maridaje especial.

El menú de la ocasión

“Tenemos un menú predeterminado en Maido, pero abrimos un poco nuestra carta para él (Bad Bunny)”, explica Akira Shiroma, el chef encargado de dirigir esta experiencia única.

Como mencionamos, en un primer momento el artista y su equipo disfrutaron distintos tipos de ceviches, tiraditos, nigiris y temakis preparados con la mayor atención y cuidado. Precisamente, las opciones de sushi que presentaron fueron de las favoritas del reggaetonero, quien, recordemos, este año inauguró Gekkō, una propuesta de steakhouse japonés.

“Una de las cosas que más les gustaron fue el tartar de toro, que es la panza del atún. En general, no podían dejar de comer todo lo que les habíamos presentado, pero Bad Bunny les recordaba “tranquilos que esto es el inicio, luego se viene lo bueno”, agrega Vera.

El arroz con pato fue otro de los platos que más disfrutaron el cantante y su equipo. / Maido

Y así fue. Cuando pasaron a la mesa comenzaron con una serie de tres snacks creados por el mismo Micha Tsumura y fueron los primeros comensales en disfrutarlos. “Fueron idea de Micha y fue genial que los pudieran probar porque aún no se encuentran en la carta”, admite el encargado del servicio para este encuentro.

Según explica Shiroma, el menú en mesa estuvo compuesto por algunos clásicos de Maido, como el asado nitsuke, un asado de tira que tiene una cocción de 50 horas, servido con salsa nitsuke, ajo crocante y crema de papa camotillo. Este fue uno de los platos que más le gustó al artista.

También probaron la gindara, una tempura de bacalao servida con crema de papa y ramen. Otro plato donde presentan la cultura nikkei es el Chupe de camarones, que recuerda a la clásica y contundente sopa, pero se sirve envuelta en masa xiao lon bao. El arroz con pato al estilo de Maido fue una delicia que terminó por conquistar al cantante puertorriqueño.

El postre para la cena fue el Painappuru, un sorbete de piña con shoyu, coco, camu camu y ron de Chiclayo. / Pocho Caceres

“No paraban de tomarle fotos a la comida, tenían mucha curiosidad y preguntaban sobre cada plato y comentaban entre ellos. Ver como la gente disfrutaba es emocionante para nosotros”, agrega Vera.

Para el chef, esta experiencia fue única y bonita, porque se notaba el interés del cantante en disfrutar la experiencia de Maido. “Nos acercamos y conversamos sobre lo que les habíamos propuesto para esa cena. Queríamos que él y su grupo la pasaran bien y disfrutaran, ese siempre es nuestro propósito como equipo”, dice Shiroma.

“Nos tocó a nosotros darle el concierto de sabores”, afirma Vera sobre esta experiencia.