El mejor restaurante de América Latina y el del mundo, así es considerado Central, según el prestigioso ránking 50 Best Latam y 50 Best. Y no cabe duda, durante años el Perú ha sido testigo del trabajo de los chefs Virgilio Martínez y Pía León. Su propuesta gastronómica es la que hace que comer en el lugar sea una experiencia inolvidable. Si eres de los que busca vivirla, aquí te damos detalles de cuánto te puede costar ir a comer a Central.

¿Cuánto cuesta comer en Central?

La propuesta se divide por experiencias que en total son cuatro:

1. Experiencia Territorio en desnivel: que se trata de un trayecto a través de los 12 ecosistemas del Perú. El costo por persona es de 1045 soles.

2. Menú creatividad del día: es la propuesta del día que recorre 12 alturas. El costo es de 1045 soles por persona.

3. Experiencia Mundo Mater: por 1250 soles cada comensal podrá explorar los 14 ecosistemas del mundo

4. Menú creatividad mundo: es la propuesta del día que recorre las 14 alturas. El costo por persona es de 1250 soles.

¿Cómo son los platos de Central?

Es importante conocer que se trata de un viaje guiado de unas 3 o 4 horas de duración.

El menú Mundo Mater empieza en el mar con almejas, navajas, cangrejo, tinta de calamar y cuerpo de calamar. El cangrejo está batido con la parte de la carne, con el jugo de los huesos y el jugo de la cabeza. Las navajas son pasadas por espirulina.

El segundo paso viaja hacia el río con un tartar de camarón crudo y el zapallo loche relleno de camarón y piel de zapallo.

El tercero nos traslada directo a la selva peruana con las texturas de la papa voladora (tubérculo aéreo) y el disfrute visual de los matices del yogurt de yacón y su jugo.

¿Cuánto cuestan las bebidas en Central?

Para acompañar cada una de las experiencias, Central propone estos maridajes:

- Terroir vinos del mundo: acompaña a la experiencia Territorio en Desnivel por 424 soles y a la experiencia Mundo Mater por 488 soles.

- Equilibrio Mater: con fermentos, destilados y vinos de Sudamérica se acomaña la experiencia Territorio en Desnivel y este tiene un valor de 454 soles, para acompañar la experiencia Mundo Mater cuesta 518 soles.

- Experiencia y sentidos: con néctares, infusiones y extractos con productos Mater (propuesta sin alcohol) se puede acompañar la experiencia Territorio en Desnivel por 222 soles, y la experiencia Mundo Mater por 278 soles.