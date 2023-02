Pero además de una larga tradición deportiva, este equipo tiene en los alrededores de su estadio, una importante tradición gastronómica que va más allá de los colores que los representan y que ha traído hasta las calles aledañas al ‘Matute’ a celebridades internacionales como el reggaetonero Daddy Yankee.

Mi Barrunto

Augusto Sánchez, cocinero ejecutivo de Mi Barrunto, vivió toda su vida al frente del estadio de Alianza Lima. Su madre estrechó lazos de amistad con miembros del club a tal punto de que a él y a otros muchachos del barrio siempre se les permitió el ingreso al ‘Matute’ como si fuera su segundo hogar. Cuando su familia empezó con el negocio de la cebichería, las diferentes categorías de la ‘blanquiazul’ convirtieron a Mi Barrunto en su destino fijo tras terminar los entrenamientos: La categoría 84, en la que estaban Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, los hermanos Guizasola, Wilmer Aguirre, entre otros, se volvieron asiduos al lugar cuando todavía no eran estrellas.

Augusto Sánchez, cocinero ejecutivo de Mi Barrunto. / Renzo Salazar

Esa relación tan cercana con figuras importantes del club se ha traducido en historias que han inspirado platos para el hincha ‘blanquiazul’. La primera y probablemente la más conocida tiene como protagonista a Doña Peta, la madre de Paolo Guerrero.

Ella fue la promotora de las visitas de los chicos al local tras los entrenamientos, pero para Paolo siempre pedía un plato diferente compuesto por una corvina a la plancha con pallares y agua. Esta anécdota inspiró el “Tacu Tacu Paolo Guerrero”, compuesto por los mencionados pallares con filete de corvina a la plancha, pero bañados ahora en salsa de mariscos y sarsa criolla.

Tacu Tacu Paolo Guerrero de Mi Barrunto / Renzo Salazar

El cebiche Foquita es otro clásico de Mi Barrunto y fue el primer plato del restaurante en honor a un jugador. De pequeño, el exintegrante del PSV Eindhoven, solía pedir Leche de Tigre, pero siempre la pedía con un camote glaseado. Cuando el deportista asciende a primera división y se va del país, le pide a su amigo Augusto que convierta su típica Leche de Tigre en cebiche y que, claro, la bautice con su nombre. En Rusia 2018, este plato cambiaría nuevamente a pedido del ‘10′ de la selección peruana y se le agregaría chicharrón de calamar, lo que cerró la composición actual de uno de los platos más pedidos de la carta del restaurante.

Cebiche Foquita de Mi Barrunto. / Renzo Salazar

Otro cebiche que gusta mucho es el ‘Cuevita’, en honor a Christian Cueva. Este se caracteriza por servirse acompañado de camote morado, un elemento que le da un toque diferente. Es el típico cebiche de mercado, tipo esquina.

Cebiche Cuevita de Mi Barrunto. / Renzo Salazar

Dirección: Jr. Sebastián Barranca 935

El Verídico de Fidel

La vida llevó al padre de Henry Aymar, dueño del Verídico de Fidel, a vender cebiche y leche de tigre en la puerta de Matute, a pesar de que él era hincha de Sporting Cristal. Lo que importaba en ese momento era sacar adelante a la familia y el estadio de La Victoria era muy concurrido y esto le permitiría tener más comensales, y así fue, se hizo famoso y lo visitaban todos, hinchas, jugadores, cuerpo técnico, etc.

Mientras tanto, el pequeño Henry acompañaba a su papá cada día y se empezó a enamorar del equipo, veía por las rendijas del estadio los partidos, creció con el grito de gol del Comando Sur, disfrutó de la unión de la hinchada y se hizo fanático de la blanquiazul. Los años pasaron y el Verídico de Fidel se hizo una realidad y qué mejor tener un local al frente de la tribuna de oriente, siempre listo para recibir a los “hermanos aliancistas”.

Henry Aymar, dueño de El Verídico de Fidel / Renzo Salazar

Henry sabe que no la inventaron, pero el toque especial que le dieron a la leche de tigre hizo que se vuelva la favorita en la interna del club. Sin embargo, había un inconveniente: los jugadores querían algo más grande y que no se cayera, así que le pidieron de favor que la pusieran en un tazón, Henry no dudó en acceder al pedido de sus clientes y con esa presentación se hizo tan requerida que no les quedó otra alternativa que incluirla en la carta.

Leche de Trigre "La Carretillera" del Verídico de Fidel. / Renzo Salazar

Ahora los jugadores de antaño, los de hoy y también los de las divisiones menores llegan a pedir esa leche en tazón que ha sido reconocida como la mejor de Lima en varias ocasiones. La historia del Verídico de Fidel se seguirá construyendo, siempre pintada de azul y blanco y con los brazos abiertos para los íntimos.

Dirección: Jr. Abtao 935

Entre Conchas y Peca’os

Pedro Noya es hincha de Alianza Lima e integra la barra Occidental, conoce la tribuna y a la gente de cerca y sabía lo que el fan necesitaba: un lugar donde disfrutar un buen cebiche antes de entrar a alentar. Su emprendimiento comenzó con ventas muy cerca a “su tribuna”. El éxito le sonrió y con esfuerzo nació Entre Conchas y Peca’os, una barra cebichera pintada de turquesa y blanco, pero con corazón ‘blanquiazul’.

Pedro Noya, dueño de Entre Conchas y Peca'os. / Renzo Salazar

El lugar tiene una oferta muy variada, pero acaba de sumar a su carta el cebiche Pirata, en honor al querido Hernán Barcos, un futbolista que ha sido muy bien recibido por los íntimos. Este cebiche combina pescado, conchas negras, y el diferencial es el erizo, un “manjar para todos”, dice Pedro. La preparación del cebiche es la tradicional: con sal, apio, kion, ajo, rocoto molido y el ají limo. Las conchas negras van casi aderezadas, igual que el pescado y el erizo solamente tiene sal, un poco de culantro y limón.

Cebiche "El Pirata" de Entre Conchas y Peca'os. / Renzo Salazar

Pedro se acaba de mudar de local para seguir recibiendo a sus “hermanos” y todo aquel que quiera disfrutar de una propuesta diferente.

Dirección: Antonio de la Guerra 495

Como ven, en estas mesas no falta sazón, y tampoco pasión, compromiso y entrega, tres virtudes que van muy bien para hablar de cocina y fútbol.