¿Te imaginas comer todo el pollo a la brasa que quieras? ¿Cuántos crees que serías capaz de probar? En Farmer Chicken, ubicado en La Molina, te brindan la oportunidad de demostrar tu buen diente con un all you can eat al precio de S/.25,9. “Se pueden llegar a comer hasta 1 y ¼ de pollo, para mí sería imposible”, comenta risueño Fernando Pérez, gerente general. “El promedio está en ¾ de pollo ¡Y no son chiquitos! Son de tamaño promedio”, agrega.

La oferta incluye pollo y papas, además de las cremas. Primero te entregan medio pollo y, al terminar, empiezan a servir por cuartos. Si te llenas, no hay penalidad. No temas perderte la oportunidad, Pérez asegura que esta barra libre llegó para quedarse. Se puede acceder cualquier día de la semana, a cualquier hora. ¿Qué caracteriza a este pollito? Nos comparte lo que dicen sus comensales “me gusta porque la siento como una receta muy tradicional”. Cuanta razón tienen.

La receta del pollo a la brasa de Farmer Chicken & Co. es de familia y tiene más de 40 años de tradición.

RECETA CON TRADICIÓN FAMILIAR

La idea de abrir el restaurante de pollos y parrilla nació durante la pandemia, a raíz de una receta familiar con más de 40 años. “A mi mamá le gustaba hacer reuniones y cosas. Quiso variar y empezó a explorar estos temas. Por ejemplo, la receta del anticucho también es de mi mamá”, sostiene Fernando. Quienes probaban ese pollito quedaban encantados y lo animaban a armar algo.

Entonces decidió que era tiempo de que más personas prueben esta sazón. “La idea es no solo tener un buen pollo a la brasa, sino también tener carnes de buen nivel y respetar la tradición de cada plato”, explica el gerente general. Por ello, para preparar el anticucho cuentan con una plancha anticuchera que es distinta a la de carnes. Además, hay 7 cremas y salsas para acompañar cada plato como corresponde.

Ají pollero y mayonesa para el pollo, ají parrillero y chimichurri para las carnes, rocoto carretillero para el anticucho, además de la Honey Mustard y BBQ. Todas son hechas en la pollería. “Lo que hacemos es servir cada plato con lo que le corresponde”, recalca.

PARA LOS CARNÍVOROS

Como lo hemos mencionado, Farmer Chicken tiene dos grandes pilares: sus pollos a la brasa y sus carnes. En el segundo caso, trabajan con cortes americanos y argentinos siendo los más populares los bifes, la picaña americana y entraña. ¿Acaso alguien se puede resistir a ellos? Estos, y otros cortes, se puede acompañar con sus ensaladas, papas fritas y demás.

Un tercer pilar son sus burgers premium. “Hay gente que también viene solo para las hamburguesas. Todas cuentan con 130 grs. de carne premium”, señala Fernando. Todas excepto la ‘bestia verde’ que lleva 3 burgers (390 grs. en total), con triple queso cheddar y mermelada de tocino, todo envuelto en pan verde. En total, llega a pesar cerca de medio kilo. “Estamos lanzando una nueva, se llama ‘sin palabras’, porque realmente te dejará sin palabras. Es enorme”, adelanta.

El pollo a la brasa y las carnes son los dos grandes pilares de el restaurante.

Terminamos la visita con una de sus bebidas. Tienen macerados propios y una de las bebidas más populares es ‘take it’: un macerado de pisco con cerezas, ginger ale y un toque especial.

OFERTA PARA TODOS LOS GUSTOS

Farmer Chicken abrió, a fines del 2021, en La Molina. Un distrito que cada vez se pone más sabroso con una oferta de restaurantes de comida marina, italiana, criolla, de carnes, pollos y más. Todo ello, ayuda a dinamizar la zona. “Es una plaza muy buena. Tiene una oferta gastronómica importante y muy variada. Hay para todos los gustos en La Molina”, apunta. Ya está considerando abrir un segundo local, pero (por el momento) solo encontrarás la barra ilimitada de pollo a la brasa en La Molina.

Más información Dirección: Av. Javier Prado Este 5910, La Molina. Horario: Lunes a sábado, de 12 m. a 10 p.m. Domingo, de 12 m. a 9 p.m. Delivery: 714 9529.

También ofrecen hamburguesas premium con pedazos de carne de 130 grs.