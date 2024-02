Sol, playa, buena música y sabrosa comida. ¿Qué más se puede pedir en un día de verano playero? Con esta combinación servida, aceleramos para llegar al Filo Summer Fest, que se llevará a cabo este sábado 24 de febrero (desde las 12 m.) en el Club Cafae de Punta Hermosa. El festival ya es sinónimo de alegría y diversión pues ofrece actividades para disfrutar durante todo el día.

“Nos encontramos con un público joven, dispuesto a divertirse y a pasar un momento entre amigos”, comenta Nachi Benza, creador de la productora gastronómica Filo, a cargo del evento. Por un día, él está llevando al balneario la propuesta de conocidos restaurantes que se suman a la oferta de comida que ha explotado en la zona y que él ve como una buena señal. El sector gastronómico se va afianzando también al sur de Lima.

Ahora, veamos qué nos ofrece Filo Summer Fest en su cuarta edición.

En Filo Summer Fest se servirá lomo saltado, hamburguesas y tacos, pero también habrá comida marina y makis. Un mundo para elegir.

¿QUÉ RESTAURANTES ESTARÁN PRESENTES?

En esta ocasión, los 11 convocados ofrecerán una variedad de platos marinos, criollos, makis, sánguches, postres y refrescantes cocteles. Ellos son: Bao – Māketto?, Food Rockers, Doomo Saltado, Edo Sushi Bar, Amankaya, El Jefe, Café a Bistro, Casa Nixtamal, Terminal Pesquero y Marcelo Sea Food y The Parrot Shadow.

Así, tendrás para elegir entre maki acevichado o una cevicausa. Cambiamos el repertorio por unos tacos al pastor o un smokey bao que combinamos con un mojito. Aún queda antojo para el postre que puede ser una torta de chocolúcuma o un chocolate chunk cookies. En la variedad está el gusto.

Artistas invitados

Filo Summer Fest, evento organizado por la productora gastronómica Filo, también ha destacado por sus conciertos. Desde las 12:45 m., el reggae, el reggaetón, la electrónica y la salsa se harán presente sobre el escenario gracias a invitados como Tierra Sur, DJ Thomas Young, La Mente, DJ Towa, La Ficción, Zity y Astrokid.

Pero la atracción principal de la noche será La Charanga Habanera. La orquesta cubana promete poner a todos a bailar y gozar con sus grandes éxitos “Juana Magdalena”, “Lola, Lola”, “Apiádate de mí”, “La Entrevista” y muchos más.

La música es otro de los grandes atractivos del festival. Habrá reggae, reggaetón, electrónica y salsa.

Otras alternativas

Por otro lado, la diversión continuará en la zona de inflables donde los asistentes encontrarán juegos y actividades donde no dejarán de saltar y resbalarse. ¿Quieres desafiar a tus amigos a ver quién puede con todos los obstáculos? ¡Hazlo! Si piensas que no aguantarás el calor, no te preocupes. Habrá zonas con toldos así como “refrescadores” con pistolas de agua listos para ayudarte (no olvides llevar ropa de baño o un cambio de ropa). Además, habrá una zona de emprendedores para adquirir diversos productos a precios de feria, al tiempo que se apoya a los pequeños negocios.

“Este evento es la cita ideal para aquellos que buscan vivencias inolvidables junto al mar. La fusión de música en vivo con la vista y el sonido del océano creará una experiencia sensorial única para gozar a plenitud de un ambiente energético y positivo. Además, el entretenimiento llegará gracias a la incorporación de una variedad de géneros musicales, lo que garantiza que todos encontrarán estilos para disfrutar según sus gustos”, señaló Benza. Estamos listos para la fiesta.

A TENER EN CUENTA ¿Cuándo y dónde se realizará? La invitación es el sábado 24 de febrero (desde las 12 m.) en el Club Cafae de Punta Hermosa. ¿Cómo consigo mi entrada? Ya están a la venta en Joinnus a S/. 40, visita el siguiente link. El día del evento, podrás adquirir entradas en puerta a S/. 50. ¿Cómo comprar en el festival? En el evento, acércate a cada stand y paga en el POS Culqi con cualquier tarjeta de débito o crédito. También se aceptan billeteras digitales. No se aceptará efectivo en ningún punto de venta. ¿Habrá estacionamiento? Se cuenta con estacionamiento (aforo limitado) que costará S/. 30, tarifa plana por todo el día.