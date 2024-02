/ Marcianos Alienígenas

Los creadores de la marca son Ángel Cosio y Camila Alvarados. Los también esposos comenzaron con el negocio en enero de 2021, en plena pandemia. “Hicimos una pequeña producción en la que invertimos 100 soles. Usamos la base de la preparación que mi papá tenía en su negocio de raspadillas. Los sabores eran los clásicos, como lúcuma, fresa, coco, chocolate y una combinación no tan usada: maracumango”, explica Cosio.

Los ofreció a 2 soles y al terminar la semana los había vendido casi todos. Quedaron unos 30 marcianos, que fueron vendidos a un amigo suyo y entregó en una caja para su conveniencia. “Yo quería cerrar el negocio, pero este amigo me manda audios motivadores, donde me dicen que están muy buenos, que le recordaban a los de su infancia y me animó a venderlos”, recuerda.

Así, el primer día que decidió vender cajas (de 15 y 22 unidades, opciones que mantiene hasta el día de hoy) salieron entre 10 y 20 cajas. “En un principio, la gente cuestionaba los precios, pero comencé a publicar fotos de dónde los hacía, qué insumos utilizaba, la calidad del agua y todo. Eso les dió confianza”, comenta el emprendedor.

Al año siguiente, decidieron crear un taller en el que, actualmente, tienen 15 congeladoras, toda una colección de utensilios de la mejor calidad y un equipo de trabajo, con el que se esfuerzan para ofrecer la propuesta principal de la marca: marcianos artesanales.

Una carta para todos los gustos

Actualmente cuentan con 15 sabores. Para Ángel, crear los sabores es un proceso que se empieza en casa, con alguna idea interesante que prueba con Camila. Así surgieron sabores curiosos como el de galleta Oreo, de piña colada (sin alcohol), de pie de limón y de chicha morada.

Otros sabores interesantes son el de ciruela, de queso helado arequipeño y de algarrobina, una de las opciones más nuevas. “Todas nuestras recetas son con ingredientes de calidad y tratamos de trabajar con lo más natural posible, a excepción de las dos galletas empaquetadas que utilizamos. Hemos visto recetas con estabilizadores, químicos o colorantes, pero decidimos no utilizarlos”, agrega el fundador.

Si se trata de nuestros favoritos, uno de los mejores es el de chicha morada, que tiene el puntito de canela preciso, el saborcito a frutita y una textura ideal, ya que no se separa la esencia del agua del chupete. Otra recomendación es el de maracumango, para quienes prefieren sabores más ácidos y refrescantes. Entre las opciones con leche, el de queso helado es imperdible y un homenaje ideal al postre arequipeño.

Marcianos Alienígenas ofrece una selección deliciosa de chupetes helados, en la que se muestra la atención a la calidad de los ingredientes y recetas. Ya sea para tener en la congeladora y darse un gustito de vez en cuando, para un evento del trabajo o como el postre de un almuerzo familiar, los marcianos son un antojo ideal para este caluroso verano.

