La reciente polémica generada en redes sociales con el famoso ‘streamer’ español, Ibai Llanos, al afirmar que los picarones son de origen chileno, no será la primera ni la última, pues la gastronomía peruana es un tema ‘delicado’ que desata pasiones.

En un comercial de una conocida marca de gaseosas dirigido al público chileno, la estrella de la internet afirmó que los picarones son originarios del país del sur. Ante la revuelta ocasionada en Twitter por el error, Llanos tuvo que pronunciarse y rectificarse:

Ya he entendido que los picarones son de Perú y no de Chile por favor soltadme el brazo no puedo más. — Ibai (@IbaiLlanos) April 18, 2022

¿En qué otras ocasiones se encendió la polémica alrededor de estrellas y la comida peruana? Aquí algunos de los casos más emblemáticos:

Ed Sheeran

Durante su visita a Chile en 2017, después de dar un concierto en Perú y conocer nuestra gastronomía, el cantante británico causó polémica al declarar en una entrevista con el programa radial chileno Los 40 Chile que el pisco sour peruano es mejor que el chileno. Durante la entrevista, Ed Sheeran fue consultado por el periodista sobre qué le gusta de Chile, y después de afirmar que le gustaba el vino, el entrevistador le dijo que su país también tiene el pisco sour: “Mira, creo que prefiero el pisco sour peruano, pero su vino (vino chileno) es mejor que el peruano”, declaró el intérprete de “Shape of You” con lo que se ganó, aún más, los corazones blanquirrojos.

Ed Sheeran. (Foto: Facebook Oficial)

Kylie Minogue

Un video de 2018 se volvió viral este año en la red social TikTok en donde se aprecia a la cantante australiana, Kylie Minogue, contestando a un periodista chileno sobre su gusto por el pisco sour. “¿Te gustó el pisco sour? Algunos dicen que no es de Chile”. A lo que ella contestó: “¿En serio? Es peruano. Bueno, me ofrecieron uno anoche y me dijeron que es de aquí”. Ya es conocido el fanatismos de la cantante por el pisco sour peruano, pues así lo ha declarado en distintas ocasiones considerándolo uno de sus cocteles preferidos.

Kylie Minogue se declara fan del pisco sour peruano. (Foto: Instagram)

Américo

El cantante chileno Américo estuvo en aprietos cuando la conductora del programa En boca de todos, Tula Rodríguez, le preguntó sobre el origen del pisco: “¿El pisco? De dónde sea es rico igual”, contestó el cantante de forma neutral sin ánimos de causar una polémica entre ambos países nuevamente alrededor del origen del pisco.

El cantante chileno sorprendió al comentar sobre el origen del pisco. (Facebook)

Myriam Hernández

En 2008, la cantante chilena Myriam Hernández conocida por sus hits “El hombre que yo amo” y “Huele a peligro”, sorteó de manera audaz en Lima la clásica pregunta sobre el pisco sour y de cuál nacionalidad es su preferido: “Siempre me hacen la misma pregunta. No me voy a poner linda, pero les voy a decir con sinceridad que el Perú tiene un gran pisco. Sin embargo, el pisco sour chileno lo preparo con la receta peruana”, declaró a la prensa la artista chilena causando reacciones diferentes en el público.

Myriam Hernández visitará Perú y dará un concierto en el Plaza Arena del Jockey Club el Día de la Madre, a las 6 p.m. (Foto: Facebook Oficial)

Maná

El vocalista mexicano de la banda Maná cayó en el error de afirmar que el pisco era chileno durante su presentación en el Festival Viña del Mar, en 2003. “El pisco no es chileno, el pisco es peruano, ya me explicaron que viene del puerto (peruano) de Pisco, que en quechua significa ‘ave’”, declaró días después a la televisión peruana. Esta aclaración fue necesaria porque el público peruano quedó bastante descontento después de afirmar el origen chileno del pisco. Ya en el concierto, Fher volvió a disculparse ante las miles de personas y exclamó: “¡Arriba el pisco peruano, carajo!”.

Maná. (Foto: Twitter)