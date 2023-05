Cuando comes una palta lo primero que sueles hacer es botar la pepa a la basura porque no tiene mucho sentido guardarla si no la vas a sembrar, sin embargo, esto se debe al desconocimiento del valor nutricional que posee la semilla del aguacate y que es muy útil para tratar enfermedades.

La pepa está compuesta por fitoquímicos como los alcaloides, taninos, flavonoides, entre otros, los que se encargan directamente de la regeneración natural de la piel, mientras que los principios quemadores y la fibra soluble mejora el tránsito intestinal y aporta sensación de saciedad.

Además, según la dermatóloga del Hospital Infanta Leonor de Madrid y miembro de la Asociación Española de Dermatología y Venereología, Cristina Eguren, asegura que en un experimento científico el aceite de la pepa de la palta hizo que las ratas aumentaran la producción de colágeno en la piel. Es a partir de esto que se concluyó que favorece la formación de colágeno. Se espera que se realicen más estudios para poder confirmar esta teoría.

(Foto: Pixabay/Geraldine Dukes).

Por otro lado, cuenta con antioxidantes que ayudan a neutralizar radicales libres que son los que promueven el envejecimiento prematuro. Así también, los altos niveles de aminoácidos y ácidos grasos esenciales, como el omega-3, contribuyen en la prevención de enfermedades cardiovasculares, por lo que también es ideal para el tratamiento de exceso de colesterol y triglicéridos.

Se conoce que también ayudar a subir las defensas y combate enfermedades causadas por Microbios, hongos y parásitos y tiene un efecto revitalizante. También se puede usar de manera tópica porque tiene un efecto de calmante para los dolores articulares y musculares y también contribuyen con el secado de la aparición de forúnculos. Y finalmente, puede ser un buen complemento para tratar el asma.