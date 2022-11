DATO:

Arroz Gracias atiende de lunes a miércoles de 11 a.m. a 10:30 p.m. De jueves a domingo atienden desde las 7:30 a.m. En el caso de delivery mantienen el mismo horario a excepción de lunes a miércoles, que atienen desde las 10:30 a.m. Su local se encuentra en Miraflores (Av. Angamos Este 415). Para realizar pedidos puede comunicarse al WhatsApp (+51) 939361105 o visitar su página web (www.arrozgracias.com). También se encuentran en Rappi y PedidosYa.