En los casi 10 años que llevo sin comer carne, he leído algunos libros que me ayudaron a entender e interiorizar la filosofía vegana, pero sobre todo me ayudaron a saber qué comer y qué nutrientes necesitamos para estar sanos sin comer animales. Aquí una recomendación de mi biblioteca personal.

Animal Liberation Now

Este libro escrito por el filósofo Peter Singer es una versión actualizada de su libro “Animal Liberation”, la cual planteaba con argumentos éticos lo cruel que los humanos tratamos a los animales. Ese libro fue escrito en 1975, y en el 2023 salió una versión que refleja la actualidad, y nos ayuda a plantearnos: ¿cuánto ha cambiado en 48 años la forma en cómo vemos y explotamos a los animales?

Sin duda, es un libro que ayuda a entender que los animales son seres sintientes, tal como los seres humanos, y que merecen ser tratados con respeto y dignidad.

“Animal Liberation Now” describe el estado actual de la experimentación animal y la ganadería. Además, describe de forma clara y basada en evidencia el trato abusivo de la humanidad hacia otros animales. Es un libro que por momentos puede ser desgarrador, pero lamentablemente muestra la realidad, así que es necesario saber qué ocurre detrás de las puertas de las granjas para tomar mejores decisiones en nuestra vida con respecto a qué hacer por los animales.

Animal Liberation Now de Peter Singer.

Lo puedes conseguir por Amazon.

Cómo ser vegan hoy

Este libro escrito por la periodista chilena Ignacia Uribe te enseña desde las bases del veganismo, las razones por las que los animales son explotados en las diferentes industrias, tales como cosmética y alimentaria. Nos plantea las similitudes entre el veganismo y el feminismo, y otras problemáticas sociales.

Además, te enseña cuáles son los nutrientes que necesitas para llevar una alimentación vegana y qué alimentos los tienen, y así no tener deficiencias nutricionales. Como un adicional, brinda recetas sencillas de replicar en cualquier parte de Latinoamérica.

Finalmente, nos muestra las preguntas que todo vegano ha escuchado al menos una vez en su vida y cuál es la respuesta basada en evidencia. Así que tendrás una respuesta adecuada la próxima vez que alguien te diga que las “plantas sienten”, “que la soya es mala para la salud” o “que si dejamos de comer animales, la tierra estaría sobre poblada”.

Cómo ser vegan hoy, de Ignacia Uribe.

Lo puedes conseguir en librerías de Chile o Amazon.

Nutrición práctica para tu día a día

Este libro escrito por el español Álvaro Vargas muestra desde el lado de la nutrición la importancia de consumir alimentos de origen vegetal, en lugar de alimentos de origen animal. De una manera muy sencilla y clara explica los beneficios de los alimentos de origen vegetal, desde la importancia del consumo de la fibra, los antioxidantes que tienen, los micronutrientes que aportan y en general los beneficios para la salud que estos alimentos aportan.

Además, brinda recetas que podemos realizar con insumos que encontramos fácilmente, aunque el libro está escrito en España y con algunos ingredientes son locales, estos pueden ser reemplazados de manera sencilla y así tener recetas para todos los días de la semana; desde leches vegetales, desayunos veganos saludables hasta cenas ligeras pero nutritivas.

Lo más resaltante del libro es que no está escrito para convencer a nadie a ser vegano, pero al terminar de leerlo, te enseña que puedes llevar una vida saludable sin usar ningún alimento de origen animal, siendo así más empáticos con los animales y responsable con el medio ambiente.

Nutrición práctica para el día a día de Álvaro Vargas.

Lo puedes conseguir en este link.

Cómo no morir

Este libro escrito por el doctor estadounidense Michael Greger es una guía para poder prevenir enfermedades a través de la alimentación, también nos enseña cómo revertir algunas enfermedades crónicas o reducir sus síntomas a través de una alimentación 100% a base de plantas, o también conocida como alimentación vegana.

El doctor Greger, además de ser un experto en nutrición, es un activista por los derechos de los animales que ha salido en varios documentales que hablan de los beneficios de llevar una vida vegana; y en su libro, con evidencia científica brinda información sólida y recomendaciones prácticas que podemos hacer en nuestras casas para llevar una vida saludable, longeva y feliz, sin comer ningún animal o insumos de origen animal. Sin duda, un libro que debemos revisar si tenemos curiosidad por un estilo de vida sin crueldad animal.

How Not to Die de Dr. Michael Greger.

