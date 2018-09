El poder del cine en las aulas | VIDEO

Con total naturalidad toman su celular, graban un video y lo comparten. Así son los niños de hoy. Por eso pueden convertirse en directores de cine para comunicar en imágenes sus sueños, carencias o inquietudes. Entonces: ¿por qué no desarrollar más esa capacidad para construir sus propias historias? ¿Por qué no darles las herramientas necesarias y acompañarlos en este descubrimiento desde las aulas?



En España y Alemania existen programas como “Cine en curso”, que fomenta la enseñanza del cine en la escuela desde el 2005. Sin ir muy lejos, la Cineteca Nacional de Chile forma al público escolar a través de su programa Escuela al Cine. En nuestro país, la Ley de Cine contempla la enseñanza del lenguaje audiovisual en el colegio, pero hasta ahora no se aplica de manera oficial.



>>> Conoce cómo impulsar a los niños a hacer sus propias películas:



Creaciones en Perú

“Hacer cine puede ser transformador”, comenta el cineasta Héctor Gálvez, quien ha dictado talleres de lenguaje audiovisual para jóvenes y ha visto de cerca su proceso. “Es una herramienta que genera confianza y autoestima. Un espacio de expresión donde reflejan miedos e inseguridades”, asegura.



Es precisamente la labor del profesor alentarlos a explorar y darles libertad a los alumnos para contar las historias que necesiten contar. “No tiene que ser una historia correcta, si no cómo la viven”, puntualiza el director de cine. Pero no solo eso: enseñar el lenguaje cinematográfico en el colegio también forma espectadores más informados y capaces de disfrutar mensajes audiovisuales variados y complejos.



En casa o en el aula, para grabar y editar videos con smartphones, existen diversas aplicaciones. Las hay de todo tipo, desde muy lúdicas y sencillas de usar, como Vintagio, Magisto y Replay, hasta las que brindan opciones más profesionales. Algunas de este tipo son Camera Plus Pro, Procamera 8 y Cinema FV–5. ¡Motiva a tu niño a convertirse en un pequeño director!