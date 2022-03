Estamos a pocos días de iniciar el Cyber Days 2022 y los principales retailers del Perú presentarán sus mejores productos a un precio irrepetible.

Para tener una buena experiencia durante este evento de ofertas online, es importante que sepas como realizar una compra segura por internet.

En el siguiente artículo, te enseñaremos 5 tips que debes tener en cuenta antes de comprar durante el Cyber Days.

1. Compra en un sitio web de confianza

Antes de comprar un televisor, una laptop o un celular, asegúrate de ingresar a un sitio web que cuente con certificados que garanticen que es un sitio seguro.

Por ejemplo, debe contar con el certificado SSL, que es una tecnología estandarizada que permite cifrar el tráfico de datos entre un navegador web y un sitio web, protegiendo así la conexión.

Cuando un sitio web no cuenta con este certificado, aparece un texto anunciando que el sitio “No es seguro”, lo cual te avisará que debes evitar comprar en ese sitio, especialmente si vas a comprar productos caros.

2. Utiliza una red wifi segura

Utilizar una conexión segura y privada es crucial para comprar en línea porque vas a ingresar tus datos personales. Dos ejemplos de redes seguras son la red wifi de tu hogar o del trabajo.

Sin embargo, las redes wifi de un centro comercial o una cafetería no son la mejor alternativa para comprar online. Puedes utilizar su red para navegar y buscar productos a buenos precios, pero no para realizar una compra.

3. Asegúrate de que el sitio web tenga Libro de Reclamaciones Virtual

Las laptops son uno de los productos más comprados durante el Cyber Days. Si has esperado este evento para comprar una laptop en oferta, asegúrate que tu inversión tenga un respaldo.

Esto lo obtienes con un Libro de Reclamaciones Virtual, el cual es obligatorio y necesario para hacer un reclamo ante INDECOPI si no estás satisfecho con tu compra.

Conclusión

Con los consejos que hemos recopilado en este artículo, estamos seguros que tendrás una experiencia segura y satisfactoria durante el Cyber Days o cualquier otro evento de compras online. Recuerda comprar con la supervisión de alguien con experiencia si es la primera vez que compras en línea.