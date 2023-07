En el actual contexto global, ser competente en un segundo idioma es más que una ventaja. El inglés —particularmente— es una necesidad para los profesionales de una amplia gama de campos. No obstante, según un reciente estudio de DNA Human Capital, solo 4 de cada 100 peruanos hablan inglés de manera fluida. A pesar de este porcentaje bajo, el mismo estudio revela que más del 50% de los peruanos cree que el dominio del inglés les permitiría tener un mejor futuro en su carrera profesional. En este panorama, el programa ICE School emerge como una solución prometedora: ofrece un enfoque innovador y dinámico para el aprendizaje del inglés, que permite a los usuarios adquirir habilidades lingüísticas sólidas en poco tiempo.

Cabe destacar que, a nivel mundial, el inglés es considerado el idioma de los negocios internacionales: un factor que amplía enormemente las oportunidades para quienes lo dominan. El estudio de Show Me The Money apoyó esta afirmación al señalar que un profesional con un alto nivel de inglés puede ganar hasta un 18% más que aquellos que no lo manejan e, incluso, es un 20% más demandado. En este sentido, ICE School no solo facilita el aprendizaje de este idioma, sino que también abre un mundo de oportunidades profesionales y financieras para los usuarios.

Metodología de alta calidad

En contraste con los métodos de enseñanza tradicionales —que a menudo se basan en la memorización y la repetición—, ICE School emplea herramientas pedagógicas modernas que enfatizan la comprensión y la utilización práctica del idioma. Esto permite aprender el inglés de una manera más directa, asegurando a los usuarios una mayor fluidez en situaciones reales y cotidianas.

ICE School va más allá de lo tradicional y se centra en desarrollar rasgos y habilidades de aprendizaje que permitan la independencia al hablar. A través de un enfoque que promueve una perspectiva global y el desarrollo integral, ICE School se esfuerza por equipar a los usuarios con las habilidades y competencias necesarias para tener éxito en un mundo cada vez más globalizado.

A nivel local, a pesar de la conciencia de las oportunidades que ofrece el dominio del inglés, un 62% de los peruanos tiene un manejo básico o nulo del idioma. Ante este desafío, ICE School busca proporcionar una oportunidad de alta calidad: ayudar a los participantes a mejorar su nivel de inglés y, en última instancia, a mejorar su calidad de vida y oportunidades de carrera.

En resumen, aprender inglés con ICE School es más que adquirir un nuevo conjunto de habilidades lingüísticas: es invertir en tu propio futuro. El dominio del inglés puede ser la clave para alcanzar tus metas profesionales, pues tiene la capacidad de abrir puertas a nuevas oportunidades de carrera y de aumentar tus ingresos. En ICE School no solo te ayudan a aprender inglés, sino que te preparan para el éxito en el escenario global.

Reportaje publicitario