En una rápida búsqueda de la palabra "pitbull" en Google encontramos noticias nada agradables. En su mayoría, feroces ataques de perros de esta raza que el mundo señala que es agresiva de forma innata. Sin embargo, los criadores especialistas en canes defienden la posición de que un perro bien educado y protegido no tiene por qué atacar nunca a una persona. Es decir, no existen el can malo sino que un mal dueño. Este video viral en Facebook, en el que una niña de México alimenta y amaestra a un perro pitbull, es la prueba que con una educación correcta estos animales son los más dóciles y tiernos posibles. Los usuarios de las redes sociales no han salido de su asombro.

¿Cambiará tu percepción sobre los perros de raza pitbull después de ver este video de Facebook? Los seguidores que vieron el clip viral en la red social han dividido sus opiniones y abierto un debate interminable sobre las escenas.

Con millones de reproducciones, este video viral de Facebook no ha logrado el consenso en los seguidores. Muchos siguen creyendo que los perros pitbull nacen siendo agresivos y aumentan su ferocidad mientras van creciendo.



Cabe resaltar que este video de Facebook solo tiene como fin desmentir el mito de la agresividad innata de los pitbull. Si bien estos perros son utilizados para peleas con apuestas o entrenados para cometer robos callejeros en algunos casos, no se le puede otorgar tamaña acusación a todos.

Los perros pitbull son animales, que siendo amaestrados pueden mostrar lo más puros de los canes. Una protección sin condiciones hacia sus dueños y muchos afecto, como muestra este video viral de Facebook. Podrán aparecer otras decenas de pruebas, pero veamos el siguiente material audiovisual.

Este video se filmó en una casa en Monterrey, México. El papá de esta niña cría perros de raza pitbull desde pequeños y les ha enseñado a comportarse delante de otras personas. Por tal razón, deja que su hija juegue, alimente y dé órdenes a sus canes domesticados.

Los nombres de los perros son "Buzz" y "Bella", y desde esta parte de la historia, todo despierta ternura. La niña, que tiene menos de 3 años, con su voz inocente y las mascotas de casa que obedecen sus órdenes como dar la mano (pata) y sentarse, se ve en el video de Facebook.



Así comienza a rodar el clip viral. Con la niña diciéndole a Bella que se siente para que pueda obtener un premio, que es una galleta. A su lado, Buzz está más atento y es el primero en obedecer cuando le dicen que dé la pata a su conmovedora dueña.

La escena fue filmada con el celular del papá de la niña, que todo el tiempo está diciéndole cómo tratar y premiar a sus mascotas. La niña, que ha sido bautizado en Faceboook como la "Domadora de pitbulls", se roba el corazón de los usuarios cada vez que es enérgica en sus órdenes en el video.

El clip viral continúa con Buzz y Bella siguiendo la rutina para ser premiados. Tienen que sentarse y dar la pata para que la niña les dé una galleta que les acerca a la boca y ambos canes cogen con cuidado. En Facebook, muchos creen que estos dos pitbulls ha recibido amor y protección, y por eso jamás atacarán a una persona.

El video de Facebook lleva ocho (8) meses publicado y se hizo viral sumando 8.7 millones de reproducciones, 125 mil reacciones y 151 compartidas entre los sorprendidos usuarios de las redes sociales.